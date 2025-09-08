Murió Juan Ortelli, exdirector de la revista Rolling Stone, a los 43 años

Este lunes se conoció la noticia de la muerte de Juan Ortelli, el exdirector de la edición argentina de la revista Rolling Stone. El periodista de 43 años falleció este fin de semana, tal como confirmó su colega y amigo Pablo Plotkin, quien le dedicó un posteo en su cuenta de la red social Instagram.

“Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas. Vino de la nada, sin contactos ni circuitos de pertenencia, y antes de los treinta llegó a dirigir la Rolling Stone“, escribió este lunes por la mañana.

Y añadió: “Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico. Era un cultor romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie. El mundo muchas veces le quedaba incómodo. Dejaba todo en el trabajo, esperaba lo mismo del resto y sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía. En el último tiempo, alejado de las redacciones, fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Trabajaba desde hacía años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento".

En el mismo posteo, Plotkin también recordó cómo fue el momento en que se conocieron: “En esa época escribía notas llenas de datos, emoción y movimiento, desprolijas y vitales, como si tradujera el carrete de diapositivas que le pasaba a toda velocidad por la ventana del Sarmiento. Su primera gran crónica para Rolling Stone, publicada en 2004, contó el surgimiento de las batallas de rap callejeras antes de la Red Bull, del Halabalusa, del Quinto Escalón y de todo. Algo de ese flow latía en su escritura, pero sería injusto recordarlo solo por su cualidad de difusor y analista del género urbano".

Pesar en la comunidad del hip hop

Al mundo de las batallas de rap y el freestyle Juan Ortelli lo conoció como la palma de la mano. Lo vio nacer y crecer en el Parque Rivadavia en días de El Quinto Escalón, supo ser jurado de las batallas organizadas por Red Bull y, más recientemente, de la Liga Bazooka. Un verdadero referente del género desde el periodismo, desde la producción y desde su rol de jurado y descubridor de nuevos talentos. “Para los cantantes hay referentes. Para los deportistas, musicos, artistas, para todos siempre hay alguien que los inspira a ser mas. Para los comunicadores, ese referente era JuanOrtelli. Todos queríamos llegar a ser el 1% de lo que fue”, escribió en su cuenta de X el periodista y host chileno B Side.