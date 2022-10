Entre lágrimas, Selma Blair se despidió de Dancing with the Stars por complicaciones en su estado de salud

escuchar

A finales de septiembre, Selma Blair hizo su debut en el reality show norteamericano Dancing with the Stars. La actriz, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018 y tuvo que atravesar un largo y duro proceso para lograr convivir con la enfermedad , emocionó y sorprendió al público.

Sin embargo, las exigencias del certamen son muy altas y la estrella de Juegos sexuales, de 50 años, anunció esta semana que se retiraba del programa de competición de baile debido a problemas de salud derivados de su continua batalla contra la enfermedad autoinmune que padece.

Blair y su pareja de baile, Sasha Farber, realizaron un último baile “suave” juntos, un vals con la canción “What the World Needs Now Is Love”, de Andra Day, que recibió una puntuación perfecta de 40/40 de los jueces Len Goodman, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli y Derek Hough.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz hizo un emocionante posteo contando como se sintió durante su paso por el reality. “Lo que este programa me ha dado no tiene medida a nivel espiritual. Lo que mi compañero Sasha Farber me ha regalado, sentirme yo misma en mi cuerpo, lo llevaré por siempre. Lo que todos ustedes me han mostrado es amor. Un amor precioso. Y pasaré mis días devolviendo el oleaje de la gracia ”, expresó.

“Cada celebridad y cada profesional me ha abrazado con el amor de la familia. Me siento muy honrada... ¡Tan verdaderamente honrada! Lloro con aprecio genuino y gratitud. Qué noche para recordar. Perfeccionaré este vals que Sasha tan cuidadosamente me dio y lo bailaré con sabiduría, facilidad y gran serenidad cuando mi rodilla y mi cadera se curen. Y recordaré estos pasos bajo la luna llena de la memoria. Con amor”, culminó.

“Nos dijeron que ella se iba justo antes de que empezara el programa. Fue una gran sorpresa, un gran shock para nosotros, pero también era lo correcto a largo plazo”, explicó el jurado Hough, de 37 años, en una entrevista que le brindó a Page Six después del programa. “Pero no creo que hayamos visto lo último de Selma. Ella tuvo un gran impacto en el programa”, añadió. “Una de las cosas que más me impresionó de ella fue que no hay una palabra de más en su discurso. Cada palabra es tan significativa, tan poderosa. ¡Y qué hermosa despedida!”.

Hough dijo también que se inspiró en la “impecable” reputación de Blair en el backstage y habló de lo genuina que era la estrella con todo el mundo, desde el equipo de peluquería y maquillaje hasta los miembros del equipo de producción. “Es tan amable, tan gentil, tan emotiva, nunca se queja. De todas las personas que podrían quejarse, ella no lo hizo”, dijo el jurado. “Se puso manos a la obra porque le encantaba. Le encantaba estar aquí y le encantaba la gente. Para mí, eso es muy importante”.

“ Ella ha dejado para siempre su marca en este programa, sin duda. Creo que lo que logró y lo que hizo, y la forma en que lo hizo, con tanta gracia, es simplemente la perfección ”, agregó.

Selma Blair junto a su hijo y compañeros del programa instagram.com/dancingwiththestars

En 2021, la actriz dio detalles sobre su batalla contra la enfermedad y de cómo cambió su vida en el documental Introducing Selma Blair. Durante varias semanas, Blair permitió que las cámaras la siguieran paso a paso, cual reality show, mientras jugaba con su hijo, recibía quimioterapia y lidiaba con las frustraciones que la esclerosis provocaba en su día a día. Su sentido del humor también se pudo apreciar en los momentos dramáticos y cotidianos, como su lucha para poder subir una escalera. “Me dijeron que hiciera planes para morir”, revelaba Blair en aquel momento. Y explicaba: “Y no me dijeron eso porque tengo esclerosis múltiple, sino porque estoy luchando contra ella”.

La esclerosis fue avanzando rápidamente al punto en el que comenzó a tener dificultades para hablar y perdió la movilidad de su pierna izquierda, obligándola a usar un bastón para poder moverse. Sin embargo, en 2020 anunció que estaba en remisión después de someterse a quimioterapia y un trasplante de células madre. “Esto ha sido un proceso y continuará siéndolo. Me encuentro inmunocomprometida por los próximos tres meses, al menos. Así que nada de besos, por favor. Quise asegurarme de que todas las complicaciones estuvieran en un lugar privado, y atravesamos eso de manera brillante”, escribía en un posteo en donde anunciaba los avances que logró con el tratamiento al cual se sometió.

Cuando se anunció formalmente su participación en el clásico programa estadounidense, la actriz explicó que había aceptado la propuesta no solo porque creía que podía ayudarla a recuperar su movilidad, sino como una especie de devolución para sus fans, que la han apoyado desde que contó que padece la enfermedad. “También es para ellos, que me han dado todo su apoyo. En los momentos oscuros de mi vida, hay personas que se han presentado: extraños en la calle o en Instagram, mis fans originales... Lo estoy haciendo para ellos”, indicó.

LA NACION

Temas Selma Blair