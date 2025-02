Lali sumó una tercera fecha a sus presentaciones en Vélez Sarsfield, en medio de la polémica con Milei

En medio de la polémica con el presidente Javier Milei, Lali Espósito sorprendió a sus fanáticos al anunciar hoy un nuevo show para el 6 de septiembre en el Estadio Vélez Sarsfield, en donde ya agotó las entradas para sus dos shows previos, que fueron reprogramados la semana pasada para el 24 y 25 de mayo.

“¡Mejor que dos son tres! ¡Que la fiesta del pop dure todo el año! Vamos por ese tercer Vélez. ¡Potentes, graciosos y valientes! Ahí nos vemos ”, expresó Lali en su posteo al anunciar la nueva fecha.

Unos días atrás, Lali había anunciado que sus shows previstos para el 30 de abril y el 1° de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield, habían sido reprogramados por cuestiones de agenda del club. A través de sus redes sociales, una vez más, la artista anunció los cambios: “Debido al agregado de nuevas fechas en la agenda deportiva y la imposibilidad de contar con los días de armado necesarios para llevar adelante los shows en las fechas originalmente anunciadas, informamos que los shows de Lali en el Estadio Vélez Sarsfield de los días 30 de abril y 1° de mayo serán reprogramados para el 24 y 25 de mayo respectivamente”.

Con un gran comienzo de año con nuevos proyectos y canciones, la cantante está más activa que nunca y aunque trata de evitar los enfrentamientos con el Presidente, a veces se le vuelve imposible no contestarle, ya que él la volvió centro de sus críticas así como en las últimas semanas lo hizo con María Becerra.

Dónde y cuándo sacar las entradas

Las entradas para el tercer show en Vélez podrán ser adquiridas a partir del martes 18 de febrero, a las 13, por la página de enigmatickets.com.

Además, desde la producción anunciaron que las entradas ya adquiridas para las primeras dos presentaciones seguirán funcionando para las reprogramaciones: los tickets del 30 de abril pasarán a ser válidos para el show del 24 de mayo y los correspondientes al 1° de mayo serán válidos para el 25 de mayo. De no poder asistir a las nuevas fechas, se podrá solicitar el reembolso.

Milei vs. Lali

Durante la campaña electoral en 2023, Milei cuestionó a Lali después de que ella expresara su preocupación ante el resultado de las elecciones primarias. Lo cual derivó en ataques a ella y respuestas directas por parte del entonces candidato, cuestionando a la artista y acusándola de recibir grandes sumas de dinero por parte del Estado para brindar sus shows. Pero la polémica no quedó ahí, y el ida y vuelta entre el Presidente y la cantante se volvió una constante.

Es más, hace una semana, Lali volvió a responderle a Milei, quien había criticado a su amiga, la también cantante María Becerra, quien durante un show en Neuquén había instado al público a donar dinero para colaborar en la lucha contra los incendios que asolan a la Patagonia.

Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego.

Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo.

Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento.

CIAO! https://t.co/hFmcoVgx6s — Javier Milei (@JMilei) February 13, 2025

Este nuevo cruce provocó que otros músicos salieran a defender a las cantantes como lo que pasó en el Cosquín Rock el fin de semana pasado. “Queremos dedicar este show a todos nuestros colegas, en especial a María Becerra, a Lali Espósito y a Milo J, y repudiar el agravio y censura a la cultura”, exclamaron desde el escenario los integrantes de la banda No Te Va Gustar.

En tanto, Joaquín Levinton, Dillom, Hilda Lizarazu, Wos, Nicki Nicole y Patricio Sardelli tampoco se quedaron atrás y expresaron su apoyo a las artistas.

Incluso, ayer, Abel Pintos se sumó a las críticas contra el Presidente por este tema. Durante una entrevista en Radio Mitre, el cantante fue consultado al respecto y respondió: “Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie. Me parece que nadie puede tratar al otro de esta manera. Me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos”.

Sin embargo, en las últimas horas, el Presidente volvió a cargar contras las artistas mientras que Lali, por su parte, simplemente le respondió difundiendo una vez más el videoclip de su canción “Fanático” y anunciando esta tercera fecha en Vélez.

