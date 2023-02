A los 97 años, Dick Van Dyke apareció de sorpresa en TV, cantó un clásico que popularizó Sinatra y cautivó a todos

escuchar

Su rostro estaba cubierto con el disfraz del Gnomo. Cuando se quitó la máscara, la cantante Nicole Scherzinger reaccionó con la mayor emoción. Frente a ella estaba una de las estrellas más amadas del mundo del espectáculo: Dick Van Dyke, el entrañable actor, fue el primer desenmascarado en The Masked Singer, el programa de canto con celebridades disfrazadas, que comenzó esta semana su novena temporada en Fox.

Paradójicamente, el primer eliminado fue el mítico actor, de 97 años. La audiencia reaccionó con emoción al descubrir la identidad del intérprete de Mary Poppins debajo de la máscara. De esta forma, Dick Van Dyke fue también la primera revelación de la noche e hizo historia al ser el participante más longevo de un reality. Esta es la segunda temporada consecutiva en la que The Masked Singer revela a una leyenda bajo el disfraz. En la anterior fue William Shatner, quien a sus 91 años impactó a los fans de Star Trek, y después una de las estrellas de Monthy Python, Eric Idle.

Dick Van Dyke cantó en la TV estadounidense, a sus 97 años, y emocionó a la audiencia

Versátil y único

Dick Van Dyke triunfó en todo en su amplia trayectoria. El pasado 13 de diciembre, el actor oriundo de West Plains, Missouri, sopló las 97 velitas. Su legado está en una extensa filmografía y también en la comedia y la televisión. Con una vena artística compartida por su hermano, padre y abuelo, la actuación fue el camino más evidente, aunque primero fue presentador de The CBS Morning Show, en 1955. Después de su paso por Broadway, su aterrizaje en El Show de Dick Van Dyke, su brillo en el cine -en donde uno de sus papeles más recordados es el que interpretó en Mary Poppins, junto con Julie Andrews-, parece difícil que algo todavía logre sorprenderlo.

Aun así, reconoció que su participación en The Masked Singer fue un descubrimiento. “Creo que ha sido la experiencia más extraña de mi vida”, declaró Van Dyke a Entertainment Weekly.

De acuerdo con Variety, el actor se había puesto en contacto con Eric Idle cuando consideró ir al programa. Nunca había visto The Masked Singer antes de que lo invitaran a participar [a Idle], pero luego decidí darle una oportunidad. “Me pareció divertido. Lo hice porque sabía que nadie se habría imaginado que tendrían a un tipo de 97 años ahí”, agregó.

Estaba en lo cierto. Los ‘investigadores’, que según el formato del programa deben adivinar quién es la celebridad tras el disfraz, no lo consiguieron. Jenny McCarthy Wahlberg pensó que el Gnomo era Tony Bennett. Nicole Scherzinger y Robin Thicke votaron por Dustin Hoffman. En tanto que Ken Jeong creyó que era Robert DeNiro.

Para Van Dyke esta fue una buena experiencia, aunque no logró estrechar lazos con el resto del equipo. “Me trataron de maravilla, pero cuando sales del auto ya tienes la cabeza cubierta. Nunca ves a nadie. Te llevan encapuchado, así que nunca pude ver a la gente con la que trabajaba. Tengo que volver a visitarlos”, reflexionó.

El éxito con el que Dick Van Dyke arrasó en The Masked Singer

Para agregar aún más emoción a la velada, Dick Van Dyke seleccionó “When You’re Smiling”, un clásico que se popularizó en la voz de Frank Sinatra. “Bueno, querían que hiciera canciones más actuales, de las que no sé nada. Les dije que, lo que en realidad quería, era cantar una vieja canción familiar. Eso les gustó y a mí también. No me di cuenta de que Frank Sinatra lo había hecho. Hicimos más de una especie de arreglo”, aseguró en entrevista para Entertainment Weekly.

Dick Van Dyke sorprendió a todos en el reality The Masked Singer, una competencia de canto donde los participantes actúan enmascarados

Cuando se reveló quien estaba detrás del disfraz de gnomo, el presentador Nick Cannon no escatimó en elogios: “Este es el artista más experimentado y condecorado que hemos tenido en nuestro programa. Verdaderamente una leyenda”.

Van Dyke está casado desde 2012 con la maquilladora profesional Arlene Silver, con quien tiene una diferencia de edad de 46 años. También tiene cuatro hijos, frutos de su matrimonio previo, con Margie Willett.

LA NACION