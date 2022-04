Murió la actriz Estelle Harris, madre de George Costanza en la serie Seinfeld, a los 93 años

La actriz estadounidense Estelle Harris, que alcanzó fama mundial al interpretar a la mamá de George Costanza en la mítica serie Seinfeld, murió en la tarde del sábado en Palm Desert, California. La mujer, también recordada por ponerle la voz a la señora Cara de Papa en Toy Story, estaba a pocos días de cumplir 94 años.

La noticia del deceso de la entrañable intérprete fue comunicada por su hijo Glen Harris al medio Deadline. “Con el mayor dolor y tristeza tengo que anunciar que Estelle Harris falleció esta tarde a las 18.25. Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor prácticamente no tenían rival, y todos los que la conocieron la extrañarán terriblemente”, señaló Harris sobre su madre, a quien acompañó y abrazó en el momento en que la actriz daba su último aliento.

La intérprete, cuyo apellido real era Nussbaum, había nacido en la ciudad de Nueva York el 22 de abril de 1928. Era hija de una primera generación de inmigrantes judíos polacos, que se instalaron primero en la gran manzana con una tienda de golosinas, y luego se trasladaron al pueblo de Tarentum, en Pensilvania, donde Estelle terminó sus estudios secundarios.

Entre 1992 y 1998, Estelle Harris participó en 27 episodios de la serie Seinfeld, con el personaje de la gritona y cómica mamá de George Costanza, el mejor amigo del protagonista IMDB

Según su biografía publicada en IMDb, Estelle Harris -tomó el apellido de su esposo, con quien se casó en 1953-, comenzó a despuntar su pasión por la actuación en obras de teatro amateur y comunitario hasta que a mediados de los ‘80 empezó a participar en el cine, en papeles pequeños. En 1984, por caso, tuvo una pequeña participación en el recordado film de Sergio Leone, Erase una vez en América.

Estelle, la mamá de George Costanza

En aquel tiempo también comenzó a interpretar personajes en series televisivas, hasta que en el año 1992 le llegó la oportunidad de hacer el que fuera quizás su papel más recordado por el público de todas partes del mundo: la mamá de George Costanza, el mejor amigo del protagonista de la serie Seinfeld, el comediante Jerry Seinfeld.

Entre 1992 y 1998, en 27 episodios, Harry se puso en la piel del personaje que, por casualidad, también se llamaba Estelle, un nombre elegido por los creadores de la serie antes de conocer la actriz que lo interpretaría. Y esta mujer gritona y autoritaria, pero profundamente cómica, que llevaba una pésima relación con su marido (Jerry Stiller) y tenía un intenso vínculo relación con su hijo George, a quien mandoneaba y menospreciaba, se ganó el corazón de todos los televidentes, que nunca la olvidaron.

Jason Alexander, el hijo de Estelle Harris en Seinfeld, despidió a la actriz con un sentido mensaje de Twitter Twitter / @jasonalexander

Como una marca de lo que ella pensaba en la ficción de su hijo George, interpretado por el cómico Jason Alexander, en una entrevista que dio para New York Post en el día de la madre de 2014, Estelle Harris imaginó cómo sería una cena para celebrar esa festividad realizada por su hijo televisivo. “Si George Costanza algún día hiciera la comida del Día de la madre todo sería un fiasco. Haría todo de manera incorrecta: rompería los platos, invitaría a la gente equivocada, arruinaría todo”.

Pero, más allá del personaje, el propio Alexander lamentó profundamente el fallecimiento de quien interpretara a su madre durante la década del ‘90. En un sentido mensaje en su cuenta de Twitter, el actor escribió: “Murió una de mis personas favoritas: mi mamá televisiva, Estelle Harris. La alegría de actuar con ella y saborear su gloriosa risa fue un placer. Te adoro, Estelle. Envío amor a tu familia. Serenidad ahora y siempre. Descansa en paz, Estelle Harris”.

Estelle Harris le puso la voz a la señora Cara de Papa en Toy Story, otro de los personajes por el que será recordada por el público New York Post

Con un talento evidente para la comedia y una voz única, Estelle Harris se destacó también en muchos comerciales televisivos y luego en el doblaje de personajes de animación, donde su papel más recordado fue el de la Señora Cara de Papa en las películas de Toy Story. Ella apareció como la pareja del señor Potato en los episodios 2, 3 y 4 de la saga de Pixar y en otros tantos cortos de la misma franquicia.

Pero además de esos resonantes papeles, la actriz fallecida el sábado por causas naturales desplegó su talento y simpatía en numerosas producciones televisivas como Futurama, The Looney Tunes Show, Curb Your Enthusiasm, ER Emegencias, Sabrina, la bruja adolescente, Mad About You y la inoxidable Casados con hijos.

En cine, en tanto, participó en films como CBGB, Jugando a Mona Lisa, Presidente de la junta, Érase una vez en América, Bailando sobre el mar, o Esta es mi vida, entre muchas otras.

A Estelle Harris la sobreviven tres hijos, tres nietos y un bisnieto.