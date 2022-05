“Me rompe el corazón”: Jennifer Grey, la actriz de Dirty dancing y ex de Johnny Depp, sorprendió con su declaración sobre el juicio

La actriz estadounidense Jennifer Grey, recordada por su papel protagónico en la icónica película Dirty Dancing (1987), habló sobre el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, y aseguró que la situación le “rompe el corazón”.

Grey tuvo una breve relación con el protagonista de Piratas del Caribe en 1989. La impresión que le quedó de Depp es la de un hombre “divertido, dulce, encantador, estrafalario, raro, tan único”, tal como lo describió en la entrevista con Rachel Lindsay, en el programa de televisión Extra.

Jennifer Grey habló sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

“Cuando escucho la forma en que lo describiste entonces, ¿te sorprende lo que escuchás o ves sobre él ahora?”, le preguntó la conductora. “No lo conozco, no lo conozco desde hace 30 años”, aclaró la actriz. Y sostuvo: “Todo esto me entristece enormemente, son personas que se dañan y se siguen dañando mutuamente. Me rompe el corazón”.

Jennifer Grey y Johnny Depp, un amor fugaz que no terminó bien

El amor entre Grey y Depp nació luego de que el representante de la actriz le organizara una cita “a ciegas” con el actor en 1989, cuando tenían 29 y 26 años respectivamente. Apenas dos semanas después de ese primer encuentro, ya estaban comprometidos.

En sus flamantes memorias, Out of the Corner, la protagonista de Dirty Dancing aseguró que su ex era muy celoso y que el noviazgo “terminó tomando un giro oscuro” con el correr del tiempo. “Comimos, hablamos, bebimos Jack Daniel’s, nos reímos a carcajadas, hicimos pausas para fumar a mitad de camino... Él era ridículamente hermoso, sorprendentemente abierto, divertido, extravagante y dulce”, recordó la actriz.

Johnny Depp y Jennifer Grey estuvieron en pareja en 1989 (Foto: Vinnie Zuffante) Vinnie Zuffante - Archive Photos

Juntos decidieron adoptar un perrita a la que trataban como un hija. “Era nuestra bebé de práctica y quien me hacía gran compañía cuando Johnny tenía que viajar fuera de la ciudad”, relató Grey. Con el correr del tiempo, el comportamiento de Depp se volvió errático. “Johnny iba y venía todas las semanas a Vancouver, pero de repente empezó a meterse en problemas con regularidad: peleas en bares, escaramuzas con la policía...”, describió.

Grey explicó en el libro que de un momento a otro, Depp empezó a perder sus vuelos a Los Ángeles porque se quedaba dormido. Y que en ocasiones, cuando volvía a casa, se ponía como “un loco celoso y paranoico por lo que yo había hecho mientras él no estaba”. En ese momento, la actriz atribuyó su mal humor y su infelicidad a que su entonces pareja se sentía “miserable e impotente al no poder dejar la serie 21 Jump Street (Comando Especial, según se la conoció en Hispanoamérica)”, explicó.

Jennifer Grey, la protagonista de Dirty Dancing, tuvo un amor intenso con Johnny Depp (Foto: Archivo) IMDB.com

Hasta el momento, ni el actor ni sus representantes hicieron comentarios al respecto, guardándose a silencio mientras continúa el juicio por difamación contra otra expareja de Depp, Amber Heard. Sin embargo esta no es la primera vez que Grey habla al respecto y deja entrever que la relación con el protagonista de El joven manos de tijera estuvo cargada de conflictos.

“Era como una maldita hoguera”, dijo la actriz hace un tiempo. “Todo fue como un..., ‘¿Estás bromeando? ¿Me estás tomando el pelo? Nunca he visto a un tipo así’”, aseguró. “Energéticamente, estar con él era como, ‘Oh, estoy siendo totalmente, totalmente compensada por las mierdas que acabo de pasar’”, expresó en otra oportunidad hace unos años.