La furia de Nazarena Vélez en LAM al conocerse los detalles de la causa que involucra a Marcelo Corazza

Este miércoles durante la emisión de LAM (América) Nazarena Vélez protagonizó un exabrupto en vivo luego de que Ángel de Brito diera a conocer varios detalles de la investigación que llevó a la detención de Marcelo Corazza.

La noticia del arresto del productor y profesor de educación física fue un verdadero balde de agua fría para todo el medio y generó que varios programas, LAM entre ellos, se dedicaran de ello a la cobertura del caso. En ese contexto, y en medio de la información vinculada a la red de trata y tráfico de menores que está siendo investigada, Nazarena no pudo ocultar su enojo y emitió varios improperios al aire.

El exabrupto de Nazarena Vélez en vivo

Ante los dichos de De Brito, al destacar que uno de los imputados tenía libertad para viajar al exterior, teniendo una denuncia previa, y en donde además se apuntó a Corazza como supuesto reclutador de las víctimas, la actriz comentó: “Esto va cada vez peor”.

“Acá ya son mencionados varios chicos con distintos apodos. No solo es víctima uno y dos”, dijo el conductor y Vélez interrumpió: “Abusaban constantemente de los chicos aparte de venderlos, todo el tiempo”. “Concretamente, la banda se dedicaba a someterlos a relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento. Hay que ver qué implica el no consentimiento. Esto habría ocurrido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Misiones y en la provincia de Buenos Aires, al menos desde el año 1999″, completó De Brito.

Luego de la lectura que alcanzó el conductor a sus compañeras, Yanina Latorre acompañó los dichos de Ángel y apuntó contra Corazza: “Ellos tienen datos desde el ‘99. Pero me pregunto: ¿Ese tipo es idio** y estaba expuesto en televisión?”. Ante la furia de la panelista, Vélez reaccionó con una dura crítica a los sospechosos de la causa.

“Es un enfermo. Si hace eso es un enfermo hijo de p**. Claramente debe ser idiota”, remarcó la actriz y Latorre contestó: “Pero si es así, no te ponés a trabajar en Gran Hermano”. “No le da. No entendés, no le da. Está loco”, replicó Vélez hasta que De Brito interrumpió para calmar la tensión y aclaró que el episodio denunciado contra Corazza es “post 2001″.

“Creo que esta clase de personas son como monstruos. Tienen una parte de monstruo donde no lo pueden pensar, son animales, tienen el instinto animal”, subrayó la madre de Bárbara Vélez con enojo. No obstante, el conductor decidió darle voz a las especialistas en criminología para poder entender la mente, tanto de Corazza como del resto de los acusados.

De esta manera, Nazarena Vélez dejó en claro su postura en vivo acerca de la causa que implica al productor como presunto actor involucrado en el reclutamiento de menores de edad para cometer actos delictivos. A lo largo del programa, la actriz intervino en diferentes situaciones para manifestar el lamentable hecho, en donde mostró un rostro de disgusto por los detalles provistos por las especialistas en este tipo de imputaciones.

