El sorpresivo mensaje de Daniel Osvaldo para Jimena Barón por el día de la Madre

Daniel Osvaldo y Jimena Barón no se separaron en buenos términos, pero juntos son padres de Morrison, de 5 años, y ese lazo hace que la historia entre ellos no tenga un punto final. En más de una ocasión han expresado sus diferencias públicamente, por eso sorprendió el cálido posteo del exfutbolista sobre el día de la madre, donde incluyó a la intérprete de "La cobra" en un compilado de fotos.

"¡Feliz día a todas las madres! En especial a las más importantes de mi vida", escribió el exdelantero de Boca Juniors, junto a diez fotos. En tres de esas imágenes aparece Barón con Momo, como lo llaman cariñosamente al niño, en diferentes etapas de su vida y cuando aún vivían juntos.

Las otras mujeres de su posteo son la madre de Osvaldo y las otras dos mamás de sus hijos: Nina Oertlinger, con quien tuvo a su hijo Gianluca, y con quien también vivió una tormenta mediática; y Elena Braccini, la modelo italiana con quien fue padre de Victoria y María Helena.

Por su parte, Barón no le dio "me gusta" a la publicación y tampoco está etiquetada en el posteo. La actriz y cantante disfrutó de su día junto a su hijo y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: "Cuando pensé que la tenía atada llegaste vos al mundo y lo diste vuelta. Sos la persona más maravillosa que conocí, solo me das felicidad, risas y un amor que no conocía".

Y agregó con emoción: "Sos mágico Morrison, gracias por enseñarme todos los días, espero estar a la altura como mamá. Es lo más maravilloso que me pasó en la vida. Gracias por eso hijo. ¡Feliz día a todas las mamás!".

¿Una tregua en el medio de la tormenta?

En agosto de 2016 Barón y Osvaldo dieron por terminada su relación. El torbellino mediático de la pareja había comenzado en junio de 2015 cuando la actriz contó que había sufrido violencia verbal por parte del entonces futbolista. "El es muy desbordado y yo no hice una denuncia, sólo dije ´tengo esta herramienta´ [en referencia a la denuncia por violencia de género de la que había hablado su abogado] (...) El es muy celoso, trabajé siempre para que vea a sus otros hijos y trataré de que vea a Morrison", explicaba en el noticiero de eltrece en aquél momento.

"Daniel es muy cariñoso cuando está con Morrison y Morrison lo adora, y él a Morrison, no tengo dudas. Acá hay un desequilibrio que se le fue de las manos y tengo que protegerme a mí y a mi hijo", sentenciaba hace cuatro años. A menos de un año de ese escándalo, volvieron a apostar a la relación y ella recibió muchas críticas por eso, pero igual nada funcionó entre ellos y finalmente se separaron.

Tras una reconciliación que duró menos de cinco meses, Barón y Osvaldo le pusieron un punto final a su pareja. A partir de ese momento, nunca más volvieron a tener una buena relación. En Twitter, han cruzado indirectas y chicanas en más de una oportunidad.

En marzo, la cantante y actriz publicó una planilla del jardín de infantes de su hijo mostrando que no había podido completar datos básicos sobre el padre como el número de teléfono. Esto desató una nueva polémica de la cual Osvaldo no tardó en defenderse.

El exjugador de fútbol respondió primero con una indirecta: "Lo que Marta dice de Pedro habla mas de Marta que de Pedro". Y después subió dos videos para desmentir los dichos de Barón: "Es la primera y última vez que hago esto, pero ya que hay gente muy mala leche que miente para ser noticia, decidí hacerlo. ¿Querés saber qué tipo de padre soy? (...) Mirá la reacción de mi hijo al verme y al ver a su hermano", manifestó el exfutbolista.

Daniel Osvaldo mostró cómo es la relación con su hijo en dos videos - Fuente: Instagram 00:54

Luego fue más contundente: "Me cansé de dejar que opinen (...) sin saber, me cansé de comer m... por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia es ser buen progenitor".

Por su parte, Barón sostiene su postura y lo señala como un padre ausente en la crianza de su hijo. En este sentido, cuatro meses después volvió a ser tajante cuando le preguntaron si Momo tenía contacto con su padre: "Nulo, nulo", respondió en sus stories.