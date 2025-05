¿Noviazgo en puerta? Wanda Nara mostró el regalo que le hizo Daniel Guzmán Jr.

Wanda Nara sumó un nuevo capítulo de su vida amorosa. Es que la mediática empezó a intercambiar mensajes con Daniel Guzmán Jr., un futbolista mexicano que comenzó el operativo seducción para ganarse el corazón de la conductora.

Tras arribar al país, Guzmán le regaló un ramo de flores a Wanda, quien publicó la foto en su cuenta de Instagram y fue reposteada, al instante, por el futbolista.

El ramo de flores que recibió Wanda por parte de Daniel Guzmán

Con una flecha al corazón al estilo cupido y un mono que se tapa su cara, el mexicano sumó esos dos emojis a la publicación que trajo muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo.

Este indicio muestra que Wanda comenzó a tener un acercamiento con el deportista mexicano, quien se tomó un vuelo a la Argentina -en principio para visitar a unos amigos- y se encuentra en el país para estar más cerca de la conductora.

Daniel Guzmán Jr tiene 32 años (Foto: Instagram/@danielguzmanjr)

Por su parte, Guzmán aprovechó su estadía en el país para visitar diferentes estadios de los equipos de fútbol. Este sábado fue el turno de ir a La Bombonera, donde Boca enfrentó a Lanús en un encuentro que se definió desde el punto penal en favor del local.

Daniel Guzmán Jr. en La Bombonera este sábado 10 de mayo

“Wanda es mi amiga”, la palabra de Daniel Guzmán tras arribar al país

En diálogo con Intrusos (América), el futbolista mexicano se refirió a su llegada al país y cómo es su relación con Wanda Nara, a quien le comenta asiduamente las publicaciones de Instagram.

“Wanda es mi amiga. No sé por qué tanto revuelo por un comentario. Me había quedado al margen porque no le di importancia, pero ya van cuatro o cinco días que me mandan mensajes”, expresó el futbolista que milita en el club CD Guastatoya de Guatemala.

Daniel Guzmán Jr. se refirió a su vínculo con Wanda Nara

Por otra parte, ante la consulta de la periodista Paula Varela, el deportista indicó que no conoce personalmente a Wanda. “No tengo el gusto de conocerla, es por redes, platicamos de vez en cuando. Siempre con respeto”, indicó.

“Hoy por hoy la veo como mi amiga y me cae muy bien. Obviamente, es una mujer muy guapa”, cerró el jugador, con pasado en la selección de México, que busca conquistar el corazón de Wanda.