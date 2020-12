El abogado de Dalma y Gianinna Maradona y la estrategia contra Matías Morla

Dalma y Gianinna Maradona junto a su madre, Claudia Villafañe, su gran sostén en la vida

La batalla judicial entre Dalma, Gianinna Maradona y Matías Morla no cesa. Desde hace tiempo, las hijas del exjugador de fútbol señalan al letrado como el responsable de haberlas alejado de su padre y, tras su muerte, todo eso se acrecentó. A raíz de algunos audios filtrados y picantes posteos en las redes sociales, las hijas de Claudia Villafañe buscan inhabilitar al abogado y sacarle su matrícula profesional.

"Estamos hablando de la imputación y el procesamiento que tiene el doctor Morla sobre sus espaldas en sede criminal y correccional por las tres querellas criminales que le iniciamos desde hace más de un año, las cuales fueron rectificadas", comentó Juan Manuel Dragani, el letrado que las representa, en Nosotros a la mañana sobre la causa judicial contra su colega.

En cuanto a cómo sigue el proceso luego de la muerte de Diego Maradona, advirtió: "Ahora el próximo paso es en febrero o marzo de 2021, tener fecha de debate oral contra el doctor y estimamos que va a caer una sentencia condenatoria sobre él. Por supuesto que es excarcelable. Una vez que esa condena esté firme, iremos contra su matrícula ante el tribunal de disciplina del colegio de abogados".

Tras dar a entender que las hijas del exfutbolista están muy enojadas con el abogado de su padre, Dragani hizo referencia a los posteos de Dalma en las últimas horas."Ellas sienten que no pueden hacer el duelo como corresponde. Perdieron a su padre y es muy doloroso pasar por esa situación. Ellas tienen buena información sobre cuestiones de los últimos años y están defendiendo la memoria del padre. La Justicia está trabajando en esos audios que se están filtrando, todos sabemos de dónde vienen", señaló.

"La Justicia está trabajando en algunas investigaciones paralelas. Hay algunas cuestiones que no puedo revelar, pero las chicas nunca estuvieron apartadas de su papá y siempre intentaron mantener una comunicación fluida y a veces esa comunicación era coartada por ese entorno y no quiero personificar solo al doctor Morla en esta cuestión", agregó.

Sobre el accionar de su colega, opinó: "Como apoderado tiene obligación de rendir cuentas. Yo si no tengo nada que ocultar no espero una declaratoria de herederos. Puede hacerlo así, pero también puede convocar a sus clientes al estudio y decir: 'Esta fue mi gestión, estos son los números, estos son los papeles y en este estado se encuentra todo' y así no deja lugar a ningún tipo de dudas".

