Federico Bal, recuperado de su accidente, contó que vuelve a viajar y reveló una curiosa anécdota con Chano

Tras un mes de parate por el accidente que sufrió en Brasil, Federico Bal anunció que vuelve a retomar sus viajes por el mundo. Tras contar que está ocupándose de su recuperación, el conductor reveló cuál es su próximo destino y quién será su invitada especial.

Además, explicó los verdaderos motivos por los cuales deja la radio, opinó de la supuesta hermana de su madre, Carmen Barbieri y habló de su amistad con Chano Charpentier.

“Estoy ocupándome de mi recuperación, mejor. Con muchas ganas y cuidándome para mi próximo viaje. Me voy el domingo, vamos estar un mes afuera. Nos vamos a Grecia y Turquía ”, contó Fede Bal en Mañanisima, el ciclo que su madre conduce por la pantalla de Ciudad Magazine.

Fede Bal contó cómo fue el accidente que sufrió y cómo se encuentra

Tras asegurar que no siente a Resto del Mundo como un trabajo, el actor contó qué es lo que más le divierte de esta faceta como viajero: “Me encanta conducirlo, me divierte, me sorprende. Estamos yendo a Turquía y vemos que estamos cerca de El Cairo, Egipto, y al toque nos damos cuenta que de ahí estamos al toque de Israel... Así que seguimos sumando destinos y sacando pasajes día a día . Yo no lo considero mi trabajo aunque me pagan a fin de mes. Es una fiesta para mí”, confesó.

Enseguida, Bal dio una primicia sobre quién lo acompañará por Europa. “Se suma Sofi [Aldrey, su novia] a algunos destinos de este viaje. Estoy mejor del brazo, ya puedo hacer todo por mi cuenta. Pero viene porque son muchos días que me voy y está bueno poder compartir con ella. Hace tiempo que quería conocer Turquía, así que le dije: ‘vení conmigo’. Era mucho tiempo separados sino”, reveló quién se encuentra en plenos preparativos de valijas y dejar la casa cerrada.

“Es un lindo lugar para pedirle matrimonio...”, lanzó Pampito buscando indagar sobre los planes de esta pareja, sobre todo teniendo en cuenta la propuesta que le hizo Bal a Aldrey durante su agonía en Brasil. “Todos los lugares son lindos pero la verdad que no vamos en ese plan. La idea es tener un poco de tranquilidad y pasear después de tanto quilombo. Yo viví en una casa donde mis viejos no estaban casados así que nunca le di la importancia a eso, tal vez celebrar el amor con una fiesta. Pero gastaría la plata de la fiesta en un viaje”, expresó.

Fede Bal en su casa de Ingeniero Maschwitz junto a su novia Sofía Aldrey

Estar tanto tiempo fuera del país fue lo que hizo que Fede tenga que dejar su otro trabajo, el de conducir Gente como uno en radio. “Me hizo muy feliz. Fueron tres meses de laburo muy intensos porque era muy temprano y yo vivo muy lejos. Pero ahora me voy un mes a Europa y ellos me necesitan presencial así que vamos a hacer una pausa. Los chicos y el programa siguen. Mañana terminamos y seguiremos siendo amigos”, explicó mientras aclaraba que la decisión fue en buenos términos.

Su supuesta tía y la anécdota con Chano

Antes de despedirse, el entrevistado opinó sobre la supuesta hermana de Carmen Barbieri, quién en el día de hoy se iba a someter al ADN con la capocómica pero tuvo que aplazarlo ya que está con fiebre. “ Somos una familia de mucha libertad, siempre nos decimos las cosas en la cara. Yo le pregunté en privado y me dijo que tranquilamente Alfredo puede tener otra hija. Si es hermana, se la abrazará”, indicó.

Fede Bal estará un mes en Europa instagram @balfederico

Sin embargo, enseguida reveló qué es lo que más lo preocupa de este resultado. “Le digo a mamá que no se ilusione, porque a ella le encanta juntar a la familia . Hasta lo hizo con los hijos de papá”, advirtió.