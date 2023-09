escuchar

¡Argentinos sueltos en La Gran Manzana! Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Paula Chaves y Damián Betular pasaron un par de días juntos en Nueva York, donde, además de cumplir con compromisos laborales, aprovecharon para recorrer las locaciones más turísticas y sacarse fotos en Central Park y Times Square. Asimismo, Chaves y Betular quisieron convertirse en “tiktokers” y recrear uno de los videos más populares de la red social. Sin embargo, un olvido les arruinó los planes y el resultado final estuvo lejos de ser el esperado.

Durante su estadía en “la ciudad que nunca duerme,” Betular, Chaves y Pampita asistieron a una importante cena de la que participaron varias celebridades de Hollywood, incluidas Zoe Saldana, Matt Damon y Jeremy Allen White, ante quienes, Ardohain sacó su costado “cholulo” y les pidió algunas fotos. A través de sus redes sociales, los tres compartieron varias postales que dieron cuenta del gran viaje que tuvieron, en el que no faltaron las risas y hasta se animaron a cantar el hit “Empire State of Mind”.

Damián Betular, Pampita Ardohain y Paula Chaves viajaron juntos a Nueva York Instagram @chavespauok

Para cerrar la experiencia con broche de oro, la exconductora de Bake Off quiso recrear, junto con su íntimo amigo, uno de los típicos videos de TikTok que suelen hacerse cuando uno se va de viaje. Un primer video se graba en el aeropuerto y el otro en el lugar de destino, mientras de fondo suena un fragmento de la canción “The Good Part” de AJR que dice: “It’s so hard. Can we skip to the good part?, lo cual traducido al castellano dignifica: “Es muy difícil. ¿Podemos pasar a la parte buena?”.

Paula Chaves intentó hacer su video con su amigo, pero el resultado final no fue el esperado. “Nos quisimos hacer los tiktoqueros y nos olvidamos de grabar la otra parte...”, reveló en un posteo que hizo en Instagram donde mostró el video que, por lo visto, habría sido grabado en el viaje de ida a Nueva York. En las imágenes se la pudo ver junto a Betular sentada en una de las sillas del aeropuerto con los pasajes en mano. La persona que los grababa tarareaba la canción y se acercó a ellos con la cámara hasta enfocar solamente la valija. Inmediatamente después, la imagen pasó a negro, pero, en lugar de que aparecieran las marquesinas de Times Square, se los volvió a ver a ellos en la misma posición, puesto que, como explicó Chaves, se olvidaron de grabar la segunda parte.

Paula Chaves quiso hacer un video con Damián Betular, pero un olvido les arruinó el plan

“Eso es porque disfrutamos de verdad….”, sostuvo la modelo y a pesar del “fallido” sus usuarios no dudaron en felicitarlos por el intento. “Qué dupla del bien”, aseguró una cuenta que la sigue e incluso más de una pidió la vuelta de Bake Off Argentina.

El descuido de Damián Betular con su sobrino que casi termina de la peor manera y horrorizó a Paula Chaves: “Estaba violeta”

Antes de viajar a Nueva York, Paula Chaves y Damián Betular coincidieron en PH Podemos Hablar (Telefe) y el pastelero hizo una revelación que horrorizó a su amiga. En el marco del fragmento “¿A quién no dejarían al cuidado de sus hijos?”, el exjurado de MasterChef contó que un día estaba con su ahijado, quien se puso a comer un rollo de papel. Él pensó que no le iba a pasar nada, pero en un momento el niño “casi estaba violeta”. “Utilicé todas las maniobras. Está vivo. Homero, te mando un beso”, advirtió el pastelero.

Paula Chaves, en tanto, lo escuchó con atención y quedó perpleja: “¿Llegaste a hacer RCP?”. A lo que Betular acotó: “No sé si RCP, pero se puso violeta, apreté y salió el cartón. El rollo de cocina, ¿qué te vas a imaginar que se lo va a tragar?”. La actriz, que no salía de su asombro, lo cuestionó: “¿Un rollo entero?”. “No, sin el papel. El tubo de cartón, que es más difícil de tragar”, precisó el pastelero.