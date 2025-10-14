El romántico mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa tras la reconciliación

Después de varias semanas de rumores y declaraciones cruzadas sobre su ruptura, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar su reconciliación con Milett Figueroa, apenas una semana después de haber confirmado el fin de su relación tras dos años juntos. La noticia causó revuelo en el mundo del espectáculo, y un reciente mensaje en redes sociales del conductor reafirmó la solidez de su vínculo, ya que evidenció que la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

Hace algunas semanas, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habían atravesado una breve separación, anunciada por el propio conductor durante su ciclo de streaming Estamos de paso. Enseguida, este comunicado generó especulaciones sobre una posible crisis definitiva, y algunos incluso apuntaron a que la ruptura podría haber sido más una estrategia mediática que un verdadero distanciamiento. De todas formas, la reconciliación se confirmó rápidamente cuando la pareja volvió a mostrarse junta, incluso durante las grabaciones de Los Tinelli, el reality que refleja la vida privada del conductor con sus seres queridos.

En medio de esto, Marcelo Tinelli decidió mostrar públicamente sus sentimientos por Milett Figueroa mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Junto a varias fotos de la pareja en donde se los puede ver abrazados y felices, el conductor escribió un emotivo mensaje que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El romántico posteo de Marcelo Tinelli con Milett (Captura: Instagram @marcelotinelli)

“Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito. Te amo siempre”, escribió el presentador de televisión junto a las románticas postales de su viaje a Cusco, Perú. Sin lugar a dudas, con este mensaje, Tinelli dejó en claro la intensidad de sus sentimientos y el compromiso con la relación.

Tinelli y Milett se mostraron más unidos que nunca (Foto: Instagram @marcelotinelli)

Por su parte, Milett no se quedó atrás y le respondió al conductor, ya que escribió en la misma publicación: “Te amo mucho”. Como era de esperarse, el posteo se llenó de mensajes de amigos y seguidores, quienes aprovecharon para enviar sus mejores deseos a la pareja en esta nueva oportunidad que decidieron darse.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su reconciliación con Milett

Poco después de anunciar la separación, Marcelo Tinelli decidió hablar sobre la situación y dejó en claro que todo estaba bien en su relación en diálogo con Puro Show (eltrece).

Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa: “Estamos bien”

“¿Y con Milett, qué onda? Porque dijiste, no sé si arrepentido, pero que te habías confundido un poco en el descargo”, indagó el periodista, a lo que él respondió: “Lo que dije ayer, fue un impulso mío con base en decir algo, por lo laboral terminé diciendo algo que no tenía que ver con lo personal... Entonces aceptar eso no está mal”. En ese sentido, mencionó que durante la velada de los Premios Martín Fierro, la actriz peruana comentó que nuevamente “estaban hablando”. “Nosotros seguimos en pareja y estamos bien. Yo me siento muy bien y ella también”, expresó.

Asimismo, el conductor hizo una autocrítica sobre su accionar: “Obvio que yo expuse una situación que era más laboral y me parece que era algo que no tendría que haberlo hecho y pasó. Puede pasar”.