Muri López Benítez, la novia de Lisandro Martínez, brilló en el carnaval de Gualeguay

Antes de su vuelta al invierno de Inglaterra, Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, estuvo en el acalorado carnaval de Entre Ríos, donde demostró sus dotes como bailarina profesional y además habló de lo que implica esta celebración dentro de la relación que tiene con el futbolista, hace ya más de una década.

La repentina vuelta del defensor del Manchester United a Inglaterra, no fue motivo para que la modelo se perdiera del tradicional carnaval de Gualeguay que se celebró en el Corsódromo de aquella ciudad. La entrerriana compartió dos imágenes del excéntrico atuendo color celeste.

Muri López Benítez participó del Carnaval de Gualeguay Instagram: @lopezbenitezmuri

“Me fui con el corazoncito contento por haber vivido una noche más en el Carnaval de mi Gualeguay”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 100 mil seguidores y comparte gran parte de su vida.

A la publicación le pusieron like varias parejas de futbolistas campeón del mundo como Carolina Calvagni (Nicolás Tagliafico), Linda Raff (Alejandro Gómez), Camila Mayan (Alexis Mac Allister) y Julia Silva (Marcos Acuña).

Además, la joven de 24 años dialogó con en El once y destacó lo que significa para ella haberlo experimentado en primera persona. “El que nació en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre. Es muy fuerte, somos muy pasionales. Por lo que fue algo hermoso poder estar esta noche acá”, indicó.

Lisandro Martínez junto a su pareja (Foto: Instagram/@lisandromartinezzz)

Muri habló de la importancia del carnaval dentro de su relación con el futbolista del Manchester United. “Yo cuando lo conocí, salía en el carnaval. Muchos de los sábados que podía estaba acá, haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Esto fue algo muy lindo porque lo compartimos juntos. Disfrutamos mucho, estamos muy enamorados”, señaló.

Luego de su paso del Ajax de Holanda al Manchester United de Inglaterra, Muriel López y Lisandro Martínez viven felices en Europa junto a su perro Polito, un Bulldog francés que los acompaña hace más de un año y que tiene su propia cuenta de Instagram.

La pareja vive uno de los mejores momentos en el ámbito laboral, luego de que el “Carnicero” se consagrara por primera vez campeón del mundo con la selección argentina. Además, fue una de las piezas claves en la defensa de Lionel Scaloni, aunque no logró la titularidad ante jugadores pesados como Nicolás Otamendi y Cristian “Cuti” Romero.

Lisandro Martínez dejó la rudeza de lado y se puso romántico en la previa del clásico: “Para abrazarte así”

El marcador central utilizó sus redes sociales para dedicarle un romántico posteo a su pareja antes de que ella volviera a Manchester.

La publicación de Lisandro Martínez junto a su novia Nuri López Foto: captura de pantalla

Martínez utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene 4.5 millones de seguidores, y dejó de lado esa rudeza que muestra al marcar a su contrincante de turno para expresar el amor que siente por su novia.

“Contando los días para abrazarte así”, expresó el marcador central, con una foto de ambos abrazados en el medio de uno de los pocos días libres que tuvo la delegación argentina en la Universidad de Qatar, un lugar que fue sede de la concentración y donde se hospedaba todo el plantel durante el Mundial.

