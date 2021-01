"Darle una vacuna a un turista es tardar más en llegar a la inmunidad de rebaño, por eso es negativo y por eso inmoral", dijo Duggan Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2021 • 11:32

Después de que Yanina Latorre le dijera que "es un nabo importante", entre otras descalificaciones, Pablo Duggan insistió en que, lo que hizo ella vacunando a su madre contra el coronavirus en Miami"está mal y es inmoral".

La controversia comenzó la semana pasada cuando Latorre publicó que había podido vacunar a su madre de 80 años durante el viaje que realizó a los Estados Unidos para pasar las vacaciones en familia.

"Les quiero contar una noticia. Acá te vacunan. Están dando la de Pfizer a mayores de 65 años. Le acabo de sacar un turno a Dora. Me llevo a mamá vacunada a Buenos Aires. ¿No es genial?", dijo a sus seguidores.

Frente a esto, enseguida Duggan salió a criticarla. "Es una avivada inmoral" dijo el conductor de Buenos vecinos (Radio 10), criticando también a la abogada Ana Rosenfeld, quien también se había vacunado en Miami.

La controversia trascendió incluso los medios locales y generó un duro informe de la televisión estadounidense, con declaraciones altisonantes de parte del alcalde de Miami, Francis Suárez: "Yo creo que es asqueroso que gente tome ventaja del hecho de que estemos distribuyendo vacunas en nuestra comunidad", dijo el político.

Yanina Latorre mostró la vacunación de su madre en sus redes sociales y fue una de las apuntadas por la TV de Miami Fuente: Archivo

Pero, lejos de amedrentarse, Latorre le devolvió el golpe a Duggan. "¡Sos un pobre infeliz! Un imbécil que defiende un Gobierno que solo hace c... No truché nada. Sos un nabo sin solución que defiende corruptos", le disparó vía Twitter. "Para mí está mal de la cabeza, porque yo hasta laburé con él. Un día se volvió ultra K y no sé quién le lavó el cerebro", insistió la periodista de espectáculos.

"Está mal, es inmoral esto", volvió a criticar Duggan esta mañana durante su programa de radio. "La comunidad necesita un 70% de gente vacunada para generar la inmunidad de rebaño, que es lo que liquida la enfermedad. Si va Yanina Latorre o Ana Rosenfeld a vacunarse allá, le sacan una vacuna a un residente y entonces se aleja más la posibilidad de que tengan la inmunidad de rebaño", consideró el periodista.

"Sé que para Yanina Latorre es muy difícil entender la palabra comunidad, o lo público y comunitario. Ella es reacia a esas palabras, ella es muy individual, es todo yo, yo, yo", agregó.

"Darle una vacuna a un turista es tardar más en llegar a la inmunidad de rebaño, por eso es negativo y por eso inmoral, esto ella no lo va a entender nunca. Porque además no todo el mundo tiene turno. Ella consiguió a una cholula, que le sacó un turno, pero es una truchada. Ella misma dice que donde se pone el ID norteamericano, ponés 999, y entrás, ¿a qué te sueña? Es una trampa. Cuando entrás a la página de turnos para vacunarte en Miami, dice que es 'una estrategia de vacunación para residentes'. No dice turistas", finalizó Duggan.