“Me pareció que hubo un manoseo. ‘De que yo le digo a ella, vos le decís a la otra, que esto, que lo otro’, y a mí me gustan las cosas claras”, fueron las palabras de Ximena Capristo en LAM (América), días atrás cuando por primera vez habló de la distancia que junto a su esposo, Gustavo Conti, mantiene con Paula Chaves y Pedro Alfonso, con quienes supieron tener una estrecha relación. La ahora panelista, habló de destratos, críticas y malos momentos que atravesó. La modelo respondió al respecto y minimizó las acusaciones.

Durante diversas temporadas de verano, Gustavo Conti y Pedro Alfonso compartieron escenario. De allí surgió un vínculo cercano, que incluyó a las parejas de ambos, Ximena Capristo y Paula Chaves. Además del trabajo, compartían diversos momentos como reuniones y salidas. Es por ello que sorprendió cuando la relación se cortó de un momento a otro en 2017.

Ximena Capristo habló sobre el maltrato que recibió su esposo por parte de Peter Alfonso Gerardo Viercovich

A más de cinco años de aquel momento, Ximena Capristo rompió el silencio en LAM y reveló que las críticas en el grupo que conformaron eran muy frecuentes. “Yo sí soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y si una me habla mal de la otra ya digo ‘mmmm. ¿Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos?’. Esa otra pareja era Sabrina Rojas y Luciano Castro”, señaló como uno de los motivos que la llevó a tener una mirada crítica.

Ximena Capristo apuntó contra Pedro Alfonso

Acto seguido, la ex Gran Hermano indicó que la distancia se efectivizó luego de que en la temporada de veranos 2017, Gustavo Conti la pasó muy mal al compartir elenco con Pedro Alfonso, por maltratos. “Gus se preguntaba ‘¿Qué le hice? ¿Por qué me trata de esta forma?’, y a mí me da mucha bronca porque Gus lo quería mucho a Pedro, y lo quiere mucho, pero a mí no me gusta que lo lastimen porque yo lo conozco cómo es él. Lo maltrató, lo maltrató fuerte”, detalló la mujer.

Estas palabras contextualizaron al público sobre esta distancia muy marcada entre el grupo de amigos. Pero poco tardó en conocerse la versión de Paula Chaves sobre el asunto, que se contrapone totalmente con la de Ximena. “No tengo ni idea, es un tema de ella y no puedo salir a defenderme”, introdujo la modelo ante las cámaras de LAM.

Paula Chaves respondió a las acusaciones de Ximena Capristo: "No me interesa salir a lavar mi imagen

Sin embargo, dio una explicación sin entrar en detalles. “No soy de armar lío y no me gusta. No sé jugar este juego, no me sale. Siento que uno se va juntando. Hubo una época en la que nos juntábamos mucho con Tomi Fonzi y con su esposa, capaz pasa un año y nos volvemos a juntar en un asado. Ahora nos hicimos muy amigos de Marce Kloosterboer, vas compartiendo... Y después la vida te va alejando pero no pasa nada”, explicó al aludir a que los vínculos que mantienen son atravesados por la distancia.

En una clara defensa hacia su marido, Chaves indicó que quien trabajó con él conoce cómo es y es calificado por sus pares como un “capitán” superpositivo. En cuanto a las acusaciones en su contra, acerca de las fuertes críticas que hacía hacia sus “amigos”, fue contundente: “¿Lo mío? A mí no me interesa salir a lavar mi imagen”. Por último, recordó la época que compartieron con Gustavo y Ximena, como un muy lindo momento. “Después, todo lo que ella haya vivido, es un tema de ella”, determinó.