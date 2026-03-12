Paulo Londra fue papá por tercera vez: la tierna foto con su bebé

Paulo Londra volvió a vivir uno de los momentos más importantes de su vida personal. El cantante cordobés se convirtió en papá por tercera vez y decidió compartir la feliz noticia con sus millones de seguidores en redes sociales.

El nombre de la bebé también fue revelado en esa publicación: Justina Londa, fruto de la relación de Paulo con Martina Quetglas, con quien el artista está en pareja desde hace cuatro años y con quien se comprometió en junio de 2025. Muy emocionado por esta nueva etapa, el músico publicó en sus historias de Instagram varias imágenes en blanco y negro tomadas durante el nacimiento de la pequeña.

Paulo Londra presentó a sus seguidores a su tercera hija, Justina (Foto: Historias de Instagram @paulolondra)

En una de ellas se lo puede ver sosteniendo por primera vez a su hija recién nacida, en una escena cargada de ternura que rápidamente despertó miles de reacciones. Junto a las fotos, Londra compartió un mensaje dedicado tanto a su pareja como al equipo médico que acompañó el nacimiento.

“Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada. Gracias a todos los médicos, enfermeros y de la Reyna Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, escribió conmovido. Horas más tarde, el artista confirmó también la fecha de nacimiento de la bebé, al publicar una segunda historia con una breve pero significativa frase: “9 de marzo de 2026”.

Paulo Londra mostró cómo fue el nacimiento de Justina (Foto: Historias de Instagram @paulolondra)

Con la llegada de Justina, la familia del cantante suma un nuevo integrante. Londra ya es padre de Isabella Naomi, nacida en julio de 2020, y Francisca, nacida en 2022, fruto de su anterior relación con Rocío Moreno. De esta manera, Justina se integra a una familia ensamblada, en la que el músico suele compartir momentos familiares y mantener una fuerte presencia en la crianza de sus hijas.

El pasado mes de diciembre, la familia organizó unas vacaciones al Caribe en las que disfrutaron de días de playa, juegos y risas. Agradecido por este momento tan especial, el intérprete de éxitos como “Adán y Eva“, ”Tal Vez“ y “Plan A” escribió en una sentida publicación: “El tiempo pasa y mis bebés crecen. Gracias, Dios, por otras vacaciones con la familia”.

La historia de amor con Martina Quetglas

La relación entre Paulo Londra y Martina Quetglas tiene raíces que se remontan a la adolescencia. Ambos se conocieron cuando eran compañeros de colegio en Córdoba, aunque el vínculo sentimental comenzó muchos años después.

La pareja se mostró públicamente por primera vez en junio de 2022, cuando fueron vistos juntos en un evento en Palermo. Desde entonces, Martina —licenciada en nutrición e influencer— comenzó a acompañar al artista en distintas etapas de su carrera y en sus viajes.

Paulo Londra y su novia, Martina Quetglas, se comprometieron en junio de 2025 (Foto: Instagram @paulolondra)

El vínculo se consolidó con el paso del tiempo y en junio de 2025, durante unas vacaciones en Ibiza, Londra le propuso matrimonio en un romántico momento que ambos compartieron en redes sociales. “Sí quiero pasar toda la vida con vos”, escribió ella en ese momento. El cantante respondió con un mensaje igualmente emotivo: “Te amo reina, sos la mujer de mi vida, siempre juntos con Dios”.