Operaron con éxito al fotógrafo agredido por amigos de Margot Robbie: “Esperemos que la evolución sea buena”

El pasado domingo por la noche, el paparazzi argentino Pedro Alberto Orquera recibió una violenta golpiza tras fotografiar a las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne, quienes cenaban de incógnito en un exclusivo restaurant de La Boca. Este jueves, alrededor de las 8 de la mañana, el fotógrafo de la Agencia RS Fotos fue operado por segunda vez. La cirugía, que termino al mediodía, fue por la fractura expuesta que sufrió en su codo derecho, precisamente en la parte de las articulaciones. Esta intervención debía realizarse el pasado martes, pero se pospuso por temas de trámites y estudios que eran necesarios realizar previamente.

“Ya salí, la operación salió bien. Por ahora, es lo único positivo”, le dijo Pedro Orquera este jueves a LA NACION tras despertar de la anestesia. Y auguró: “Esperemos que la evolución sea buena”.

El martes, tras conocerse la noticia de la liberación de Jac Rhys Hopkins y Josey McNamara, amigos y acompañantes de Margot Robbie y Cara Delevingne en su viaje a la Argentina, a última hora de la tarde se filtró la filmación de la cámara de seguridad de La Boca que captó el momento de la agresión al fotógrafo.

La filmación de la cámara de seguridad que capta la agresión en La Boca

En las imágenes se puede ver cómo en la madrugada del domingo, Hopkins y McNamara golpearon a traición al fotógrafo Pedro Alberto Orquera que había tomado unas postales de las dos famosas cenando en un restaurante boquense. Producto de la golpiza, Orquera quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado a un hospital. Además de las contusiones, presentaba una fractura expuesta en su codo derecho, lesión que requirió de una cirugía y reposo.

“Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas”, contó a LA NACION el fotógrafo, aunque luego se supo que McNamara es un productor británico de cine, íntimo amigo y socio comercial de Robbie en varios proyectos cinematográficos, entre ellos, la película Barbie. Mientras que Rhys Hopkins es un reconocido técnico de filmación, que trabajó en importantes producciones, y que además ocupa el cargo de director de la empresa Jac Hops LTD, desde 2013.

Tras ser agredido, Orquera rememoró: “Sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire”.

Las consecuencias del violento episodio

Como resultado del incidente, los involucrados permanecieron detenidos por dos noches en la Comisaría Comunal 4 y declararon el pasado lunes ante la Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño, donde interviene la auxiliar fiscal Catalina Neme. Ambos fueron imputados por lesiones graves dolosas.

Lionsgate's 'Bombshell' special film screening at the Pacific Design Center, Los Angeles, USA - 13 Oct 2019 Margot Robbie y Cara Delevingne Eric Charbonneau/Shutterstock

Se dispuso además -como fue antedicho- la libertad de los dos agresores con medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso y, a fin de asegurar la medida, se les retuvo el pasaporte. Además, se dictó una caución real por la suma de 200.000 pesos, cada uno.

El duro testimonio del hombre que socorrió al fotógrafo

Carlos, el taxista que se encargaba de trasladar a Pedro Orquera y quien fue testigo de toda la secuencia, no pudo evitar llorar al hablar en Nosotros a la mañana (eltrece) sobre lo vivido. “Esto me duele, desde el sábado que estoy mal”, expresó, mientras el Pollo Álvarez intentaba consolarlo.

El duro testimonio del hombre que socorrió al fotógrafo de Margot Robbie tras el ataque

Por su parte, Pedro -que estaba saliendo al aire por videollamada desde el hospital- le respondió conmovido: “Quiero simplemente decirle a Carlos que estoy muy agradecido con él porque fue el que me dio los primeros auxilios cuando estaba inconsciente, desmayado en el piso. Él fue el que me tomó el testimonio de la foto que decía que estaba completamente muerto y no tenía signos vitales”.

Y agregó: “Él pidió los auxilios a la policía y llamó al SAME. Fue a buscar a mi hijo a mi casa, lo llevó al hospital y lo resguardó. Es una excelente persona, nunca dejaré de agradecerle”. Ya más tranquilo, el testigo detalló: “No lo quise tocar. Yo quería solucionar el problema, pero me quedé quieto por miedo a que le sucediera algo más. Pasaban los colectivos por al lado nuestro, pero no sospechaban nada”.

Informe de Pablo Montagna.

