Billie Eilish dio a conocer la canción que compuso para la nueva película de James Bond, Sin tiempo para morir

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de febrero de 2020 • 15:02

El último mes fue uno importante en la vida de Billie Eilish. La cantante de 18 años sorprendió al mundo al llevarse 4 de las categorías más importantes de la ceremonia de los Grammy, incluyendo mejor canción, mejor álbum, mejor grabación y mejor artista nuevo. Semanas más tarde, fue la encargada de cantar una sentida versión de "Yesterday" en el In Memoriam de los premios Oscar, y ahora, acaba de estrenar "No Time to Die", el tema principal de la nueva película de James Bond, que se estrenará en la Argentina bajo el título Sin tiempo para morir.

La canción es una balada lenta que, aunque se apoya mucho en el estilo único de Eilish, también contiene varios guiños a la música que marcó la historia de la saga. El tema se había adelantado en un teaser que se publicó el 13 de febrero. Finalmente, en el Día de los Enamorados, mostró el nuevo tema que se sumará a grandes clásicos como "Die Another Day" de Madonna, "You Only Live Twice" de Nancy Sinatra y, uno de los más reciente, "Skyfall" de Adele, entre otros.

Además de promocionar la canción, Eilish afirmó por Twitter que el martes 18 de febrero interpretará en vivo "No Time To Die" junto a su hermano Finneas y Hans Zimmer, el aclamado compositor alemán que está a cargo de la banda sonora original de esta nueva entrega.

"Me parece una locura ser parte de esto. Poder componer la canción de una serie de films tan legendaria es un honor. James Bond es la saga cinematográfica más cool que haya existido jamás. Todavía estoy en shock", había comentado ella cuando se dio a conocer que sería la encargada del tema principal de Sin tiempo para morir. Además, consideró como "un objetivo cumplido" trabajar en tan aclamada franquicia.

La trama de la 25a. película de James Bond gira en torno al regreso a la acción del personaje, interpretado nuevamente por Daniel Craig, que está viviendo una vida tranquila en Jamaica cuando su viejo amigo de la CIA, Felix Leiter (Jeffrey Wright) le pide ayuda para rescatar a un científico secuestrado.

El villano de esta entrega será interpretado por el ganador del Oscar Rami Malek que en el trailer aparece vistiendo una extraña máscara blanca. Aunque el personaje de Malek no será el único malo de la historia. Los rumores sobre el regreso de Christoph Waltz como Blofeld se confirman en el trailer, donde el personaje aparece en prisión y casi anunciando la posible muerte de Bond.