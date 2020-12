Bebe Contepomi: "Ahora confío más en mí y en los silencios"

Bebe Contempomi en un 2020 intenso: Cumplió 50, tuvo Covid-19, sufrió cyberbullying, estrenó un podcast de entrevistas y ahora presenta La previa con Bebe, por la plataforma Flow

El conductor radial y televisivo de programas musicales, Bebe Contepomi, saca de debajo de una mesa una caja polvorienta. La abre y encuentra allí varios cassettes del rock nacional. Toma uno de David Lebón, mira la lista de canciones y canturrea "Quiero regalarte mi amor". Le manda un mensaje de WhatsApp a Lebón y le propone grabar una nueva versión de ese tema que no está en plataformas digitales. Mensaje va, mensaje viene, días después Lebón comienza a ensayar la canción con la colaboración de la joven cantante cordobesa Zoe Gotusso, que conoce los temas de Lebón porque sus padres eran fanáticos de bandas como Serú Girán.

Todo eso que aparece embellecido por una cámara y un trabajo de edición. Es lo que realmente sucede cuando se produce un tema o un disco; cuando se hace la previa, ese trabajo indispensable para llegar a la grabación. Por eso Contepomi hizo La previa con Bebe, cuyos primeros episodios ya están disponibles en Flow, que es ni más ni menos que contar el proceso de convocar a los músicos, proponerles el proyecto, hacer de la música el arte de combinar los horarios para programar los ensayos y, finalmente, grabar.

"Tuve la suerte de haber estado en muchas grabaciones. Algunas históricas. Una vez un amigo me dijo: ´Pero eso lo sabés vos. La gente no sabe cómo es' -recuerda Bebe-. Y como me gustan mucho las colaboraciones, decidimos con mi equipo llamar a los músicos para hacer La previa...".

Se trata de cuatro capítulos que ofrece la plataforma Flow de manera on demand. Ya están subidas las producciones, de alrededor de media hora, en las que Benjamín Amadeo y Miranda versionan el hit del dúo "Cálido y rojo" y, la segunda, donde dos generaciones de la música argentina se juntan, David Lebón y Zoe Gottuso. Este viernes se estrena la nueva grabación que Fabiana Cantilo hizo de su tema "Una tregua", con Leo García. "Fuimos con Leo a la casa de Fabiana. Al rato de conversar juntos se dieron cuenta de que eran como hermanos, por muchas cosas que tienen en común, como el hecho de ser veganos y hacer meditación".

Claro que no todo es tan simple como contar cuatro y salir tocando. Contepomi dice que desde su productora hace las propuestas, pero todas las que terminan convertidas en capítulos no son las primeras que se les propone a los artistas. En algunos casos de antemano pueden considerar que no habrá coincidencias.

Bebe Contepomi con Fabiana Cantilo y Leo García

El lunes 21 se estrenará el cuatro y último capitulo, al menos por este año. Chris Deimon, Wendy Zoe, Ailen Celeste y Patón, que son cuatro artistas de La Cava, grabaron junto a Coti Sorokin el hit "Días".

Desde que el programa de televisión La Viola cumplió dos décadas (ya pasaron 23 años), Contepomi comenzó a diversificar su trabajo, desde su oficina en El Bajo Producciones. Y 2020, además de haber sido un año tan distinto para la mayoría, tuvo en la vida de Bebe varias situaciones que se convirtieron en noticia y trascendieron el micrófono abierto que tiene cada mañana en La Mega, con su programa Todo lo demás también. Tuvo Covid-19, fue el anfitrión del primer gran festival local de música en streaming (el Quilmes Rock) que se realizó a beneficio de muchas personas que trabajan en la industria de la música y resultaron afectadas económicamente por la pandemia. Chocó su auto, sufrió un nefasto ataque cibernético que se transformó en burlas, por diez segundos que tomaron del video de una de sus entrevistas. Publicó en Spotify una muy interesante colección de podcast con entrevistas a una decena de grandes artistas y este mes está estrenando los capítulos de La previa con Bebe. Como dato complementario, en septiembre cumplió 50.

Bebe Contempomi, con Coti Sorokin y los artistas de la villa La Cava

"Y no pude hacer la fiesta que pensaba, con Los Decadentes y con muchos amigos -dice, aunque sin tono de lamento-. Pero algún día la haré. En cuanto al año, fui todas las mañanas a Mega a hacer el programa que disfruto mucho. El Covid-19 por suerte no me afectó demasiado en lo físico. El choque fue una patinada, una tontería. Y de lo que aprendí mucho fue del ataque cibernético. Fue por una nota en la radio que hice con J Balvin. Moví la mandíbula, me rasque la cabeza y se ven los tics que tengo habitualmente. ¡Y lo que fue todo eso! Me preocupó mucho. No por mí, porque yo ya estoy. Sé quién soy y tengo una familia maravillosa. ¿Pero si esto le pasa a alguien que no está tan bien en la vida? Es muy heavy. Te hacen bullying en las redes. Me han llamado familiares para saber si estaba bien. si me había pasado algo. Estoy perfecto. Pero fueron tres días heavies y me puse a investigar y encontré casos de chicos que no tienen las oportunidades que tengo yo de defenderme. No sabía que era tan fuerte.

-¿Qué cosas nuevas te sigue dejando tu trabajo, a pesar de que llevás un cuarto de siglo en esto?

-Creo que la persona y la profesión van de la mano. Un buen abogado está en un buen momento laboral porque está en un buen momento personal. Es muy difícil estar mal personalmente y triunfar en tu profesión. Yo estoy muy bien personalmente, con una familia divina, mi mujer y mis tres hijos, y me siento más tranquilo. Menos ansioso. Dejo hablar un poco más. Me pongo más en el lugar de espectador que en el de protagonista en muchas situaciones. Confío más en mi y en los silencios. Creo que este año, lo que me llevo después de hacer cosas para Spotify o La previa, para Flow, es saber que las cosas suceden a veces observándolas, sin tener que estar tirándole nafta al fuego todo el tiempo.

-¿Sentías que no podías dejar nunca de tirar del carro?

-Todo el tiempo. A pesar de que hace 25 años que hago notas con músicos algunas las sufría mucho. Y ahora las disfruto. Si voy mal corrijo sobre la marcha, si veo que el músico está de mal humor, la doy vuelta. Antes tenía mucha presión. No lo disfrutaba tanto.

]Juliana Gattas, Benjamín Amadeo, Bebe Contepomi y Ale Sergi en el estudio

-¿El hecho de tener tu propia productora te ayudó en esa evolución?

-Lo que creo es que cambió la manera como vemos, pero no los contenidos. Antes se veía en el televisor y ahora en el teléfono. Podés cambiar la manera de exponerlos pero una buena nota es una buena nota. Hace varios años me di cuenta de eso y por eso es lo que vengo haciendo, contenidos audiovisuales, generalmente destinados a la música. No sé si mañana las películas se van a proyectar en las nubes. Hoy es el teléfono pero lo primordial es el contenido. He hecho cosas parecidas a La Previa en mi programa La Viola, hace muchos años. Hoy están encaradas de otra manera y para otro formato. Para otra manera de mostrarlo, que será on demand, que quedará para siempre, no como la tele que es efímera (aunque muchas cosas las encontrás en YouTube).

-¿Habrá más radio en 2021, Lado BB y La Previa con Bebe?

-Hicimos cuatro capítulos de La previa con Bebe para Flow, que tuvieron una repercusión divina y los músicos están felices, sobre todo por cómo quedaron retratadas estas colaboraciones. Hay que ver cómo sigue el mundo y el país. Esperemos que el año que viene podamos seguir. Cuando los proyectos comienzan a verse se entienden más. Y ya tenemos a varios músicos que nos llamaron para hacer cosas. Nos gustaría ser los que unimos a los artistas en La previa. para hacer muchos clásicos. Lado BB es más difícil porque depende mucho de los viajes con los músicos y teníamos varios previstos que no se pudieron hacer por la cuarentena. Pero cuando los cielos se empiecen a abrir esperemos que podamos hacer más. También tengo proyectos pensados con la productora para plataformas internacionales, orientados a la música latinoamericana. Estamos con muchas ideas y ganas. Y con la radio sigo en Mega, de 9 a 13, que es como mi casa. Mi segundo hogar. Es mi lugar en el mundo, tengo un equipo buenísimo y paso rock nacional. Estoy feliz.

