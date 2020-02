Daniel Osvaldo compartió una foto con Morrison en brazos: "Fuimos felices"

El futbolista compartió en su cuenta de Instagram una tierna postal junto a su hijo Momo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de febrero de 2020 • 14:40

Daniel Osvaldo volvió a tomar las redes para mostrar su costado más paternal y compartió una vieja foto de la época en la que vivía en Europa junto a su ex, Jimena Barón, y Morrison, el hijo de ambos. "Un día como hoy, seis años atrás, llegaba a Juventus y fuimos felices. Qué lindos recuerdos", escribió el futbolista, junto a la imagen en la que se lo puede ver en el campo de juego, con su pequeño hijo en brazos.

Aquellos tiempos felices duraron poco. La relación de Barón y Osvaldo es una llena de tensiones, peleas y reconciliaciones. El deportista y la cantante se divorciaron para finales del 2015 mientras él todavía estaba jugando en el fútbol italiano.

En una entrevista con Los Ángeles de la mañana, en 2015, la autora de "La cobra" afirmó: "El 18 de mayo se fue de casa sin una conversación familiar, él se había ido antes de casa de una manera más normal. Durante 10 días no me llamó y después el jueves [pasado] que tenía una presentación a la noche, tenía 14 llamadas perdidas de él y no lo atendí para no ponerme mal. Porque me llamó para que cante mal o para arruinarme la noche. Yo no puedo estar cubriéndome del padre de mi hijo que no quiere que trabaje, que dice que soy una prostituta".

Ella aseguró que fue víctima de violencia de género y consiguió una orden de restricción de domicilio. Contra todos los pronósticos, al poco tiempo se reconciliaron, para volver a separarse, ya definitivamente.

Con el paso del tiempo la relación se enfrió. De hecho fue durante esta época la que la cantante y actriz usó como musa para su primer hit"La tonta", que habla justamente de su relación con Osvaldo.

Ahora, los padres de Momo comparten una relación mucho más formal y amena. En una nota con TN, Barón se refirió a la relación que tiene hoy con su exnovio. "Yo siempre apoyé y apoyaré el vínculo de Momo con su padre. Mi hijo necesita a su papá. Su padre es feliz. Yo soy una madre encantada, siempre estuve intentando que él esté presente, que permanezca y que no se pierda nada. Siempre seguiré en ese lugar", apuntó.

Osvaldo abandonó la música para volver a jugar al fútbol en Banfield, el equipo de Julio Cesar Falcioni, del que su padre era hincha. A lo largo de su carrera deportiva él estuvo en muchos equipos, y en varios fue desvinculado o relegado al banco de suplentes por cuestionables actitudes. Se peleó físicamente con Erik Lamela en la Roma y de ahí fue al Southampton, donde el entrenador Mauricio Pochettino decidió apartarlo del equipo por "indisciplina y falta de profesionalismo". Apenas estuvo seis meses y disputó 13 partidos.

En la última semana, luego del anuncio de Mauricio Macri como presidente de la fundación FIFA, Osvaldo salió a criticar duramente al expresidente afirmando que "En la FIFA vas a poder lavar lo que nos afanaste".