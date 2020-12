Fuera de libreto: los famosos y sus románticas declaraciones de amor

George Clooney y Amal Alamuddin, la mujer que le cambió la vida Crédito: GROSBY GROUP

Estamos acostumbrados a sus continuas declaraciones de amor en la pantalla o a través de la letra de sus canciones, pero no cuando se trata de sus vidas privadas. En mayor o menor grado, los famosos de Hollywood prefieren mantener sus sentimientos lejos de los flashes por eso sorprende cada vez que alguno de ellos abre su corazón y expresa lo que siente a los cuatro vientos. Al parecer, este año la pandemia del coronavirus ha sensibilizado a más de uno, ya que este año fuimos testigos de grandes declaraciones románticas.

George Clooney y Amal Alamuddin

Clooney sólo tiene ojos para su adorada Amal Crédito: GROSBY GROUP

George Clooney era el soltero más codiciado de Hollywood. Sin embargo, de un día para otro, ese galán al que nadie podía conquistar fue hechizado. ¿La responsable? Amal Alamuddin, una abogada que cambió su vida por completo y lo convirtió en padre de mellizos a los 56 años. "Durante 36 años fui el hombre que cuando veía que un niño se hacía caca empezaba a llorar. Pensaba: '¿Me están jodiendo?'. Y ahora, de repente, soy el tipo que tiene al niño, ¿entendés?", reflexionó el actor en una entrevista con la revista GQ, tras ser nombrado el "hombre del año".

Debido a su bajo perfil, sus declaraciones sobre cómo su familia dio un giro positivo a su vida sorprendieron a más de uno. "Yo pensaba: 'nunca me voy a casar, no voy a tener hijos. Voy a trabajar, tengo grandes amigos, mi vida está completa y me va muy bien'. No sabía lo vacía que estaba mi vida hasta que conocí a Amal. De repente, todo cambió y comencé a pensar: 'de verdad había un gran espacio vacío'", aseguró.

Luego de los halagos hacia su mujer, Clooney hizo referencia a su rol cómo padre: "Nunca había estado en la posición en donde la vida de otra persona era infinitamente más importante para mí, más que la mía propia, pero de repente añadís dos individuos que son pequeños y necesitan ser alimentados", confesó sobre la llegada de sus hijos Ella y Alexander en 2017.

John Legend y Chrissy Teigen

John Legend y Chrissy Teigen, entre declaraciones de amor y el momento más triste que atravesaron este año

En octubre de este año John Legend subió al escenario de los Billboard Music Awards y detrás de su piano le dedicó su actuación a su esposa, Chrissy Teigen. La dedicatoria no sorprendió a los seguidores que están acostumbrados a sus elogios públicos, sin embargo en esta oportunidad su actitud escondía un tinte de tristeza detrás. Dos semanas antes, Teigen había anunciado la pérdida de su tercer hijo, un bebé al que habían comenzado a llamar Jack.

Padres de Luna y Myles, la pareja que se conoció hace 14 años rodando un video musical de Legend asegura estar atravesando uno de los momentos más dolorosos de sus vidas. Sin embargo, el amor que se tienen es su refugio y fortaleza. Mientras que ella le escribe en las redes frases como: "A veces voy a tu página y me emociono porque pone que me sigues. Entonces recuerdo que estamos casados". El cantante se encarga de declararle su amor y apoyo como lo hizo para su último cumpleaños: "Hoy celebramos a mi reina. Feliz cumpleaños, cariño. Mi amor por vos es infinito e incondicional".

Ben Affleck y Ana De Armas

Ben Affleck y Ana de Armas suelen salir a caminar por Los Ángeles Crédito: GROSBY GROUP

Se conocieron durante el rodaje de Deep Water en noviembre de 2019 y, aunque pocos creían que su romance fuera a prosperar, ya llevan un año juntos. Es que el presente de Ben Affleck por ese entonces (su divorcio de Jennifer Garner, sus adicciones y su profunda depresión) poco tenía que ver con la energía de Ana De Armas, una recién llegada a Hollywood con ganas de comerse el mundo. Sin embargo, la intensa pasión entre ellos fue más fuerte y se volvieron inseparables. ¡Hasta se animaron a convivir bajo el mismo techo durante los meses de confinamiento!

Al parecer, la actriz hispano cubana -que fue elegida para ser la nueva chica Bond- se ha convertido en su mayor apoyo y le ha devuelto la sonrisa al protagonista de Perdida. Prueba de ello son las capturas de los paparazzi que los muestran caminando a diario con sus perros o tomando café por las callecitas de Los Ángeles. Y si bien los actores prefieren no hacer declaraciones al respecto, hay varios indicios que hablan por sí solos y aseguran que todo marcha sobre ruedas. Por ejemplo, hace unas semanas pudimos ver que la pareja comparte el mismo accesorio: unos collares con dijes de corazones rotos que al juntarlos completan la unidad. El hermoso anillo que luce la actriz también podría ser un indicio que la pareja está pensando en el futuro, aunque por ahora son solo rumores.

Thalía y Tommy Mottola

Thalía y Tommy Mottola, más de 20 años juntos Crédito: Instagram

A menudo Thalía comparte las cosas que suceden en su vida cotidiana a través de sus redes sociales y su aniversario con Tommy Mottola no fue la excepción. Hace unos días, la mexicana festejó sus 22 años de amor con el empresario musical junto a imágenes de su casamiento en la emblemática Catedral de San Patricio en Nueva York. "Feliz aniversario, amor mío. Estos 22 años juntos han sido lo más hermoso que nos ha pasado en esta vida. ¡20 años atrás, salíamos de la catedral de San Patricio llenos de ilusiones y planes y mira hasta dónde hemos llegado! Te amo profundamente hoy y siempre y agradezco a Dios el que juntos podamos acompañar a nuestros hijos por esta vida", escribió la cantante y reina de las telenovelas en su cuenta de Instagram.

Inmediatamente Mottola reaccionó a la publicación de su esposa y le devolvió el gesto con un mensaje que no se quedó atrás: "¡Feliz aniversario mi vida, mi amor, mi todo. Hace 20 años atrás mi vida entera cambió para siempre. Me llevó mucho tiempo, pero Dios es bueno y me trajo el amor de mi vida, mi único y verdadero amor. Estoy incondicionalmente para vos ahora e infinitamente. ¡Te amo, mi amor!".

Y como las más de dos décadas juntos no podían pasar desapercibidas, él pensó un regalo muy especial para hacerle a la madre de sus hijos: un colgante de lujo, con el número 20, con motivo de las bodas de porcelana. Como si eso fuera poco también hubo una cena súper romántica hecha en casa. "Esta es nuestra cena de aniversario, ¡miren qué delicia! Salmón ahumado, papas, caviar, además de unos tomates frescos de nuestro propio jardín. ¿Qué hay mejor que esto?", expresó el magnate de la música para describir su gran noche.

John Travolta y Kelly Preston

John Travolta recordó a su mujer, la actriz Kelly Preston, que murió este año víctima de un cáncer Crédito: AFP

"Con gran pesar comunico que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama", así anunciaba John Travolta el pasado 12 de julio que había muerto su mujer Kelly Preston. Tras 30 años de matrimonio y con tres hijos en común: Ella, Benjamin y Jett (que falleció en 2009 a causa de la enfermedad de Kawasaki), el actor volvió a enfrentar este nuevo golpe que le dio la vida con la entereza que lo caracteriza. De hecho, a un mes de su muerte decidió recordarla de una manera optimista y entrañable. Junto a su hija Ella fueron a bailar y ambos compartieron el video en sus redes. "Bailando en memoria de mamá. Una de las cosas favoritas de Kelly, era bailar conmigo", escribió este fanático del cine y los aviones.

Lo cierto es que al principio las fechas clave de una vida son un momento duro de atravesar. El pasado 13 de octubre hubiera sido el cumpleaños de la actriz y su marido también eligió una novedosa manera de homenajearla y escribió en las redes sociales: "¡Feliz cumpleaños, cariño! Encontré esta foto de la boda de mi mamá y mi papá. Fue agradable ver la nuestra junto a la de ellos. Todo mi amor, John".

Al cumpleaños de la actriz, se sumó el de su hijo Ben y el día de Acción de Gracias, donde el protagonista de Fiebre de sábado por la noche expresó su gratitud por el apoyo recibido en las que fueron las primeras fiestas sin su esposa. "Solo quería aprovechar este momento para agradecer a todos y a cada uno de ustedes por apoyarme de una manera tan increíble este año. Feliz Día de Acción de Gracias y mucho amor, siempre", expreso a través de un emotivo video.

Tina Turner y Erwin Bach

Tina Turner y su marido Erwin Bach, el hombre que le cambió la vida Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Tina Turner -que acaba de cumplir 81 años- hizo una de las declaraciones de amor más importantes de su vida a través de su reciente libro: Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good. La cantante que conoció a su esposo, el productor alemán Erwin Bach, en 1986 y se casó 27 años más tarde revela lo importante que ha sido en su vida la relación con él. "Nos brindamos mutuamente libertad y espacio. Somos individuos, y al mismo tiempo somos una pareja".

Al destacar cómo Bach la acompañó a lo largo de los años con respeto a su profesión, indicó: "Erwin es una fuerza de la naturaleza, nunca se sintió intimidado por mi carrera, mi talento o mi fama. Me muestra que el amor verdadero no necesita que mi luz se apague para que la de otro pueda brillar. Por el contrario, somos las luces de nuestras respectivas vidas y queremos brillar juntos". Así marcó la diferencia con quien fue su primer marido, Ike Turner, con quien mantuvo una relación abusiva en la década del '70.

Mandy Moore y Taylor Goldsmith

Después de romances tormentosos, Mandy Moore se alegra de haber encontrado a Taylor Goldsmith, su actual marido y su gran compañero de vida Crédito: GROSBY GROUP

Su historia de amor es tan inesperada como romántica. Luego de años de vivir en un matrimonio oscuro, opresivo y controlador junto a Ryan Adams, Mandy Moore conoció a Taylor Goldsmith -el líder de la banda de rock indie Dawes- y volvió a creer en el amor. Aunque la pareja se demuestra a diario su amor en las redes (de hecho habitualmente los vemos compartir canciones en Instagram), el último posteo de la cantante para celebrar su segundo aniversario de casados nos dejó boquiabiertos. "Dos años han pasado en un abrir y cerrar de ojos y aún estoy sorprendida por mi increíble fortuna de pasar el resto de mis días a tu lado. No estoy segura de que cualquier declaración de amor (aquí o de otro modo) pueda hacer justicia por lo que siento por ti, por nosotros, por lo que llevo en mi corazón. Gracias por tu gracia, paciencia, humor, comprensión y mucho más. No hay nadie mejor, Taylor. ¡Oh y no puedo esperar a conocer a este bebé nuestro! Feliz aniversario, mi amor", confesaba la actriz de This is us junto a una foto después de dar el sí en el jardín de su casa de Los Ángeles.

Recordemos que a fines de septiembre el feliz matrimonio confirmó que estaban esperando su primer hijo. "¡El pequeño bebé Goldsmith llegará a comienzos de 2021!", escribieron en sus redes junto a un corazón azul (confirmando que se trata de un niño) y tres imágenes donde se veía la incipiente pancita. La publicación inmediatamente se hizo viral, y en menos de una hora, acumuló más de 65.000 likes y superó los mil comentarios.

Sin embargo, estas no fueron las únicas declaraciones de Moore. La artista aprovechó su paso por la revista Glamour para contar lo feliz que se siente con su presente. "Me hace derretirme. No puedo imaginarme un mejor socio. Va a ser el padre más tremendo. Veo el pasado como un trampolín para llevarme a donde estoy hoy. Con mucho gusto resistiría todo eso un millón de veces si me llevara a Taylor nuevamente", declaró enamorada.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness

Hugh Grant y Deborra-Lee Furness, una pareja que atravesó todo los prejuicios Crédito: GROSBY GROUP

"Feliz cumpleaños a mi increíble esposa. Tu coraje, ingenio, corazón abierto, lealtad, creatividad, alegría de vivir, descaro y espontaneidad me inspiran todos los días. Te quiero mucho más de lo que cualquier título puede transmitir", expresó hace unos días Hugh Jackman junto a una foto de su mujer, Deborra-Lee Furness, soplando las velitas de su cumpleaños número 65.

La diferencia de edad no parece ser un impedimento para Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness que ya llevan 24 años casados y tienen dos hijos: Oscar, de 20 y Ava, de 15. A pesar de que la pareja siempre se caracterizó por mostrar públicamente su amor, hace unas semanas la actriz y directora tuvo que salir a desmentir algunos rumores que insinuaban que su marido era homosexual y que su matrimonio era una pantalla. "Hugh Jackman lleva mucho años siendo homosexual, pero claro yo también he sido gay. ¿Te acuerdas cuando rodé Shame? También dijeron que yo era gay. Luego se sorprendieron cuando me casé", ironizó Furness en un programa de la cadena ABC.

Sin embargo, minutos después y con un tono más serio, la australiana se mostró muy crítica con los comentarios en las redes sociales: "Está mal. Es como si alguien le dijera a Elton John que es heterosexual. Estoy segura de que se molestaría. Espero que la gente se dé cuenta de que es todo inventado", remató molesta.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Ellos son amigos desde 2009. Diez años después y contra todos los pronósticos (más de uno creyó que Selena Gómez era su gran amor), Justin Bieber y Hailey Baldwin decidieron dar un paso más y se convirtieron en marido y mujer. Si bien a menudo somos testigos de su felicidad, hace poco una dedicatoria súper romántica por parte del cantante confirmó que están más enamorados que nunca. En el marco del cumpleaños número 24 de la modelo, el canadiense compartió en su cuenta de Instagram varias fotos de su mujer con la siguiente declaración: "Mis ojos son para vos. Mi corazón es para vos. Mi alma es para vos. Mi amor es para vos. Estoy en casa dondequiera que estés. Tú eres mi lugar seguro. Mi mayor sueño es envejecer contigo. No puedo creer que seas mía para siempre. Feliz cumpleaños, cariño", confesó derritiendo a sus fanáticas que llenaron de corazones el posteo.

