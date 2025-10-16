Nicki Nicole acompañó a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona y firmó autógrafos a los hinchas

A un mes de confirmar públicamente la relación sentimental, Nicki Nicole y Lamine Yamal exponen su amor en las redes sociales. Este miércoles, la artista rosarina decidió llevar, en su propio auto, al futbolista al entrenamiento del FC Barcelona. La particularidad de este hecho es que los hinchas del club culé se agolparon cerca del vehículo para sacarse fotos con la intérprete de “Ojos verdes”, entre otros éxitos.

En un video que circuló por distintas plataformas digitales, se observó a la cantante conduciendo, mientras el futbolista del Barcelona y la selección de España decidió tomar el rol de copiloto. Una vez que llegaron al complejo donde entrenan los jugadores, un grupo de hinchas se acercó al auto para solicitarle una foto a la rosarina, quien accedió amablemente al bajar la ventanilla del vehículo.

Nicki Nicole acompañó a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona

“Nicki, porfa, una foto rapidito” y “¿Podés mandarle un saludo a mi hermana?”, fueron algunas de las peticiones de los hinchas que querían tener un recuerdo de la artista que conquistó el corazón de Lamine Yamal.

Sin esconderse o negarse ante las reiterativas peticiones de un saludo u autógrafo, Nicki Nicole se mostró muy a gusto con los fanáticos, quienes le preguntaron por dónde iba a estar durante el entrenamiento para poder charlar de manera más amena con ella.

“Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos. Estoy muy feliz, muy enamorada”, destacó, hace unas semanas, Nicole ante los medios españoles que le preguntaron sobre su incipiente romance con uno de los mejores jugadores de fútbol de la actualidad.

Nicki Nicole viajó en helicóptero con Lamine Yamal

La relación entre Nicki y Yamal se fortaleció en el último tiempo, a pesar de que los medios de comunicación españoles hablaban de una posible crisis de pareja. Por intermedio de sus redes sociales, la cantante y el futbolista muestran parte de su día a día que incluye, entre otras cosas, viajes en helicóptero sobrevolando un paisaje compuesta por islas.

El llanto de Nicki Nicole ante la multitud que presenció su show en Rosario

La ciudad de Rosario cumplió 300 años. Por tal motivo, se organizó una celebración a la altura de las circunstancias que incluyó la presencia de algunos referentes de la cultura que nacieron en esta región.

En un acto que se celebró en el Monumento de la Bandera, Nicki Nicole cantó algunas canciones de su repertorio y hasta se tomó un tiempo para interactuar con el público presente. Movilizada por ser parte del festejo por los 300 años, la artista quebró en llanto al recordar sus inicios.

Nicki Nicole dio un show en vivo por los 300 años de Rosario y se emocionó hasta las lágrimas (Foto: Captura de video / Instagram @nicki.nicole)

“Algunos sueños necesitan su tiempo para hacerse realidad”, expresó la cantante, quien no pudo ocultar su emoción por estar presente en una celebración única e irrepetible.

Además de Nicki Nicole, estuvieron presentes Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, entre otros artistas. “Sigo procesando lo que vivimos. Gracias Rosario por esta noche. No me la voy a olvidar jamás", escribió la cantante en sus redes sociales, dando a entender la trascendencia y lo que generó para ella el hecho de subirse a un escenario en su Rosario natal.