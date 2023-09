escuchar

El programa Los 8 escalones de los 3 millones es un certamen que adquirió mucha popularidad en estos tiempos. En un concurso de preguntas y respuestas que es conducido por Guido Kaczka, los participantes ponen a disposición su sabiduría para abordar interrogatorios de diferentes temáticas a cargo de jurados especialistas.

Además de pujar por un suculento premio económico, esta semana se agregó una nueva recompensa que fue vista con buenos ojos por los concursantes: la posibilidad de ganarse una llave para competir en una final por un departamento completamente amoblado en la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de esta iniciativa, los participantes empezaron a entender el nuevo formato y aumentaron aún más su competitividad.

Con diferentes tipos de escalones que marcan el progreso y también la dificultad de las preguntas, en la edición de este miércoles, Tamara y Estefanía (quien ya había ganado su lugar por el departamento) protagonizaron una final en donde no se dieron ventajas hasta la última pregunta.

El exabrupto de una participante de Los 8 escalones al felicitar a la ganadora de la edición del miércoles

Lo que destrabó esta definición fue una pregunta del humorista Yayo Guridi quien miró fijamente a las participantes y consultó: “¿Cuál de estos nombres pertenece al personaje más famoso del humorista Miguel Martín?”. Con la pregunta en el aire, se abrió la chance de elegir cuatro respuestas y en ese momento, Estefanía eligió la “B” que era Oficial Gordillo y por ende salió como ganadora de los 3 millones de pesos.

Con lágrimas en los ojos al recibir el cheque, Kaczka añadió: “Estefanía, la ingeniera, que la anotó su mamá, todos los hermanos son ingenieros”. Tras la celebración, Tamara, su contrincante, quien se encontraba con las pulsaciones a mil por protagonizar este duelo mano a mano, lanzó un exabrupto en voz baja que se logró escuchar al aire y sorprendió a todos.

“Qué or... me quedé con las ganas”, lanzó Tamara, en un claro gesto de que la ganadora no estaba segura de la última respuesta y pudo acertar igualmente la opción correcta. Luego de un fuerte abrazo entre ambas, Kaczka mencionó la historia de vida de Estefanía: “Quiere tener el departamento, tiene la llave. Dice que tuvo una relación muy difícil, y nos contaba que le pasó de todo, perdió la casa, perdió el auto, perdió todo, una estafa”, subrayó.

Estefanía se quedó con el premio de los 3 millones de pesos

Por último, la ganadora, quien se llevó todos los flashes por obtener esa exorbitante cantidad de dinero, recibió elogios de los participantes que quedaron en el camino. Incluso también de Tamara, la otra finalista, que subrayó el empeño, la sabiduría y la constancia de Estefanía en poder sortear los obstáculos que ofrece el programa para responder temas de diferentes índoles y así llegar a la instancia final.

“La rompiste toda”, aclaró, quien quedó en el segundo lugar, pero, a pesar de ello, decidió sumarse a las felicitaciones generales de los demás presentes en el estudio por ganar los 3 millones y además la chance de competir por un departamento a estrenar, amoblado, para que pueda ir a vivir con su familia.