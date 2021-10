El inesperado comentario que hizo Juana Viale sobre su mamá, Marcela Tinayre, al comenzar su programa

“La bruja más bruja de todas”. Con esas inesperadas palabras definió Juana Viale a Marcela Tinayre al inicio de una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand. A los pocos minutos, la actriz explicó el porqué de su mensaje: el domingo 31 de octubre, cuando también se celebra Halloween, es el cumpleaños de la conductora de Las rubias, por lo cual Viale optó por esa dedicatoria al ingresar al estudio.

“Antes de empezar este programa le quiero mandar un besazo a mi mamá que hoy cumple años, la bruja más bruja de todas, Halloween”, dijo Juana, y añadió: “Le mandamos un beso enorme a mi madre, que la amo mucho, así que besos en tu día mamá”, concluyó la conductora, quien luego presentó su look y recibió a sus invitados. En una nueva mesaza, la nieta de Mirtha Legrand tuvo entre sus comensales a Cecilia Milone, Aníbal Pachano, Pamela David y Diego Pérez. “Es una mesa de espectáculos, me encanta”, remarcó Juana.

Juana Viale le dedicó un cálido mensaje a Marcela Tinayre Instagram @soymarcelatinayre

Recordemos que el sábado, en La noche de Mirtha Legrand, Viale tuvo como invitado excluyente al expresidente Mauricio Macri, quien grabó un video antes de su ingreso al programa. “Me estoy por sentar a comer con Juanita. Espero que dialoguemos con absoluta libertad de lo que estamos sintiendo y viviendo los argentinos. Espero poderles transmitir que tenemos un enorme futuro por delante”, expresó el exmandatario, quien habló sobre diversos temas con Viale.

Mauricio Macri, en la previa del programa

En un tramo del programa, la conductora le mostró un video con algunas fotos de su vida y allí apareció una donde se lo veía junto a Diego Maradona, quien este sábado hubiese cumplido 61 años. “Venía a Boca a entrenar en un camión”, recordó Macri. “Él fue un genio y la gente le dio un lugar sin límites y lo fueron empujando a una transgresión mayor”, manifestó. En otro momento, envió un mensaje para todos los argentinos. “Por más desanimo, angustia y dolor y sensación de que esto no se acaba más, el poder lo tienen en el voto. Tienen que ir a votar y expresar el repudio a este tipo de política. Hay que creer en que la Argentina sale adelante recuperando la cultura del trabajo”, dijo Macri, de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

La pregunta de Juana que sorprendió a Macri

Al finalizar la cena, Viale invitó al exmandatorio al segmento ‘El escáner de la verdad’ para que responda una serie de consignas con sinceridad, y una de ellas sorprendió visiblemente a Macri. “Si estuvieras soltero y tuvieras que armar tu perfil en Tinder, ¿Le pedirías consejos a [Jaime] Durán Barba?”, disparó la conductora quien, antes de finalizar la pregunta, no pudo evitar tentarse. Intentando contener la risa, Macri respondió sin rodeos: “¡No! ¡A él no! No me llamaría ninguna. Llamaría a un sobrino de los que tengo, que saben manejarse en el Tinder”.

Andy vs Juana: la batalla por el rating

La puja por los números del prime time de los sábados entre Juana Viale con La noche de Mirtha Legrand (eltrece) y Andy Kusnetzoff con PH: Podemos Hablar (Telefe) tuvo un nevo round con un condimento especial: el mano a mano entre la nieta de Mirtha y el expresidente. La presencia de Macri -quien ya había sido entrevistado por Viale en otra oportunidad- ayudó a subir los números del programa en relación a emisiones pasadas, si bien Kusnetzoff se impuso.

Juana cosechó 6,5 puntos de rating promedio, un buen número para la conductora. Por su lado, Andy obtuvo 9,4 puntos. En cuanto a los picos, Andy logró uno de 11,4, y Juana obtuvo uno de 7,0.

En una reciente entrevista con LA NACION, la actriz fue consultada acerca de si considera que el haber tomado el mando de los programas de su abuela en pandemia la acercó a una nueva audiencia. “Ojalá. El programa tenía un público cautivo que fue el que primero que llegó a mí, pero luego otra gente se fue acercando. Me encantaría que quien me conoce cumpliendo un rol como conductora, pueda verme en un personaje y ya no como la que está al frente de un programa de televisión”, expresó Viale, quien se encuentra promocionando el film Lo inevitable.