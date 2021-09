Pampita reveló el motivo por el que no le compra ropa a su hijo Benicio: “No es de tacaña”

Pampita Ardohain reveló en su programa de televisión la razón por la que no le compra ropa nueva a Benicio, su hijo fruto de la relación con su exmarido, el actor chileno Benjamín Vicuña.

Todo comenzó en su ciclo Pampita Online (Net TV). Mientras la modelo presentaba un emprendimiento de reciclaje de ropa, la nota disparó algunos comentarios autorreferenciales del equipo. Así, Pampita reveló que el menor de los niños que tuvo con Vicuña recibe la ropa de sus hermanos mayores: Beltrán y Bautista Vicuña. “Él ya sabe cuál es su destino”, dijo la conductora, entre risas. “Él hereda porque es el más chico. Teniendo tanta ropa, no le vamos a andar comprando. No es de tacaña”, subrayó.

En mayo de este año, mientras esperaba el nacimiento de Ana, su quinta hija, reveló una intimidad sobre Benicio: en aquel momento, el niño de seis años tenía pesadillas por las noches. “Él es bastante noctámbulo y se despierta varias veces en la noche. Y siempre me levanto, lo llevo nuevamente a su cama y lo acuesto. No hago colecho en casa a esta edad porque ya tiene seis años”, reveló la modelo en Pampita Online. “Está en la época de las pesadillas, que suele ser a los seis o siete años. Hay que levantarse, llevarlo y esperarlo a que se duerma. Siempre estoy sentadita en la oscuridad cabeceando. Pero bueno, es una etapa que después pasa. Hay que tener paciencia”, agregó.

La presentación de Ana García Moritán en el programa de Mirtha Legrand

Días atrás, Ardohain fue una de las invitadas de La Noche de Mirtha (eltrece), en un programa muy especial, ya que marcó el regreso de Mirtha Legrand a la televisión. Allí, la modelo le presentó a la diva de los almuerzos a la menor de sus hijas: la pequeña Ana. De hecho, fue su llanto el que irrumpió en medio de la cena. “Ahí la estamos escuchando, ¿le das el pecho? ¿te deja dormir?”, le consultó La Chiqui. “Duermo poco ahora, pero la verdad es que estamos tan emocionados de tenerla que no podemos más de amor, todo vale la pena”, explicó. “A mí me emociona mucho también un nacimiento, soy muy sensible, desde siempre”, sumó la abuela de Juana Viale.

La emoción de Pampita Ardohain luego de que la pequeña Ana conociera a Mirtha Legrand Captura video eltrece

Después del programa, se conoció un video del backstage de la producción que se compartió en la cuenta de Instagram oficial de eltrece. Allí, se pudo ver el encuentro entre Mirtha y Ana. Mientras García Moritán sostenía a la bebé en brazos, comentó: “Se portó bárbaro, en un momento amagó que se iba a portar mal y salimos corriendo, pero también quería ver el programa de Mirtha, así que impecable”.

