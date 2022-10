Cuba Gooding Jr. fue absuelto después de declararse culpable de abuso

escuchar

La resolución del caso que implicaba al actor Cuba Gooding Jr. como responsable de contacto sexual sin consentimiento contra una mujer en la ciudad de Nueva York llegó a su punto final este jueves. El actor, que se había declarado culpable del hecho, no tendrá que cumplir condena en la cárcel una vez terminado el plazo de los términos del acuerdo de culpabilidad condicional que alcanzó en abril.

El fiscal Coleen Balbert declaró que Gooding Jr. mantuvo su buen comportamiento y completó seis meses de asesoramiento sobre alcohol y modificación de conductas, lo que le permite limpiar antecedentes penales aun luego de declararse culpable de uno de los cargos de acoso que tiene en su contra . Balbert aseguró que recibió “informes positivos durante los últimos seis meses” del terapeuta del acusado y que el actor continúa con el tratamiento más allá del tiempo requerido por su acuerdo de culpabilidad. Si Gooding Jr. no hubiera cumplido con los términos del acuerdo, habría enfrentado hasta un año de cárcel.

El actor Cuba Gooding Jr. fue acusado de violar a una mujer en 2013 Byron Cohen /FX via AP - Archivo

Algunos de los querellantes critican lo que consideraron un castigo leve para el ganador del Oscar, al tiempo que otros continúan con un litigio civil en su contra. Gooding Jr. “vio repercusiones mínimas” mientras sus víctimas lidiaban con las consecuencias de sus acciones , dijo un trabajador del club nocturno en una declaración que Balbert leyó en el registro judicial. El actor de Jerry Maguire fue arrestado en junio de 2019 después de que una mujer de 29 años declarara ante la policía que Gooding Jr. le había tocado los senos sin su consentimiento en el bar Magic Hour Rooftop, cerca de Times Square.

Unos meses después, se sumaron dos demandas adicionales, cuando otras mujeres decidieron denunciarlo por abuso. Los nuevos cargos lo acusaban de tocar a una mesera y hacerle un comentario sexual en el restaurante TAO Downtown y tocar de forma inapropiada y por la fuerza a una mujer en el club nocturno LAVO; ambos hechos habrían ocurrido en 2018. El último cargo es el que Gooding Jr. reconoció en abril, pero con una sustancial diferencia: aseguró no haber manoseado pero sí haber besado a la demandante. De esta manera, a sus 54 años, evitó sanciones adicionales y, al reemplazar su declaración de delito menor por una declaración de infracción no penal, no se le aplicarán antecedentes penales.

El actor Cuba Gooding Jr. en una corte, el 22 de enero de 2020 en Nueva York

Lo que Gooding Jr. admitió en la audiencia de declaración de culpabilidad en abril fue que “besó a la camarera en los labios” sin consentimiento y, al explicar sus acciones durante la declaración de culpabilidad del jueves, le dijo al juez Curtis Farber: “Besé a una camarera, su señoría”. Por su parte, la víctima, en su declaración, dijo que su agresor le metió la lengua en la boca inesperadamente mientras servía bebidas. Ella dijo que estaba al tanto de los incidentes que involucraron al intérprete y otras tres mujeres en el club.

El actor de Jerry Maguire se había declarado previamente inocente de seis cargos de delitos menores y negó todas las acusaciones de irregularidades. Sus abogados argumentaron que fiscales demasiado entusiastas, atrapados en el fervor de #MeToo, estaban tratando de convertir “gestos comunes” o malentendidos en delitos. El juez Curtis Farber había dictaminado anteriormente que si el caso Gooding iba a juicio, los fiscales podrían haber llamado a dos mujeres más para que testificaran sobre sus acusaciones que indicaban que el actor también las violó. Los fiscales dicen que el juez luego revocó esa decisión, lo que los llevó a buscar un acuerdo de culpabilidad.

Junto con el caso penal, Gooding está acusado en una demanda de violar a una mujer en la ciudad de Nueva York en 2013. Después de que un juez lo declarara en rebeldía en julio porque no había respondido a la demanda, el actor contrató a un abogado y está luchando las alegaciones.

Gooding se encontraba entre los pesos pesados de Hollywood acusados de irregularidades en el movimiento #MeToo. GROSBY GROUP

Gooding Jr. se encontraba entre los pesos pesados de Hollywood acusados de irregularidades por el movimiento #MeToo. Mientras todo esto sucedía en Nueva York, otro actor ganador del Oscar, Kevin Spacey, se sentaba en el banquillo de los acusados por una demanda civil que alega que agredió sexualmente al actor Anthony Rapp. En Los Ángeles, en tanto, la estrella de That 70′s Show Danny Masterson se encuentra en medio de un litigio en el que se lo acusa de haber violado a tres mujeres.

El caso de Gooding Jr. demoró más de tres años en desarrollarse a causa de los retrasos judiciales relacionados con la pandemia de COVID-19.

