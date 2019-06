Ferriols compartió una imagen junto a sus hijas, a días de la muerte de Beatriz Salomón Crédito: Captura

Alberto Ferriols usó las redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores, a días de la muerte de su exmujer Beatriz Salomón . El cirujano eligió una imagen en donde se lo ve acompañado de sus dos hijas, quienes están atravesando el duelo por la pérdida de su mamá. "Gracias a todas aquellas personas que le brindan amor y cariño a mis hijas en este momento. Les hacen mucho bien. El resto de los comentarios me los reservo por el momento", escribió el médico como epígrafe de una instantánea en la que se lo ve junto a Bettina y Noelia.

Si bien se habló mucho de la actitud de Ferroils con sus hijas, quien, según aseguró Luis Ventura, no aportaba lo suficiente para su manutención. "Ferriols arregló el juicio y cobró un millón y medio de dólares, pero no le dio nada de ese dinero a su ex", había contado el periodista a LA NACION. Sin embargo, parece que la enfermedad de su ex [ la actriz había sido diagnosticada con un cáncer de colon ] y su posterior muerte lo acercó a sus hijas.

Recordemos que el drama que vivió Salomón tuvo que ver con la cámara oculta que le hicieron a Ferriols en Punto Doc, en donde se lo veía intercambiando sexo por cirugías con una travestí. La chica Olmedo presenció desde Intrusos por la noche el video y tuvo que hacerle frente al escándalo en vivo. Su vida nunca volvió a ser la misma después de ese hecho. Obviamente su vínculo con Ferriols llegó a su fin y, de alguna manera, su carrera también. Ella no percibió dinero del arreglo que hizo su ex por daños y perjuicios y la causa que ella misma inició no llegó a buen término.

Es por eso que muchos señalan a Ferriols como gran responsable de todos los males que vivió la actriz quien, según Ventura, vivió en la pobreza y en la depresión desde que se hiciera pública la cámara oculta. Por su parte, el cirujano parece estar dispuesto a romper en algún momento el silencio, ya que en la publicación expresó que "el resto de los comentarios" se los reserva por ahora.