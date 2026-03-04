Ofició de cura en el casamiento de Sam y Hernán, la famosa pareja de TikTok, y ahora entró a Gran Hermano
Samantha Trottier explicó en un video cuál fue la injerencia de la escritora en su casamiento con Hernán Regiardo; los influencers son conocidos hoy en día por su yerba Cósmico
Samantha Trottier, la influencer que creó la marca de yerba Cósmico junto a su novio Hernán Regiardo, contó cuál es el particular vínculo que mantiene con Daniela de Lucía, actual participante de Gran Hermano Generación Dorada.
Según el testimonio de Sam en TikTok, De Lucía ofició de cura en el casamiento con Hernán Regiardo, el cual se celebró en marzo de 2024. “Nos conocimos con ella en Arequito, Santa Fe. Su novio estaba haciendo un video de TikTok y después hicimos una cena todos juntos. Después de ese momento, cada vez que volvíamos a Buenos Aires repetíamos la cena y nos hicimos amigos”, destacó la emprendedora.
Y, agregó: “Pensábamos casarnos con un cura, pero no somos tan religiosos, entonces pensamos que un amigo o familiar podía hacerlo. Fue ahí donde pensamos en Dani, ella es escritora de libros, habla de relaciones y es una persona que está acostumbrada a hablar de eso, no tiene miedo de hacerlo frente a muchas personas. Le preguntamos si quería estar y nos dijo que sí, es una genia total”.
Tras la publicación de este contenido, la cuenta de Instagram de De Lucía, manejada por amigos y familiares, agradeció por el gesto: “Los queremos mucho”.
Por último, Samantha hizo mención a la participación de la escritora en Gran Hermano, quien, los primeros días, debió abandonar la casa por el fallecimiento de su papá y reingresó nuevamente a la competencia.
“Cuando falleció su papá pensé que no iba a volver. Cuando vi que volvió a la casa quedé sorprendida. Ella es positiva y buena onda como se muestra”, subrayó sobre la participante que volvió a competir y esta semana no podrá nominar, pero sí ser nominada.