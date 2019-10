Si bien al comienzo se tomó con humor la filtración de las imágenes, Sabrina Rojas compartió un posteo que promueve el preservar la intimidad de las personas, en este caso, la de su marido, Luciano Castro Fuente: Archivo

La filtración de las imágenes de Luciano Castro desnudo fue uno de los temas del mundo del espectáculo más debatido en la semana. La mujer del actor, Sabrina Rojas, en primera instancia se había tomado la viralización de las fotos con mucho humor, y así lo dio a entender en su cuenta de Instagram hace unos días.

La modelo confirmó en la red social que la foto pertenece a su esposo, y escribió un mensaje en el que no escatimó en elogios hacia él. "Sí, claro que las vi. Hace mucho. Y solo tengo para decir 'GRACIAS DIO' por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro", escribió la modelo.

Sin embargo, con el correr de las horas, Rojas habría tomado conciencia cabal de las consecuencias de la filtración y, por lo tanto, subió ayer a sus Instagram Stories un posteo vinculado a una campaña mexicana sobre la violación de la intimidad y qué hacer para prevenirla.

"Si a tu celular llega una imagen o video que expone, humilla o vulnera la intimidad de las personas, no lo compartas. Sé respetuoso, las víctimas sufren. Sé parte del cambio", reza el texto difundido por la actriz. De hecho, si bien Castro no hizo declaraciones públicas, el periodista Ángel de Brito aseguró haberse contactado con el actor, y lo contó en el programa que conduce junto a Pía Shaw y Pilar Smith en CNN Radio, El espectador.

"Pude hablar con Luciano Castro, y charlamos sobre las fotos que se dieron a conocer en las redes. Le mandé las imágenes y me confirmó que era él. Me dijo que no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos", informó el jurado del "Súper Bailando".

Asimismo, diversas figuras del mundo del espectáculo salieron a repudiar la filtración de las imágenes, como la expareja del actor, Elizabeth Vernaci, y su colega, Florencia Peña. "Lo que le está pasando a Luciano Castro es una violación a la intimidad. Estos delitos son frecuentes desde hace ya muchos años. La justicia está atrasada porque que no hay regulación para esta clase de delitos. Los derechos de privacidad e intimidad están protegidos por la constitución", informó Florencia.

La actriz de Cabaret también aprovechó la popular plataforma para hacer un pedido. "Necesitamos que la justicia invierta en recursos tecnológicos y capacitación para afrontar este tipo de delitos. El daño es irreparable y siendo mujer es peor aún. Sigo esperando justicia con mis cinco causas. Pero lo más importante es entender, que no somos culpables, somos victimas. Tenemos derecho a hacer lo que se nos antoje con nuestra intimidad (...) Filtrar contenidos privados es un DELITO. ¿Queda claro?", concluyó Flor, quien se solidarizó con el galán de Pequeña Victoria.