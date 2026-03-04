LA NACION

Ofició de cura en el casamiento de Sam y Hernán, la famosa pareja de TikTok, y ahora entró a Gran Hermano

Samantha Trottier explicó en un video cuál fue la injerencia de la escritora en su casamiento con Hernán Regiardo; los influencers son conocidos hoy en día por su yerba Cósmico

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Daniela de Lucía casó a Samantha Trottier y Hernán Regiardo, emprendedores de la yerba Cósmico
Daniela de Lucía casó a Samantha Trottier y Hernán Regiardo, emprendedores de la yerba Cósmico

Samantha Trottier, la influencer que creó la marca de yerba Cósmico junto a su novio Hernán Regiardo, contó cuál es el particular vínculo que mantiene con Daniela de Lucía, actual participante de Gran Hermano Generación Dorada.

Daniela de Lucía ofició de cura en el casamiento de Sam y Hernán, emprendedores de la yerba Cósmico
Daniela de Lucía ofició de cura en el casamiento de Sam y Hernán, emprendedores de la yerba Cósmico

Según el testimonio de Sam en TikTok, De Lucía ofició de cura en el casamiento con Hernán Regiardo, el cual se celebró en marzo de 2024. “Nos conocimos con ella en Arequito, Santa Fe. Su novio estaba haciendo un video de TikTok y después hicimos una cena todos juntos. Después de ese momento, cada vez que volvíamos a Buenos Aires repetíamos la cena y nos hicimos amigos”, destacó la emprendedora.

El emotivo momento en la boda de Sam y Hernán, las estrellas de TikTok
El emotivo momento en la boda de Sam y Hernán, las estrellas de TikTok

Y, agregó: “Pensábamos casarnos con un cura, pero no somos tan religiosos, entonces pensamos que un amigo o familiar podía hacerlo. Fue ahí donde pensamos en Dani, ella es escritora de libros, habla de relaciones y es una persona que está acostumbrada a hablar de eso, no tiene miedo de hacerlo frente a muchas personas. Le preguntamos si quería estar y nos dijo que sí, es una genia total”.

Tras la publicación de este contenido, la cuenta de Instagram de De Lucía, manejada por amigos y familiares, agradeció por el gesto: “Los queremos mucho”.

La reacción de la cuenta de Daniela de Lucía a Sam, la emprendedora de la yerba Cósmico
La reacción de la cuenta de Daniela de Lucía a Sam, la emprendedora de la yerba Cósmico

Por último, Samantha hizo mención a la participación de la escritora en Gran Hermano, quien, los primeros días, debió abandonar la casa por el fallecimiento de su papá y reingresó nuevamente a la competencia.

De Lucía, dentro de la casa de Gran Hermano
De Lucía, dentro de la casa de Gran Hermano (Fuente: Telefe)

“Cuando falleció su papá pensé que no iba a volver. Cuando vi que volvió a la casa quedé sorprendida. Ella es positiva y buena onda como se muestra”, subrayó sobre la participante que volvió a competir y esta semana no podrá nominar, pero sí ser nominada.

LA NACION
Más leídas de Espectáculos
  1. Cuánto midió la primera gala de eliminación de Gran Hermano
    1

    Rating: cuánto midió la primera gala de eliminación de Gran Hermano

  2. Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma: qué nombre le pusieron
    2

    Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma: qué nombre le pusieron

  3. Cuándo son los Oscars 2026
    3

    Cuándo son los Oscars 2026

  4. El abogado de Andrea del Boca explicó por qué la actriz decidió entrar a la casa de Gran Hermano
    4

    El abogado de Andrea del Boca explicó por qué la actriz decidió entrar a la casa de Gran Hermano