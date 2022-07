Mick Jagger cambió la letra del tema “Miss You” para dedicárselo a un grupo de fans argentinas

En pleno show de los Rolling Stones en el Hyde Park de Londres, el legendario Mick Jagger tuvo un gesto con un grupo de fans argentinas que causó furor en las redes sociales.

Para celebrar sus 60 años de trayectoria, la banda británica decidió hacer una doble fecha (25/6 y 3/7) en un punto neurálgico de la capital de su país. Y asistieron seguidores de todas partes del mundo.

El guiño de Mick Jagger a un grupo de fans argentinas

A pesar de la distancia, y de que tocaron por primera vez en el país recién en 1995, Argentina es una verdadera “nación stone” que está plagada de fieles de sus “Majestades Satánicas”. Por eso hubo decenas de fans argentinos que cruzaron el Atlántico para formar parte de un acontecimiento que, sin dudas, quedará en la historia.

A poco más de un mes y medio de lo que será el primer aniversario de la muerte del baterista Charlie Watts, los Stones se presentaron ante su gente con un setlist cargado de hits: “Start Me Up”, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Honky Tonk Woman”, “You Can’t Always Get What You Want” y otra que no puede faltar, “Miss You”, que esta vez tuvo una versión especial.

Los Rolling Stones en el Hyde Park (Foto: Instagram @therollingstones)

Editada en el disco Some Girls (1978), una de sus obras más celebradas, “Miss You” se convirtió en un éxito de manera instantánea y en agosto de ese año alcanzó el puesto número uno en Estados Unidos. Fue compuesta por el propio Jagger, que se inspiró en la música disco que estaba sonando en Nueva York por aquellas épocas. De hecho, en uno de los versos menciona al popular Central Park de “La Gran Manzana”.

Este domingo, los Rolling Stones dieron el segundo show en el Hyde Park. En plena interpretación del clásico “Miss You”, el cantante decidió hacer una pequeña modificación en la letra para agasajar a un grupo de fans argentinas que divisó entre el público. Se trata de una costumbre que tiene Jagger en las diferentes ciudades que visita durante los tours mundiales de la banda. Aunque, esta vez, hubo una diferencia: las mencionadas fueron argentinas en tierras inglesas.

El inesperado guiño fue advertido enseguida por los fanáticos que se encargaron de compartir el video a través de las redes sociales. En la tercera estrofa de la canción, Jagger originalmente canta: “Es que algunos amigos míos dicen/ Hey, ¿qué pasa, hombre? / Vamos a venir alrededor de las doce/ con algunas chicas puertorriqueñas que se mueren por conocerte”. Sin embargo, por esta vez el cantante modificó el gentilicio por “argentinas”. Y su gesto causó furor.

Una postal desde el público de los Rolling Stones en Hyde Park (Foto: Instagram @therollingstones)

“¡Vamos, Jagger! Cambiando la letra en pleno Hyde Park”; celebró un usuario en los comentarios YouTube. “Te quiero mucho, Mick. Cuando un gesto vale más que todo en el mundo, Mick lo tuvo”, celebró otra usuaria. “¿Dijo ¿Argentinian girls?”, preguntó otro fan. “Sí, vio unas banderas y al toque se las ingenio para hacer un ‘guiño’”, le respondieron.

Otra fan de la banda que asistió al show explicó que es frecuente que Jagger haga cambios en las letras y mencione algún país o ciudad. “Con Argentina lo ha hecho muchas veces. Anoche se escuchaba el ‘vamos los Stones’ bastante fuerte, a pesar de que los que teníamos entrada general estábamos muy lejos del escenario”, comentó.