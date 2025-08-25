Barbara Eden, la legendaria estrella de Mi bella genio, cumplió 94 años y se mostró radiante

Luego de celebrar su cumpleaños número 94 en las redes sociales y recibir cientos de mensajes de cariño de sus fans, Barbara Eden se mostró radiante en las calles de Los Ángeles. La legendaria estrella de Mi bella genio, una de las series de televisión más exitosas de la década del 60, fue vista en un estacionamiento de Studio City vestida de rojo y con unos lentes de sol retro.

Eden cumplió 94 años el sábado 23 de agosto. Ese mismo día decidió salir a dar un paseo por Los Ángeles. Los paparazzi la encontraron en el estacionamiento de Studio City, donde fue fotografiada con un bolso en una mano y un dispositivo electrónico en la otra. Para la ocasión, la actriz lució una remera roja de manga larga, una falda con estampado floral a tono y sandalias de taco chino en color beige. Completó el look con unas gafas de marco blanco, algunas joyas y un bolso negro.

Barbara Eden decidió salir a dar una vuelta el día de su cumpleaños MEGA - GC Images

El secreto de Eden para estar en forma

Desde siempre, Eden fue una mujer muy activa. Y parece que, a pesar de ser una nonagenaria, no tiene planes de bajar el ritmo. “Quiero ser productiva y no quedarme sentada sin hacer nada. Creo que si no estuviera haciendo lo que hago, saldría y buscaría un trabajo solo para seguir adelante y ser parte de la civilización. Si no lo intentás, no vas a hacer nada. Eso no es bueno. Yo digo que simplemente estés ocupada, sé productiva. Eso es muy importante. Es importante para mí”, le confesó a Fox News el año pasado luego de participar de varias exposiciones.

La célebre actriz eligió un look en rojo para la ocasión MEGA - GC Images

Sin embargo, además del trabajo, Barbara siempre cuidó su salud, mantuvo su físico entrenando y sostuvo una alimentación saludable. “Solía hacer ejercicio todo el tiempo. Solía hacer clases de spinning y luego levantar pesas con un entrenador, pero cuando llegó el Covid, eso acabó con mis entrenamientos intensos”, reveló. “Tengo una bicicleta fija y uso pesas muy ligeras, pero son buenas para los huesos”, admitió.

Uno de los secretos de Eden para estar tan vital es mantenerse activa

Tras asegurar que extraña ir al gimnasio y ejercitarse junto a otras personas, la “Genio” que se enamoró de un mortal en la serie de NBC de mediados de los 60 explicó: “Me gusta la camaradería. Yo no soy muy autodidacta. Tengo que recordarme a mí misma que tengo que ir a la bicicleta”.

Si bien el spinning se volvió su actividad favorita porque la “pone en marcha”, a lo largo de los años Eden experimentó diferentes rutinas de ejercicios hasta encontrar la que mejor se adaptó a su estilo de vida. “Recuerdo cuando el ejercicio aeróbico estaba de moda. Lo intenté pero no, no era para mí”, rememoró quien encontró en la caminata la forma de perder calorías y fortalecer músculos. “Caminar es otra cosa. Si podés caminar a paso ligero, lo cual a mí me va muy bien, eso es bueno para las rodillas y los tobillos. Me parece mejor que correr”.

A su rutina de entrenamiento diario se suma una alimentación saludable y equilibrada, algo que le inculcaron en su hogar desde pequeña. “Tuve la suerte de tener una madre y un padre que eran conscientes de la importancia de comer bien y vivir bien. El mantra de mi madre era: ‘moderación en todas las cosas’. Así vivían ellos y así he vivido yo”, confesó la también protagonista de Viaje al fondo del mar.

En 1965, Barbara Eden se puso el traje de Jeannie en Mi bella genio y enamoró al público Hulton Archive - Archive Photos

“Me encanta la comida italiana, también la alemana. Me encanta el schnitzel, sobre todo cuando le exprimís limón. Es delicioso. Y, por supuesto, al haberme criado en San Francisco, comíamos la mejor comida italiana y china del mundo”, relató mientras hacía una confesión inesperada: “Me gustan los dulces. Conmigo no podés fallar, de verdad. ¿Querés regalarme algo? Dame algo dulce”, bromeó quien se define como una gran consumidora de azúcar.

La actriz en un alto en las grabaciones de Mi bella genio, en 1967 Silver Screen Collection - Moviepix

Fanática de la tarta de lima y los chocolates, la actriz aseguró que es muy buena cocinando postres: “Hago mi propia tarta de ángel y luego le pongo un glaseado de limón muy fuerte y dulce”, reveló sobre este bizcochuelo de vainilla originario de Norteamérica y que suele servirse acompañado de crema chantilly.

Cuidar su piel es algo que la actriz también destaca dentro de su rutina de cuidado diario. “He usado un sérum en mi cara desde que era adolescente. Pero mantener la cara limpia es muy importante. Cuando uso maquillaje, lo retiro con un limpiador facial suave que haga espuma. Nunca me voy a la cama sin lavarme la cara. Me gusta hidratarme y acostarme limpia”, reveló quien después de tantas horas de set aprendió a maquillarse a sí misma.