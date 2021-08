Esperanza Careri, de La Voz Argentina, arremetió contra Jéssica Amicucci con un fuerte mensaje: “Que me lo diga en la cara”

La espuma no parece haber bajado todavía en la pelea entre dos participantes del exitoso programa de Telefe, La Voz Argentina. De un lado, Esperanza Careri, eliminada en los octavos de final del Team Lali. Del otro, Jéssica Amicucci, quien quedó fuera de competencia en los knockouts del Team Ricardo Montaner. Cuando ambas debieron enfrentarse en la instancia de las batallas y recibieron duras críticas de los hermanos Mau y Ricky Montaner, Amicucci pidió la palabra y contó que su mal desempeño estaba ligado a la falta de profesionalismo de Esperanza quien, según sus palabras, no había ensayado lo suficiente con ella.

“Fue un momento en el que me sentí muy mal”, contó recientemente Careri en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en el programa “Por si las moscas” de La Once Diez/Radio de la Ciudad. “No tuvimos feeling”, dijo, y añadió: “En el resto de los duelos no nos llevábamos mal, me sorprendió que dijera eso en el duelo. Siento que por ahí a ella le molestó que no haya podido cantar”, explicó.

Por otro lado, la mendocina hizo hincapié en el abrazo que se dieron al hacer las paces luego de la fallida presentación, gesto que se convirtió en meme. “Yo pensé que habíamos cantado mucho peor de lo que salió. Después cuando salió la pelea me dio mucha risa por las caras que hicimos. No fue una buena presentación, pero me gustó que haya pasado en cierto punto porque es un recuerdo y la gente se va a acordar de eso”, expresó, aunque hizo una salvedad. “Me hubiera gustado que me lo diga en la cara y no en televisión. Después lo hablamos, me pidió disculpas, me dijo que estaba muy nerviosa, que sentía que yo iba a llegar a la final”, manifestó, y reveló que ambas van a reecontrarse virtualmente en breve. “Vamos a hacer un vivo en las redes sociales para aclarar las cosas”, adelantó la joven.

Asimismo, Careri contó que haber formado parte del Team Lali fue de enorme ayuda. “Lali es un ser de luz, te hace sentir una más, es como si estuvieras con una amiga de toda la vida. No me hizo sentir que estaba frente a una celebridad como es ella, la admiro un montón, me dio mucha confianza”, aseguró la participante que se quedó a un paso de las instancias finales luego del desafío que implicó haber interpretado la versión de Whitney Houston de “I Will Always Love You”.

Cómo fue el momento de tensión entre Esperanza y Jéssica

La Voz Argentina: Esperanza Careri vs. Jessica Amicucci - "Love on top" - Fuente: Telefe

El enfrentamiento entre las participantes de La Voz Argentina fue uno de los más tensos del programa. Todo comenzó cuando en las batallas del Team Mau y Ricky el desempeño de ambas fue muy pobre, por lo cual el dúo se enojó y les marcó los errores que habían tenido. En ese momento, Amicucci pidió hablar -imagen que también se convertiría en meme- para asegurar que su compañera no había querido ensayar, lo cual complicó la presentación. Si bien Montaner decidió salvar a Jéssica luego de que sus hijos se inclinaran por Esperanza, días más tarde la abogada comenzó a likear posteos que afirmaban que Mau y Ricky “no tienen buenas voces”, lo cual fue visto por el intérprete de “La gloria de Dios” en la cuenta del periodista “Pampito” Perelló Aciar.

Jéssica Amicucci y sus mensajes subliminales contra Mau y Ricky y la producción del programa Twitter

De todos modos, la participante no dejó el conflicto en el pasado de cara a los playoffs, ya que acudió a sus redes para explicar lo sucedido y criticar veladamente a la producción por la edición del programa que no se emite en vivo. “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante”, escribió sobre el duelo que realizó al ritmo de “Love On Top”, de Beyoncé.

“Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona”, apuntó, felicitó a Esperanza, y arremetió contra la producción: “Hacen esas cosas para dejarte mal parado”, dijo. Amicucci había brillado en su audición a ciegas, cuando se dieron vuelta las cuatro sillas, pero su despedida llegó en los playoffs, instancia en la que perdió contra Jacinta Sandoval, quien a su vez tuvo que salir a aclarar que no se peleó con Jéssica como había dejado entrever un participante del programa.

LA NACION