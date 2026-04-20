En la madrugada del lunes 20 de abril se dio a conocer la muerte del actor Luis Brandoni, luego de permanecer internado más de una semana en el Sanatorio Güemes, por un hematoma subdural en la cabeza.

Por qué le decían "Beto" a Luis Brandoni Edwin Panneflek

“Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario", se lee en el mensaje de Multiteatro cuando se anunciaba la noticia.

Cuál era el nombre completo de Luis Brandoni y por qué le decían Beto

El actor, que interpretó inumerables personajes en cine, televisión y teatro, era conocido en el ambiente por el apodo "Beto", que muchos artistas utilizaron para despedirlo.

El nombre completo de Brandoni era Adalberto Luis Brandoni, y gran parte del mundo del espectáculo se dirigía a él como Beto, a lo largo de toda su carrera artística. Ese apodo es utilizado en la Argentina como nombre cariñoso o abreviado para nombres masculinos terminados en “berto”.

Nacido en Dock Sud, provincia de Buenos Aires, el 18 de abril de 1940, Brandoni construyó una prolífica carrera actoral con personajes destacados y reconocidos por el público de todo el país.

La carrera de Luis Brandoni en cine, televisón, teatro y política

En teatro, participó en obras como La fiaca, El saludador, Convivencia, Parque Lezama y Extraña pareja, esta última junto a Guillermo Francella, en una de las duplas más destacadas de la escena contemporánea.

En cine, integró el elenco de producciones clave del audiovisual argentino, entre ellas Juan que reía, Esperando la carroza, Made in Argentina, La Patagonia Rebelde, Un lugar en el mundo y Cien veces no debo. Más adelante, volvió a la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra y Convivencia. En televisión, participó en ciclos de gran audiencia como Mi cuñado, El hombre que amo, En terapia y la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro.

Además de su carrera artística, mantuvo una activa participación política en la Unión Cívica Radical y se desempeñó como diputado nacional entre 1997 y 2001. También fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Actores y en 2015 fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura porteña.

Luis Brandoni falleció en el Sanatario Güemes

Cuándo es el velorio de Luis Brandoni

El velorio de Brandoni será público y se llevará a cabo en el Palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires desde el mediodía de este lunes y podría extenderse hasta la medianoche. El martes, sus restos serían trasladados al Panteón de Actores en el cementerio de Chacarita.