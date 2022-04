Nancy Pazos y Noelia Antonelli hablaron de su enfrentamiento y de las internas en Flor de Equipo

Hace unos meses, cuando Florencia Peña todavía era la conductora de Flor de Equipo, un fuerte cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos dejó al descubierto otra gran interna dentro del panel del ciclo de Telefe: la protagonizada por la periodista política y exmujer de Diego Santilli y Noelia Antonelli.

Con el machismo y la violación en grupo como tema de debate, Franchín le respondió enojada a Pazos, quien había asegurado que “la sociedad machista es violadora”, y en medio de su argumento, la acusó de haber llamado a un productor para preguntarle por qué Noelia presentaba informes de la guerra.

“Yo le había dicho al canal que quería hablar de esto en forma privada. Lamento que Telefe cambie tanto su estilo ”, dijo en aquel momento Pazos, claramente afectada.

Fue ahí cuando intervino Antonelli y afirmó: “Es cierto, hubo un llamado, diciendo que yo no podía presentar un informe de la guerra, porque la periodista de actualidad eras vos, Nancy. Hagámonos cargo de todo... Yo soy periodista desde hace mucho tiempo, la gente del medio sabe que trabajo en todas las especializaciones del periodismo hace años, también soy conductora. Que vos me digas, sentate a hablar de tal cosa, es ponerte en un lugar de superioridad. No quiero confrontar pero es así”.

Intrigado por el estado del enfrentamiento, el periodista Lucas Bertero, de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, fue a buscar a las protagonistas a la salida del canal. La primera en salir fue Pazos, quien luego de hacer un gesto de desagrado, atendió de buena manera al hombre del micrófono. “Se las ve más relajadas al aire con las compañeras. ¿Ya pasó todo?” , indagó Bertero.

“No pasó nada”, respondió Pazos. “Yo no mandé a bajar nada, chicos. Simplemente que empezamos a hablar sobre el tema guerra, yo hice la presentación, debatimos y nos fue re bien de rating. Al siguiente día que nos toca hablar del tema directamente desde la cucaracha dicen ‘viene el tema de la guerra, presenta Noe’. Entonces me sorprendió”, explicó Pazos.

Sin embargo, luego de contar la experiencia reveló su diálogo con la producción. “¿Che, qué onda? ¿Ahora yo presento espectáculos?”, contó que preguntó, pero sin la intención de querer bajar a nadie. En ese momento, aclaró, le contaron que Noelia estaba haciendo “como una especie de historia en su Instagram sobre todo eso y era para darle una mano . Ahí quedó. No pasó más nada”, completó.

Por último, desmintió el rumor que indicaba que todo el equipo había ido a quejarse con la producción del programa de Telefe porque Denise Dumas, la flamante conductora, interrumpe mucho . “La verdad que no. Si se quejan de alguien que interrumpe es de mí”, reconoció.

Con la palabra de Pazos, Bertero fue en busca de Antonelli. Luego de contar que la tormenta ya pasó, aclaró que se enojó mucho en ese momento, pese a que suele tener un perfil muy bajo y trata de evitar siempre este tipo de conflictos. “Vos me conocés. Para que yo me meta en la tormenta es porque la tormenta fue heavy ”, aseguró.

Noelia Antonelli afirmó que se lleva bien con "casi todos" los integrantes del programa

“A veces es mejor hablar las cosas y decirlas. No estoy de acuerdo con que sea al aire, pero en ese momento me vi involucrada. Estoy acá, voy a contar cómo fueron las cosas, y terminé contando porque lo que fue, fue”, aseveró. “Para mí estas cosas se hablan detrás de cámara, pero al destaparse la olla, la destapamos con todo”, dijo con vehemencia y entre risas.

Sobre el conflicto puntual del informe, Antonelli respondió a las últimas declaraciones de su compañera. “A mi no me sirve ni me deja de servir nada. Yo trabajo hace muchos años, soy profesional con lo que hago”, se defendió. “Trabajo con todos los temas, he hecho coberturas de todo tipo y la verdad es que me parece que lo bueno es valorar el trabajo del compañero. A mi no se me ocurriría en la vida pedir que alguien no haga una cosa”, completó.