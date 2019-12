El año en el que las grandes estrellas monopolizaron los escándalos

Peleas, denuncias, separaciones y conflictos que permanecían ocultos y salieron a la luz

Hubo un tiempo en el que los mediáticos reinaban: desde los programas de la tarde, con peleas reales y no tanto, se imponían en el podio de los más polémicos y acaparaban las páginas destinadas a los escándalos. Luego fue la pista del "Bailando por un sueño" la que monopolizó el universo de los conflictos, los fuertes cruces y las discusiones.

En 2019, parece haber habido un cambio de escenario y de elenco en materia de escándalos: la gran mayoría de los enfrentamientos y situaciones complicadas las protagonizaron grandes y consagradas estrellas del mundo del espectáculo. Fueron ellos, esta vez, quienes se robaron -en la mayoría de los casos, sin intención alguna- todo el protagonismo.

Al desnudo

Definitivamente, este no fue el año más apacible de Luciano Castro y Sabrina Rojas Crédito: Instagram

Si hay algo que posibilitaron las redes sociales es el intercambio sin intermediarios entre los ídolos y su público. Pero también trajeron varios dolores de cabeza a personas que, durante décadas, le habían escapado a los escándalos con maestría y convicción.

2018 terminó con una bomba: una de las parejas más queridas del medio artístico no solo había entrado en crisis sino que amenazaba con terminar de la peor manera. Así lo demostraba una serie de posteos que aparecieron en la cuenta de Instagram de Sabrina Rojas. "Por fin me voy a liberar. Te voy a sacar la careta (...) Al psicópata, violento, drogadicto, y puedo seguir... Alguien lo tiene que parar", rezaba uno de esos mensajes.

En el Instagram de su amado, Luciano Castro, en tanto, podía verse la captura de un sugestivo chat. Todo esto ocurrió durante la madrugada del 26 de diciembre y, ni lerdos ni perezosos, a la mañana siguiente se encargaron de dar su versión de los hechos: les habían hackeado sus cuentas.

El extraño texto que apareció en las historias de Instagram de Sabrina Rojas

Apenas unos días después, el 7 de enero, la pareja confirmaba su separación. En esta ocasión fue el actor quien decidió hablar. Lo hizo a través de un mensaje de WhatsApp que le envió al conductor de Intrusos, Jorge Rial. "Sí, estamos separados desde hace dos meses, pero estamos juntos por la familia".

Luciano Castro habló de su separación de Sabrina Rojas - Fuente: Eltrece 02:36

Video

A partir de esa confesión, comenzó un derrotero de los dos por los programas de chimentos para contar una y otra vez que, a pesar de estar separados como parejas, se llevaban muy bien y seguían queriéndose como personas.

Sabrina Rojas habló de su separación de Luciano Castro 03:12

Video

Como si se tratara de una película hollywoodense, la noticia sobre la reconciliación fue dada a conocer el día de San Valentín. A partir de ese momento, los dos recobraron su bajo perfil y volvieron a mostrarse juntos y en familia como en los viejos tiempos en las redes sociales.

Pero la paz duró poco. El 4 de octubre las redes estallaron cuando comenzó a circular una serie de fotos del galán totalmente desnudo. ¿Eran reales? ¿A quién se las había enviado? ¿Cuándo? Esa filtración se convirtió en el tema del día y esta vez fue Rojas quien salió a poner paños fríos para despejar especulaciones. "A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, talento... Sí, claro que las vi, hace mucho. Y solo tengo para decir GRACIA DIO por dejarme comer semejante lomo hace diez años. Alabado sea Castro", escribió con humor en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Sabrina Rojas cuando se filtraron las fotografías de Luciano Castro desnudo

Más tarde, la actriz aclararía que esas fotos fueron enviadas por Castro a una persona mientras ellos estuvieron separados, en el verano. "Sabíamos que esto iba a estallar, tarde o temprano", se sinceró.

La dueña

Araceli González hizo público un reclamo por la división de bienes con Adrián Suar que, según cuenta, la perjudicó Crédito: Instagram

Mucha agua ha pasado bajo el puente, sí, pero hay afrentas que lejos de diluirse solo recrudecen a medida que avanzan los años. El conflicto entre Araceli González y Adrián Suar parece ser uno de ellos, por eso luego de los comentarios de Griselda Siciliani que despertaron la ira de la exmodelo en 2017, este año se sumó un duro e inesperado episodio, empujado por la división de bienes que dejó su divorcio del gerente de contenidos de eltrece.

El romance entre González y Suar nació en los lejanos años 90, mientras compartían elenco en La Banda del Golden Rocket. Se casaron seis años después, en 1997. Para ese momento, sus carreras habían despegado, pero de manera dispar: ella dejaba de ser la modelo fresca que marcaba tendencia con su corte de pelo a ser una de las protagonistas de telenovela más buscadas, al tiempo que él intentaba cambiar para siempre la forma de hacer ficción en la televisión.

La actriz emitió un comunicado explicando su posición Crédito: Instagram

El proyecto de Suar era transformarse en productor y para lograrlo necesitaba montar su propia empresa. Así, ese mismo año, en 1997, nació Polka de la mano de Poliladron, el primero de los envíos de la productora que terminó haciendo historia. Cuando se cumplieron 20 años de aquel momento, eltrece presentó un programa especial conmemorativo del que, entre otros, participó Araceli. Ellos ya estaban separados desde hacía un tiempo, pero al parecer aún podían llevar una relación civilizada. En ese contexto, la actriz contó que le prestó dinero a su ex para fundar la productora y que él se lo había devuelto, "pero no con intereses".

En octubre de este año, a 17 años de la separación, ese conflicto recrudeció cuando la actriz emitió un comunicado en el que daba a conocer que la división de bienes no había sido justa. "Me debe un 5 por ciento de las acciones de la productora, a un valor que no tengo la menor idea de cuál es. Esto podría haberse arreglado entre cuatro paredes. Con dos personas coherentes y buenos abogados se cierra y no se anda ventilando", continuó. "Siempre reclamé mi parte en un marco legal. Hay cosas que ya no puedo reclamar y no lo hice en su momento porque prioricé mi salud. (...) Confío que la ley me asista", le contó a Rial.

Suar, en tanto, eligió limitarse a responder con un escrito Crédito: Instagram

Suar decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos, también por escrito: "En el año 2003 iniciamos los trámites del divorcio, asistidos por abogados de ambas partes, decretándose la disolución del matrimonio en el 2004. Al año siguiente, y luego de arduas negociaciones de las que participamos los dos -asistidos y acompañados por los respectivos letrados-, celebramos de común acuerdo y ante escribano público un convenio sobre división de bienes. Dicho convenio fue posteriormente ratificado por ambas partes el 21 de diciembre de 2015, mediante un acuerdo complementario suscripto también ante escribano público y con asesoramiento profesional mediante. Entre el dinero y los bienes que ya le había entregado, acordé darle -adicionalmente- el 50 por ciento del monto que se obtuviera por la venta de mis acciones de Polka Producciones".

"Aquí me detengo un momento para aclarar lo siguiente: Araceli me llama 'su socio'; ella no es mi socia. Nunca fue ni tampoco es ahora accionista de Polka. Solamente es beneficiaria del 50 por ciento de las sumas que se obtengan oportunamente por la venta de esas acciones. Esas acciones son un bien propio, por ser la fecha de constitución de la sociedad anterior a mi casamiento con ella", señalaba Suar en su comunicado.

Por supuesto que tanto las palabras de ella como las de él despertaron una catarata de comentarios y respuestas que al día de hoy parecen no tener fin.

Mentira

¿Se acabó el amor? ¿Fue una movida de prensa? El tiempo le dio la razón a Valeria Lynch: su relación con Cau Bornes había llegado a su fin Crédito: Instagram

Se la veía sonriente, feliz, en paz. Valeria Lynch parecía haber encontrado en el brasileño Cau Bornes al hombre indicado para compartir su vida. Divertido, carismático y con una pequeña hija que pronto se convirtió en su protegida. El amor duró 13 años y, sorpresivamente, terminó . "Fue una decisión de los dos, muy adulta y sin tensiones. Creo que él es una muy buena persona y los dos tenemos derecho a ser felices cada uno por su lado", informó la cantante.

Pero Bornes aseguró que no estaban separados y sembró dudas sobre el presente sentimental de los dos y sobre el motivo por el que la cantante se habría apresurado en dar la noticia: "La única cosa que puedo decir es que no es nada oficial. Es para promover un poco sus shows de ahora porque hay una crisis muy grande. Es una movida de prensa porque a la gente le importa mucho la vida del otro. Yo tomé esto también para lanzar un nuevo disco, que se llama Zsamba", aseguró el brasilero en Confrontados, generando confusión.

Cau Bornes primero aseguró que las versiones que indicaban que se había separado de Valeria Lynch eran parte de una movida de prensa y luego reconoció que eran ciertas Crédito: Instagram

A esa altura, los rumores sobre terceros en discordia se superponían y convivían en los programas de chimentos. De esta manera, la vida sentimental de Lynch volvía a ponerla en el candelero. Primero su romance con Héctor Caballero y luego su conflictiva separación del actor Miguel Habud la habían llevado, décadas atrás, a las tapas de las revistas del corazón. Y ahora, luego de años de paz, volvía a estar nuevamente allí. Mientras algunos aseguraban que la intérprete de "Ámame en cámara lenta" estaba manteniendo un romance con Mariano Martínez -cantante y guitarrista de Attaque 77 y productor de sus discos La extraña dama del rock y Rompecabezas-, otros daban cuenta de una mujer que estaba muy cerca del brasileño durante su estadía en la provincia de Tucumán.

Esta versión cobró tanta fuerza que la misma mujer tuvo que salir a desmentirla. Valeria, en tanto, también salió a dar la cara: "Me van a ver mil veces con Mariano porque es mi productor. Tenemos muy buena onda, pero nada más", aseguró sin chistar. Martínez, en tanto, no fue tan taxativo. Cuando en Intrusos le preguntaron si podría pasar algo entre ellos en un futuro expresó: "Nadie tiene la bola de cristal. Lo único que puedo decir ahora es que hay mucho cariño, mucha admiración entre nosotros".

¿Nuevo amor rockero? Valeria Lynch junto a Mariano Martínez, líder de Attaque 77 Crédito: Instagram

A pesar de que la separación terminó siendo confirmada por ambos, otro tema logró mantener a Lynch y Bornes en el ojo de la tormenta: la versión de que él no quería abandonar la casa que ambos compartían. Entonces, el cantante salió una vez más a enfrentar a la prensa y dio su versión sobre los hechos: "Nunca estuve atrincherado en la casa. Nosotros estamos casados y la casa pasó a ser de los dos. Todo se va a hacer dentro de la ley. Nos vamos a separar en buenos términos. No hay vuelta atrás", expresó.

El problema es que, en la misma entrevista no pudo evitar seguir ventilando cuestiones íntimas de la expareja.

Denuncias, insultos y champán

Mariana Nannis se sentó en el living de Susana y le declaró la guerra a Claudio Paul Caniggia a su nueva pareja Crédito: Captura de TV

Solo bastó una foto compartida en las redes para que Mariana Nannis llegara a Buenos Aires, se sentara en el living de Susana Giménez y denunciara a su entonces marido, Claudio Paul Caniggia por violencia y malos tratos. El escándalo, claro, estalló ese mismo sábado y aún hoy toda la familia del exfutbolista y la mediática siguen sintiendo los coletazos.

Todo comenzó cuando la modelo Sofía Bonelli subió una foto junto a Caniggia. Esa simple imagen fue para muchos la confirmación de un romance, y también una declaración de guerra a Nannis. "Yo no estoy divorciada de mi marido. Él sigue siendo mi esposo, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Yo vine a salvar a mi marido de la prostitución y de la drogadicción. Lo vine a salvar otra vez porque en mi vida lo he salvado muchas veces. Siempre trataba de protegerlo de gente mala, y lo lograba, pero llega un momento que no podes. Hay mucha gente mala alrededor", disparó la mediática rubia en diálogo con Susana.

Mariana Nannis con Susana 06:56

Video

Pero esa no fue la acusación más grave. La mamá de Charlotte y Alex aseguró que Caniggia varias veces fue violento con ella. "Me empujó contra un auto. Él venía todo nervioso y le dije: 'Así no entrás, esta casa se respeta. Mostrame tus bolsillos, si no tenés nada, entonces entrás'. Yo tenía el auto a dos metros. Me dejó mirar en un bolsillo y metí la mano: no había nada. Cuando le voy a meter la mano en el otro, me agarró y me empujó contra el auto. Yo estaba embarazada de dos meses y medio, ahora tendría un hijo de 12 años", aseguró, en uno de los momentos más fuertes de la entrevista.

Caniggia y Bonelli siguieron con su relación y redoblaron la apuesta: se comprometieron en Tulum y, claro, compartieron las imágenes en sus redes sociales. "En la ceremonia no sabés cómo estaba, un poco más y me pongo un chaleco antibalas debajo del vestido. Digo: 'Acá en cualquier momento se arma lío'. Por suerte salió todo bien, tranquilo, estamos muy contentos", contó la modelo.

Sofía Bonelli y Claudio Paul Caniggia durante su estadía en Tulum, donde finalmente se comprometieron Crédito: Instagram

En el medio, Caniggia pidió a la Justicia que se declare insana a la madre de sus hijos, consiguió que le pusieran un "bozal legal" para que no pueda referirse ni a él ni a Bonelli en los medios y aseguró en una entrevista que en el momento en el que se desencadenó el conflicto ya estaban separados desde hacía más de un año. Sobre las denuncias de violencia, indicó: "Demostrémoslo en la justicia, como debe ser, si hubo violencia de género, pero con evidencias, con pruebas. No va a haber ninguna prueba jamás, porque nunca cometí violencia de género ni contra ella ni contra otra mujer".

El testimonio de Caniggia 07:14

Video

Sus mediáticos hijos no pudieron quedarse al margen del conflicto. Charlotte, que este año volvió a la pista del "Bailando por un sueño" hizo todo lo posible por no involucrarse en la pelea, pero por momentos le resultó difícil esquivar las preguntas de Marcelo Tinelli y los miembros del jurado. Alex, a su vez, se declaró un aliado incondicional de Nannis.

Charlotte Caniggia confesó que está triste por todo lo que pasa con sus papás - Fuente: el trece 02:46

Video

La niñera

La exniñera de los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña se paseó por los programas denunciando a la modelo por hostigamiento y maltrato psicológico Crédito: Instagram

Cuando todo indicaba que este año Pampita Ardohain había logrado hacerle una zancadilla a los escándalos, recibió un fuerte golpe de la persona menos esperada. Después de haber oficializado su relación con Roberto García Moritán - con un pedido de mano y una fiesta de casamiento de ensueño- la conductora de Pampita Online parecía estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pero a su regreso de la luna de miel, la exniñera de sus hijos la sorprendió con una grave acusación.

"Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura". Con estas palabras, Viviana Benítez fundamentó frente a las cámaras de Crónica TV las dos denuncias que acaba de iniciarle a su exempleadora. La joven, que fue una de las invitadas a la exclusiva fiesta de casamiento de la modelo y conductora, había renunciado esa semana a su empleo de niñera en la casa de Ardohain y ahora, acompañada por su abogado, relataba frente a la cámara su versión sobre los hechos que habían desencadenado su decisión.

Pampita contó todo sobre la denuncia de su exempleada 06:40

Video

"Llegué a manejar todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina. Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana y trabaja a de lunes a lunes", afirmó Benítez, que comenzó a trabajar en 2014 como niñera de Beltrán, el más pequeño de los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña.

"Un día entró a la cocina. Yo estaba con otra chica. Se le había perdido la llave de la caja fuerte del banco. ' Chicas, me robaron esto: hablen entre ustedes y que aparezca ahora'. 'Pero nosotros no somos magas, ¿cómo te vamos a hacer aparecer eso?', le dice la chica. 'No, no. Ustedes saben todo lo que hago, saben mis movimientos y son las únicas que están en la casa; hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11 de la mañana'. Yo en ese momento estaba embarazada y no pude hablar", aseguró. Por esa razón, habría presentado dos denuncias en la Justicia, una civil por " hostigamiento y maltrato psicológico" y otra por presuntas irregularidades en el cobro de sus haberes.

La respuesta de Pampita no se hizo esperar: "Estoy sorprendida y angustiada. Tengo mucho material de prueba. Nunca se adeudó nada. No hay horas extras porque no se hacen, porque hay horarios que en mi casa se cumplen a rajatablas. Hay testigos. Tengo personal de fin de semana", expresó, en el mismo canal de noticias.

"Tengo los WhatsApp de que se fue por voluntad propia, nunca fue despedida. Nunca tuve una pelea con Vivi. Soy muy respetuosa con la gente que trabaja en mi casa. Han faltado cosas en casa, pero ella no es la única persona que trabajaba en casa. Y nunca la acusé", agregó. Para finalizar, reveló: " Voy a iniciar un juicio por calumnias e injurias. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Mi verdad es la verdad absoluta. Tengo mucho material para demostrar. Sabemos cómo son las cosas. A veces la gente se deja llevar".

Apenas llegó de su luna de miel, Pampita se encontró con el escándalo menos pensado

La semana siguiente, la exniñera comenzó su derrotero por los medios reforzando su versión y asegurando que la modelo no pasaba tiempo con sus hijos. La conductora, a su vez, utilizó su propio programa para hacer su descargo: "Lo primero que hice cuando me enteré fue largarme a llorar. Es muy fuerte, porque no era mi empleada, era mi amiga, por eso la puse entre mis damas de honor, entre las 30 personas más importantes de mi vida. Mis amigos son mi familia y ella estaba en ese grupo", comenzó diciendo. "Mis hijos son lo más importante que tengo, no hay nada que no me importe más que ellos y no los hubiese dejado jamás con alguien en quien no confío plenamente. Ella tenía mi confianza absoluta", aseguró entre lágrimas la modelo.