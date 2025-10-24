La mamá de Lourdes Fernández reveló que no pudo tener contacto con su hija: “Está enojada conmigo”

Luego de que Lourdes Fernández recibiera el alta médica del Hospital Fernández, adónde fue trasladada tras un operativo policial en el que fue rescatada del departamento de su expareja, Leandro Esteban García Gómez, su madre reveló que la cantante no quiso verla ni hablar con ella.

Anoche, efectivos policiales ingresaron a la casa de la expareja de Lourdes en el barrio de Palermo. Ella fue trasladada al Hospital Fernández y él quedó detenido

“No la vi, no quiere verme porque está enojada conmigo. Lo entiendo y es esperable. Pero, por lo menos, como dice Lissa [Vera, otra integrante de Bandana y amiga de la víctima], la prefiero enojada pero con vida”, aseguró Mabel López Arias en comunicación con Ángel responde, el programa de streaming de De Brito en Bondi Live.

“Las autoridades me habían pedido que no hablara [hasta que la encontraran], y recién cuando me llamó el encargado del operativo fui al hospital. No hablé directamente con ella. Sé que no es consciente del peligro al que estuvo expuesta”, remarcó sobre la actitud de Lourdes. “A mí me acompañó mi hija más chica, la saludó desde lejos pero tampoco se quiso acercar. Es una situación difícil”, agregó al respecto.

Consultada sobre el alta médica de su hija tras ser evaluada en el área de emergencias, dado que no presentaba ninguna sintomatología, la mujer explicó: “No presentaba un cuadro agudo, estaba orientada en tiempo y en espacio y determinaron que no era un peligro para sí misma ni para los demás. Ahora está acompañada por amigas y vamos a ver cómo sigue”.

Respecto a la causa, indicó que, por el momento, no debe volver a declarar luego de la denuncia que radicó el miércoles por la noche. “Estoy esperando la evolución de los acontecimientos y estoy en contacto con algunas autoridades. Quiero aclarar que ahora yo soy la querellante de García Gómez. Estoy consultando con un letrado y me voy a manejar día a día”, aclaró.

“Quiero agradecerles primero a mis dos hijos que fueron un puntal muy grande. A todos los amigos, aunque Lourdes esté enojada con algunos, que hicieron fuerza, me enviaron material y conversaciones [como prueba]. Y un enorme agradecimiento a la división de Búsqueda de Personas de la ciudad de Buenos Aires y al personal de la oficina de violencia doméstica. Sentí un acompañamiento enorme”, destacó López Arias.

Cómo fue el último contacto de Lourdes con su madre

Cuando Ángel de Brito quiso saber cuáles fueron los indicios que la llevaron a formalizar la denuncia, teniendo en cuenta que en situaciones anteriores su hija había sido víctima de violencia de género por parte de García Gómez, la mujer relató cómo fueron las comunicaciones intermitentes que mantuvo este año con Lourdes, y las señales que le generaron alarma.

Según Mabel López Arias, a principios de año se enteró por distintas fuentes que su hija otra vez se estaba viendo con su expareja. “Lo que detonó todo fue ese posteo en el que le pide perdón [después de haberlo denunciado], que le pregunté si lo había hecho ella o él”, señaló.

Fue entonces que se acercó a la fiscalía y supo que en febrero “hubo una llamada al 911 que realizó un vecino por los gritos, otra vez una denuncia por maltrato”. Sin embargo, citaron a su hija y, como estaba bien, todo “quedó en la nada”.

“Decidí esperarla. Cuando ella quisiera comunicarse conmigo, todo bien. De vez en cuando le mandaba algo, y así transcurrió todo el año. Contestaba a las cansadas. Yo le pedía audios porque a veces escribía en formas que me hacían sospechar que no era ella”, explicó.

La situación empeoró luego de su fiesta de cumpleaños el 4 de octubre. “Ella se presenta en no muy buen estado. Dice que le duelen las costillas porque se había caído. Mi hija menor le detecta moretones disimulados en la cara, yo no lo noté. Tuvo un roce con su hermana porque ella le decía que no estaba bien. Después, Lourdes me escribe diciendo ‘qué linda la fiesta’, por eso no es cierto que mi último contacto con ella fue el 4 de octubre, como se decía ayer".

Después de esa conversación, la cantante no le escribió más, y luego hubo un chat del 14 de octubre. “El Día de la Madre [domingo 19] me dice que no iba a poder venir porque estaba ocupada, que nos veíamos en la semana. Después veo un posteo de ella diciéndole a él feliz cumpleaños”. Ahí se cortó la comunicación entre madre e hija.

“El día 22 estaba atendiendo mi consultorio en el hospital de Hurlingham y empiezo a recibir llamadas de una persona, que no quiero nombrar porque después va a haber problemas, que me empieza a mandar audios con una voz ininteligible de ella, y me empieza a preocupar“, relató López Arias.

Luego, Valeria Gastaldi se comunicó con ella y le envió “otro tipo de audios”. “Ahí me entero, 22 días después, que el primero de octubre [Lourdes] había tenido un episodio de violencia, fue la policía [al departamento] porque una vecina llamó al 911 y a él lo llevaron detenido”.

En ese momento quiso contactarse con su hija, pero ella no le respondió. “Hablé con un letrado y me dijo lo que tenía que hacer. Dejé el hospital y me fui a hacer la denuncia. Nosotros teníamos muchas pistas de que ella estaba en el departamento de él”, concluyó.