Ayelén Paleo pidió justicia por su madre, acusada de integrar una red de trata, y habló del mal momento que atraviesa

A fines de agosto, la madre de la bailarina Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida y acusada de integrar una red de trata de mujeres que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Ahora, la exvedette habló por primera vez de cómo esta situación afectó su vida, en particular su salud mental, aseguró que su madre es inocente y que “es una ridiculez” que continúe en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva.

“Ella es fotógrafa hace 30 años, desde 1998. Hace books de chicas sensuales y tiene una página en la que muestra su material“, explicó Paleo este viernes, en diálogo con Puro Show (eltrece).

Según la bailarina, a su madre la “engancharon” porque, aparentemente, una de sus clientas era víctima de trata. “Ella fue a hacerse un book con mi mamá y listo, ahí se terminó”, remarcó, en tanto comentó que, en todas sus sesiones de fotos, Elizabeth Rodrigo no permite que haya otras personas como acompañantes, ni hombres ni mujeres.

“Mi mamá es incapaz. Odia el proxenetismo, detesta las cosas raras. Es una excelente persona, es imposible eso", sentenció. “A esta chica que fue, le robaron las fotos de su página, como hicieron con mis fotos, y las subieron a otra. Toda esa gente es la de la trata, qué se yo”, agregó.

A continuación, Paleo dio los motivos por los que su madre continúa en prisión preventiva. Como su pareja es piloto y tiene numerosas entradas y salidas del país, la Justicia teme una posible fuga. Asimismo, dijo que es el plazo en el que los peritos abren los teléfonos para su investigación. “Ella fue la única que dio su teléfono y colaboró con todo”, sostuvo.

“La acusaron de ser logística y partícipe primaria, para luego decir que es partícipe secundaria. Es una ridiculez que el juez la siga teniendo adentro. Mi mamá es inocente, no es jefa de ninguna banda ni está en una red de trata, solo saca fotos”, aseguró.

Consultada por los conductores del ciclo, Pampito Perelló Aciar y Matías Vázquez, cómo se había tomado esta situación, Ayelén Paleo reveló: “Estoy con medicación, estoy mal, me diagnosticaron un problema de salud mental”.

Fue entonces que Vázquez quiso saber de qué vive actualmente la bailarina y si continúa con su estudio de danzas y con la inmobiliaria familiar. “De nada vivo”, dijo Paleo tajante, antes de dar paso a la angustia. “De estar encerrada en mi casa, no tengo ganas de nada. Vivo de mis ahorros. Mi presente es estar mirando la tele, llorar y esperar por mi mamá”, confesó entre lágrimas.

“Por supuesto pongo las manos en el fuego por ella. ¿Vos pensás que una persona se expondría tanto? Es imposible, por favor, es una persona excelente. ¿Saben la cantidad de chicas que me escribieron en apoyo?“, continuó en férrea defensa hacia su madre. “Es una injusticia y las injusticias se pagan. Somos una familia unida y tenemos mucha gente que nos apoya”, concluyó.

El desesperado pedido de Ayelén Paleo

El martes, Ayelén Paleo acudió a su cuenta de X para pedir justicia por su madre, y sostuvo que va a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar su libertad.

“Les pido perdón si esto no lo tenía que hacer, pero ya no puedo más con esta injusticia. Soy hija y quiero que el mundo sepa la verdad sobre mi mamá, Elizabeth Rodrigo. La acusaron falsamente de trata, proxenetismo y de ser jefa de una banda. Eso es mentira. La misma Justicia ya demostró que no tenía ninguna relación con esas personas ni con ninguna red”, afirmó en un extenso posteo.

La publicación de Ayelén Paleo pidiendo justicia por su madre, Elizabeth Rodrigo, detenida hace más de un mes

“Mi mamá vive en la misma casa hace más de 30 años. Nunca huyó, nunca se escondió, nunca fue parte de nada. Aun así, sigue presa con prisión preventiva, como si fuera culpable por sacar fotos. Hubo testigos falsos, acusaciones inventadas y todo ya quedó probado como falso. Entonces, ¿qué espera la Justicia para tomar decisiones correctas?“, sentenció.

“Yo soy su hija. Estoy desesperada, con mil pensamientos. Sigo por mi mamá, no voy a tirar la toalla. No tengo más que perder si mi mamá no está conmigo. No voy a quedarme callada ni de brazos cruzados. La extraño muchísimo. Se los ruego: hagan justicia, devuélvanle la libertad a mi mamá, que se sepa la verdad. #Justicia #Libertad”, concluyó Ayelén Paleo en su descargo.