Tragedia en el set: Alec Baldwin y su esposa borraron sus cuentas de Twitter

Alec Baldwin eliminó una de sus cuentas de Twitter días después de su reveladora entrevista con la cadena ABC, en la que se refirió al fatídico disparo que acabó con la vida de Halyna Hutchins en el set de filmación de la película Rust.

La cuenta @alecbaldwin dejó de mostrar sus publicaciones el domingo por la noche. El actor había utilizado ese espacio, que existía antes de que ocurriera el incidente, para emitir actualizaciones sobre el caso. La esposa del intérprete, Hilaria Baldwin, hizo lo mismo y eliminó también su cuenta (@hilariabaldwin) el lunes por la mañana, al igual que se anuló la de la fundación dirigida por la pareja (@ABFalecbaldwin).

El 22 de octubre, Baldwin había recurrido a su perfil en esta plataforma para compartir su pesar por lo ocurrido en el rodaje: “No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia”, tuiteó entonces.

La cuenta de Twitter @alecbaldwin__ , también verificada, aún está activa, pero el último tuit es del 19 de octubre, dos días antes del tiroteo. Otros perfiles de Twitter asociadas con Baldwin se han abierto bajo configuraciones más restrictivas. Sin embargo, tanto el actor como su pareja continúan activos en otras plataformas como Instagram, donde el actor posteó este miércoles una foto de sus hijos en una playa de Brighton mientras Hilaria compartía en sus historias de la misma red social un video de su esposo leyendo un cuento a uno de los pequeños de la casa.

En el especial que se emitió el 2 de diciembre por ABC, Baldwin afirmó que no apretó el gatillo de la pistola de utilería que mató a la directora de fotografía del film e hirió al director Joel Souza. El actor habló con el presentador de la cadena George Stephanopoulos, quien se refirió el encuentro diciendo: “He hecho miles de entrevistas en los últimos 20 años, pero ésta fue la más intensa que he experimentado. Fue tan crudo... Él está devastado. También fue muy sincero, muy comunicativo y respondió a todas las preguntas”.

En esta imagen proporcionada por ABC News el actor y productor Alec Baldwin dialoga durante con el presentador George Stephanopoulos

Visiblemente emocionado en todo momento y a menudo con lágrimas en los ojos, el actor profundizó acerca del incidente y habló de la delicada situación personal que atraviesa desde entonces debido a la terrible experiencia.

“Alec Baldwin, sin guion” fue el título de la entrevista completa realizada al actor dentro de lo que fue su primera aparición televisiva tras el trágico episodio producido el 21 de octubre en el set de Rust.

En uno de los fragmentos de la charla, el actor y productor asegura que él no apretó el gatillo del arma que terminó con la vida de Hutchins. “Nunca apuntaría contra una persona y apretaría el gatillo, nunca”, expresó en aquel extracto. Baldwin también afirmó que “no tiene idea” de cómo llegó una bala real al set de filmación: “Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar allí porque formaba parte del material de utilería”.

El actor ya había expresado que la directora de fotografía era su amiga personal. En la entrevista, la recordó como “una persona amada por todos los que trabajaron con ella, querida y admirada”. Al terminar la frase, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos y atinó a taparse la cara. “Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, aseguró el actor, quien explicó que no tenía ninguna razón para sospechar que podría haber una bala real en aquella arma que él manipuló en el set, en medio de un ensayo, en el Bonanza Ranch, en Santa Fe, Nuevo México. “No sé qué pasó en ese set. No sé cómo llegó esa bala a esa pistola. No lo sé”, reiteró. Y agregó: “Pero estoy totalmente a favor de hacer cualquier cosa que nos lleve a un lugar donde sea menos probable que esto vuelva a suceder”.