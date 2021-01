Con una foto en la cama, Úrsula Corberó celebró el cumpleaños del Chino Darín

La actriz española le dedicó un posteo en Instagram a su pareja Crédito: Instagram

La actriz Úrsula Corberó le dedicó un posteo en Instagram a su novio, el Chino Darín, con motivo de su cumpleaños.

Este jueves, el actor cumple 32 años, y su pareja subió a Instagram una serie de imágenes y videos del Chino, con una de apertura que le valió numerosos likes: una postal de su novio durmiendo en la cama.

"Feliz cumpleaños mi amor. El más aventurero, guapo y dormilón. Te amo", escribió Corberó. La pareja suele fotografiarse y postear en sus respectivas cuentas de Instagram imágenes de su cotidianidad. Hace unos meses, Darín subió a sus redes sociales una foto sacada por su novia, en donde se lo veía completamente desnudo.

"Dale mecha", escribió el Chino, y acompañó las palabras con una imagen sin ropa y de espalda mientras encendía un cigarrillo y era retratado por Úrsula. Recordemos que después de pasar gran parte de la cuarentena en Buenos Aires, ambos viajaron a Europa en julio. La actriz estaba pasando unos días junto al actor argentino en la casa de los padres de éste, Ricardo Darín y Florencia Bas, luego de un viaje por Japón. En ese paso por Buenos Aires, en marzo de 2020, se decretó la cuarentena obligatoria en la Argentina, lo cual impidió el regreso de la pareja al departamento en el que viven en Madrid.

"Mi mamá hace todo y no hay manera de pararla. Y nos tiene a todos activos porque, además, si no hacés algo, te sentís mal. Por el bienestar y la alegría de los cuatro, cocinan las que saben, que son mi mamá y Úrsula. Yo soy un desastre y nadie quiere que cocine, pero lavo los platos. También entrenamos, jugamos a las cartas, o los juegos que se te ocurran, y hasta apostamos tareas domésticas a realizar. Nos estamos acoplando porque no es nuestra casa. Nos vamos acomodando en los espacios que quedan libres. La casa es acogedora y no hay problema, por suerte", contaba el Chino respecto a cómo vivían la cuarentena con sus papás. En la actualidad, ya se encuentran instalados nuevamente en España.

Recientemente, se los vio retratando Madrid bajo la nieve luego del paso del temporal Filomena. En sus historias de Instagram, ambos compartieron distintas imágenes y videos de la ciudad. "Holi Madrid, no entiendo nada", manifestó la actriz. "Pero estoy contenta ¿Vale? Os quiero mucho, ojalá esto no sea el fin del mundo", escribió una de las protagonistas de La casa de papel.

