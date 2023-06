La abogada de Thelma Fardin contradijo a Fernando Burlando por el caso Juan Darthés: “Hubo solo un fallo”

escuchar

Tras el descargo de Juan Darthés mediante sus redes sociales el domingo, la abogada de Thelma Fardin contradijo sus dichos y los de Fernando Burlando sobre los datos que dieron acerca del fallo de la causa, en la que se acusaba al actor de haber presuntamente abusado de la joven cuando esta tenía 16 años. Tras su reciente aparición, Carla Junqueira fue tajante y desmintió a su colega, quien afirma que hubo “dos fallos” ejecutados por la Justicia.

La abogada de Thelma Fardin le respondió a Fernando Burlando

Este lunes a la tarde, Junqueira visitó Intrusos (América) y analizó junto a Florencia de la V y el resto de los periodistas el mensaje que difundió Darthés en agradecimiento al apoyo que recibió por parte de la gente a lo largo de estos cinco años que llevó el caso. “No me generó nada. No tiene impacto ninguno. Hay errores técnicos. No hay dos fallos. Hay un fallo”, comenzó.

“No sé si lo dice porque desconoce la ley, o no fue instruido por sus abogados o porque es una estrategia de crear un discurso, pero fallo hubo uno, que la traducción al portugués es sentencia”, remarcó y agregó: “Es una sentencia de primera instancia. Lo que hay como segundo se llama decisión, que en portugués es la presentación de un recurso que se llama embargos, pero no es un fallo que cambia la decisión primera”.

En tanto, Junqueira aclaró que irán por la “alegación del fallo en el Tribunal donde lo van a definir tres jueces”. En ese instante Flor de la V le consultó a la abogada acerca del término “libidinoso” que aparece en el escrito del juez y que refiere al abuso sexual. En ese contexto, la conductora repasó: “Leo algunos comentarios de mujeres y a mí me causa escalofríos pensar esto, porque no podemos dejar de decir que él tenía 46 años y ella era una chica de 16 años. Estos actos sucedieron y están mencionados, porque cuando le preguntamos a Fernando Burlando él decía que no leímos la causa, pero esto está”.

“El fallo de primera instancia se filtró y todos tuvimos acceso. No soy yo que lo está diciendo, el fallo está ahí, lo que dijo el juez, que de los actos libidinosos tiene pruebas consistentes”, señaló la abogada y concluyó: “Nosotros presentamos un recurso de reposición para decirle al juez: ‘No, no está prescripto el delito, definí esto. Calculaste mal’”.

La palabra de Fernando Burlando tras el video de Juan Darthés

En tanto, en Nosotros a la Mañana (eltrece), Burlando se refirió a los dichos del actor en sus redes sociales e insistió con la resolución de la Justicia. Con firmeza el abogado defendió la presunción de inocencia de Darthés. “Ninguna persona que no sea condenada, se puede presumir su culpabilidad. Acá no hubo ninguna condena. Acá no se probó ni el abuso ni ningunas otras cuestiones”, dijo. Y apuntó: “Hubo dos fallos. Yo cuestionaría los cinco años de prejuzgamiento después de un fallo absolutorio. Tenemos que entender que tenemos que respetar la Justicia”.

Fernando Burlando se pronunció tras el descargo de Darthés

En tanto, señaló: “Uno tiene que despojarse del prejuicio”. Sobre el motivo que llevó al acusado a viajar a Brasil, Burlando apuntó: “En el contexto internacional, en Nicaragua no hay un Estado de derechos. Recibir justicia en un lugar donde matan y desaparecen a la gente… No hay justicia y están las cárceles más sucias y peligrosas del mundo”.

