La partida de Marcelo Longobardi dejó el prime time de las AM desierto y la pelea por las audiencias se calienta

Cuando una figura como Marcelo Longobardi, líder de la audiencia radial durante 20 años, decide retirarse del aire abajo el terreno tiembla, se forman grietas y algunos viejos edificios terminan derrumbándose. Todo lo que viene después es intentar construir algo nuevo con otros materiales que logren resultados similares. En un balance posible del ecosistema de las radios durante el año, la vacante que dejó Longobardi en la franja más escuchada de Radio Mitre (AM 790), la primera mañana, es sin duda el hecho más relevante de 2021.

La salida del periodista en octubre pasado, aunque venía anticipándose, disparó todo tipo de especulaciones y reflexiones tanto bondadosas como maliciosas. Buena parte del share total de esa emisora primera en el ranking (38,9%) respondían a la figura de “Longo” y su programa Cada mañana (45,86% del total de la audiencia en su horario), que funcionaba sobre pilares sólidos con Rolo Villar, Willy Kohan, María Isabel Sánchez, el doctor Alberto Cormillot y Leandro Buonsante .

Marcelo Longobardi y parte del equipo de Cada mañana

La AM, de 6 a 10, quedó desierta a la espera de un nuevo dueño. ¿Será Eduardo Feinmann, el reemplazante de Longobardi, quién consiga edificar las bases para mantener la comunidad de oyentes sobre el mismo terreno? No se sabe aún. El otro “tanque” de Mitre, Jorge Lanata y su programa Lanata sin filtro (39,69%), mantuvieron a la emisora del Grupo Clarín en la cumbre del ranking sin muchos sobresaltos. Hasta pasado el mediodía Mitre navega cómodamente en las corrientes cambiantes del océano radial. Pero todo está por verse. Radio Rivadavia (AM 630), la segunda en el top five, corre desde muy atrás (15,9%), aunque desde su resurgimiento desde las cenizas logró consolidarse rápidamente con figuras como el mismo Feinmann (que pasó a Mitre), Jonatan Viale, Nelson Castro y Luis Majul, entre otros. Como siempre el misterioso comportamiento de la audiencia decidirá la suerte del espectro. Más aún en un 2022 donde ciertos aspectos de la actualidad, como el hiato de un año electoral, no estarán presentes. La situación, en tren de dibujar escenarios, impondría otros niveles de creatividad al aire que no son sencillos de lograr.

A todo esto, el caso Rivadavia es otro de los acontecimientos del año. Hay que recordar que hasta 2019 esa emisora histórica, donde cimentaron sus trayectorias figuras como Héctor Larrea y Cacho Fontana, se encontraba quebrada, desahuciada. La emisora había terminado convirtiéndose en un templo abandonado. Y las iniciativas para dotar otra vez de feligreses y animadores a la radio fueron un fracaso. En agosto de 2018, cuando el juzgado le puso un precio base de 12 millones de dólares, la subasta quedó desierta. Al mes siguiente volvió a intentarlo, bajando el precio a US$ 4,5 millones, pero tampoco hubo oferentes.

Finalmente en septiembre de 2019, el empresario Marcelo Fígoli (que llegó de la empresa Fenix Entertainment y que ya posee un conglomerado de radios), compró la señal y le inyectó una buena dosis de anabólicos periodísticos a la programación. El músculo creció casi de inmediato y subieron los niveles de audiencia. Al punto que en 2021, Rivadavia logró superar a Radio La Red (13,1%) y a Radio 10 (12,4%). ¿Es una tendencia? Otra pregunta sin respuesta por ahora.

Lo cierto es que si el año pasado las grandes noticias del espectro radial pasaron por las FM, con la diáspora de las figuras principales de Metro a una nueva emisora (Urbana Play), en 2021 la amplitud modulada fue la protagonista de temblores y cambios. Eso a pesar de su histórica mayor estabilidad. El caso de Radio Continental (AM 590) puso en alerta a los principales actores del mundo radial. De estar entre las tres emisoras líderes durante años, este año cayó al puesto cinco, con 7,6% del share. En enero de este año, el empresario Carlos Rosales, dueño de Garbarino y dirigente del club San Lorenzo, adquirió Radio Continental y sus dos FM, las frecuencias 105.5 y 104.3, al grupo español Prisa. Al revés de lo que sucedió con Rivadavia, en el caso de Continental el derrotero no fue tan bueno. Beto Casella, el principal animador de la radio con Bien levantado, decidió irse a la FM Rock & Pop donde ya había trabajado en 2018 y 2019. Es que Casella había mantenido su lugar en Continental con la atractiva idea de hacer duplex transmitiendo por AM y la FM 104.3. Pero esa frecuencia modulada fue alquilada a la productora Kuarzo para que se instalara la nueva Urbana Play. Así, Continental se quedó este año, el del supuesto despegue, sin su principal figura. La incógnita para 2022 es si esa emisora con tanto peso en el dial histórico regresará a la pelea con las principales señales.

Ampliación modulada (AM) es un concepto técnico acuñado hace más de 100 años. Y en pleno 2021, a pesar de la competencia del streaming y las señales online, sigue siendo la línea de conexión con un público heterogéneo y gigantesco. El espectro, en este sentido se divide entre las radios AM que buscan pescar audiencias con contenidos competitivos y otras que encierran otros propósitos políticos como las del espectro oficialista o militante. En el top 10 radial hay tres emisoras privadas, Radio 10, AM750 y AM990 que ocupan entre todas el 20% de la torta de la audiencia. Este año las radios de ese segmento oficialista bajaron algunos puntos en las mediciones de audiencia respecto de 2019. Y el programa más escuchado del prime time sigue siendo el de Gustavo Sylvestre (Sylvestre mañana) con 20,57% del share y que se emite por Radio 10 del Grupo Indalo.

La FM en una nueva era

Si hace un año alguien hubiera dicho que el nombre Urbana Play iba a estar clavado en 2021 en muchísimos visores de los reproductores de radios FM de autos y teléfonos celulares en el área metropolitana le habrían preguntado: ¿Y eso con qué se come? El año pasado se concretó uno de los hechos más trascendentales de la frecuencia modulada: las principales figuras de Metro (95.1), Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O’Donnell y Sebastián Wainraich decidieron dejar esa emisora para transformarse en fundadores de Urbana Play (104.3). La apuesta fue arriesgada, dado que Metro se ubicaba entre las FM más escuchadas y con una pauta comercial de alta gama. No obstante, la jugada salió bien. Urbana Play resultó todo un éxito y se ubicó entre las diez más escuchadas, mientras que Metro descendió al puesto 11. En un espectro de mucha rivalidad por la cantidad de señales que conviven, la propuesta de Urbana Play oxigenó el dial con un tono más maduro. Todavía, sin embargo, está lejos de las líderes indiscutidas con preponderancia musical como La 100, Aspen, Radio Disney, Mega y Pop Radio.

Andy Kusnetzoff en la flamante FM Urbana 104.3

El universo de las FM da para todos los gustos. En ese oceáno enorme de señales existen contenidos musicales, entretenimiento, las mezcla de las dos cosas, lobos solitarios hablando al éter, programas anexados a la política y hasta pequeñas pymes familiares. Esa variedad es el atractivo de la FM. Entre ellas, una de las notas salientes de 2021 es la continuidad (y crecimiento) de las señales dedicadas al rock. Si en algún momento la Rock & Pop congregaba al público joven y rockero, ahora alcanza sólo con canciones. El caso de Mega 98.3 Puro rock nacional resulta una curiosidad porque muchos daban a este género por muerto frente al avance del hip hop y la electrónica. Bueno, sucede que Mega se consolidó este año en el puesto de las cuatro radios más escuchadas de la FM con una programación mínima en cuanto a la intervención de los conductores y apuntalada en el diseño del musicalizador. El caso de Aspen 102.3, en este sentido es paradigmático: con solo música se ubica en el segundo lugar de las más escuchadas detrás de La 100 y, Quique Prosen, su cerebro musical durante 30 años terminó mudándose a la Metro. “El secreto del éxito es no tener figuras”, dijo alguna vez. ¿Será una vieja-nueva tendencia? Una vez más, una pregunta sin respuesta, que sólo el tiempo develará.