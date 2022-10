Demi Moore y un look muy llamativo a semanas de cumplir 60 años

escuchar

Demi Moore decidió compartir con sus seguidores un look muy llamativo dejando al descubierto sus bellas piernas. La actriz subió en sus redes sociales imágenes en las que se la puede ver luciendo solo una campera naranja mientras se mira al espejo, a unas semanas de su cumpleaños número 60. Asimismo compartió una selfie con su rostro en primer plano que le valió numerosos halagos.

Demi Moore revolucionó las redes con sus posteos @demimoore

La actriz está volviendo al ruedo con proyectos cinematográficos. Aunque nunca se retiró oficialmente de la actuación, las últimas interpretaciones tanto en cine (Songbird, Please Baby Please) como en TV (Brave New World) no fueron demasiado resonantes. En la actualidad, Moore planea un gran regreso. En primer lugar con The Substance, una película de terror dirigida por Coralie Fargeat que se estuvo filmando en septiembre en Francia y en la que la actriz de Ghost, la sombra del amor comparte protagónico con Margaret Qualley, la joven nominada al Emmy por la miniserie de Netflix, Las cosas por limpiar.

De la anticipada producción también iba a formar parte Ray Liotta, uno de los proyectos del actor que quedaron truncos por su triste fallecimiento el 26 de mayo de este año en República Dominicana.

A Moore se la notó muy entusiasmada de volver a un set, y los flashes la captaron filmando escenas con su larga cabellera negra en la comuna francesa de Antibes, donde se rodaron algunas secuencias del film de terror de Universal Pictures.

Demi, muy enamorada de su novio chef

Por otro lado, la actriz también está atravesando un gran momento personal por su flamante noviazgo con el chef suizo Daniel Humm, que Moore hizo público en junio pasado en sus redes sociales. En las primeras imágenes que compartió, se los podía ver en los jardines de Versalles después de disfrutar de un almuerzo a cargo del reconocido chef Alain Ducasse.

Demi Moore y su nuevo novio, Daniel Humm

A su lado se encontraba Pilaf, el pequeño chihuahua de la estrella de Striptease que los acompaña en las distintas aventuras que emprendieron. “Visitando el lugar de los reyes y las reinas”, escribió Demi como leyenda de las fotos de Instagram.

Moore también compartió otras postales del viaje, como cuando fue con su novio al Abierto de Francia, Roland Garros, para disfrutar de un partido de tenis y ver ganar a Rafael Nadal, una vez más, en la final del campeonato. “El capítulo siguiente en las aventuras de Pilaf (alias Ratoncito): animar a Rafael Nadal en la final del Abierto de Francia 2022 ¡No quiso perderse que rompiera su propio récord al obtener su 14º título del Abierto de Francia!”, escribió la actriz junto a las fotos.

El chef, por su parte, ya había publicado una imagen junto a su pareja en abril, luego de ver la muestra del artista Roni Horn, y el 9 de mayo le dedicó un dulce posteo en el que le expresó su amor y su admiración. “Sos demasiado inspiradora y es maravilloso ser testigo de esa gracia y esa grandeza. No puedo estar más orgulloso de vos. Tu belleza infinita es profundamente conmovedora. Te amo”, manifestó.

Tocar fondo y salir adelante

Claramente estos son tiempos de tranquilidad y armonía para la actriz, que tuvo que atravesar varios momentos muy tormentosos en su vida , incluida una enfermedad en su infancia, violencia, abandono y su adicción a las drogas y al alcohol. De alguna manera para exorcizar todo lo vivido decidió el año pasado lanzar su autobiografía, en donde contó con lujo de detalle las vivencias que tuvo y los grandes dolores que atravesó. Y sí, allí también se sinceró sobre sus turbulentas relaciones sentimentales, varias de las cuales creyó que se iban a convertir en su salvación y no hicieron más que llevarla de la mano a un camino de autodestrucción. Por suerte, pudo tocar fondo y salir adelante y reconciliarse con sus hijas, con las cuales había perdido contacto luego de diferentes entredichos y complejas situaciones.

“Después de todo el esfuerzo que me ha costado sobrevivir a mi infancia. (…) Después de un matrimonio que empezó como un cuento de hadas (…) Después de haber logrado reconciliarme con mi cuerpo y de haber dejado de matarlo de hambre y torturarlo. (…) Después de haber criado a tres hijas y de haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para ser la madre que yo nunca tuve. ¿En serio todo ese sacrificio no ha servido para nada?”, se preguntó Demi Moore en un momento en donde su vida corría peligro otra vez y esas preguntas fueron también el disparador para empezar a salir del infierno en donde estaba metida hace casi 10 años atrás.

LA NACION