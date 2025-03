La misteriosa muerte de Gene Hackman y su esposa: qué se sabe hasta ahora y cuánto demorarán las autopsias

Mientras los investigadores intentan esclarecer las causas que rodearon a la misteriosa muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, amigos y allegados a la pareja recuerdan cómo fueron los últimos días del legendario actor y la pianista clásica.

El fallecido intérprete de 95 años, y su mujer, de 65, llevaban décadas compartiendo una vida tranquila y alejada del bullicio de Hollywood. El dos veces ganador del Oscar se había alejado de la gran pantalla desde su retiro en 2004, y su vida junto a su esposa, a quien conoció en Los Ángeles mientras ella trabajaba en un gimnasio, transcurría tranquilamente en la casa del actor en Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos).

Según Barbara Lenihan, amiga y vecina de ambos, Hackman y su compañera eran profundamente unidos. “Gene estaba tan orgulloso de Betsy como ella de él”, comentó la mujer en diálogo con la revista People, medio que reunió el testimonio de varias personas que conocieron a la pareja.

En su vivienda, el actor contaba con un estudio para pintar, mientras que la pianista tenía su propio espacio para la música. “Él le pedía que tocara un par de canciones para nosotros, y ella lo hacía de forma increíble”, recordó su vecina.

El cuerpo de uno de los perros de la pareja también fue encontrado sin vida en el domicilio

Aaron, el hijo de Lenihan, confirmó que Hackman y su mujer eran inseparables. “Eran una de las parejas más unidas que he visto en mi vida; muy, muy unidos entre sí. Ambos eran increíblemente amables”, mencionó.

A pesar de su retiro de la actuación, la estrella mantenía una vida social activa. Junto a su esposa, solían salir a cenar, ir de compras y disfrutar de paseos en auto por los parajes desérticos de Nuevo México. “Para relajarse, conducían muy lejos en medio de la nada y hacían pequeños picnics”, señaló el fotógrafo Mark Kreusch. Betsy también era empresaria y había cofundado una tienda de decoración de interiores.

El matrimonio se dedicaba asimismo a la escritura. Hackman coescribió varias novelas históricas con Daniel Lenihan, el esposo de Barbara, con quien mantuvo una amistad cercana. La pareja disfrutaba de estar en la vivienda que el actor había diseñado y remodelado en varias ocasiones a lo largo de los años.

Hackman y su esposa, tres décadas atrás AP

Con el paso del tiempo, Hackman comenzó a reducir su actividad física. Según los Lenihan, en el último año el actor permaneció más tiempo en el hogar ya que su salud se había deteriorado. Había dejado de andar en bicicleta, aunque Betsy lo animaba a mantenerse activo con prácticas de yoga y entretenimientos indoor como el armado de rompecabezas. En palabras de sus vecinos, Betsy, por su parte, parecía estar en “perfecto estado de salud”.

“Estamos evaluando todas las pruebas”

La pareja fue encontrada sin vida en su residencia de Santa Fe el pasado 26 de febrero, en circunstancias que la policía considera sospechosas mientras los investigadores intentan esclarecer lo sucedido. El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, detalló que el caso ha sido titulado como “sospechoso” debido a la falta de evidencias claras sobre la causa de la muerte de ambos. “Estamos evaluando todas las pruebas para determinar qué ocurrió en la residencia”, afirmó.

Las autoridades comenzaron una investigación por la forma en que encontraron los cuerpos: los cadáveres estaban en habitaciones separadas y tenían claros signos de “momificación”. Al del actor lo encontraron, en el suelo, cerca de la cocina, junto a unos lentes de sol y un bastón; y al de la pianista, en un baño, rodeado de pastillas. (Luego, la policía encontró medicamentos para la presión arterial y la tiroides). Además, uno de sus perros, un pastor alemán, fue descubierto muerto cerca de Betsy, pero dentro de un armario. También les llamó la atención que la puerta de entrada de la vivienda estuviera abierta igual que la trasera, pero en este último caso podía ser para que los otros perros de la pareja pudieran entrar y salir.

Aún no se han divulgado los resultados preliminares de la autopsia. En un comienzo se pensó desde una intoxicación accidental hasta un pacto de mutua despedida, pero por el momento no se ha confirmado ninguna teoría. Aunque la intoxicación por una estufa en mal estado ya fue descartada porque no encontraron “ningún signo de pérdida de gas” y, por otro lado, ambos cuerpos dieron “negativo” en las pruebas por de intoxicación por monóxido de carbono.

Por otro lado, no encontraron en los cadáveres ningún traumatismo con un objeto contundente y tampoco detectaron que se haya sacado algo de la casa o alterado su orden. Lo que hace más llamativo la forma en que encontraron sus cuerpos.

En diálogo con el programa Today, días atrás, Mendoza expresó que estaba “bastante seguro” de que no había ocurrido ningún delito, aunque no lo podía descartar tampoco. Dijo que el resultado de las autopsias iban a proporcionar las pistas que faltaban para la investigación, pero que el informe completo iba a tardar varias semanas . “Espero que tenga un poco de paciencia la familia y todos, para que podamos tener algunas respuestas”.

La casa de Gene Hackman en Santa Fe

Nueve días muerto

Un informe reciente de las autoridades de Nuevo México arrojó, sin embargo, pistas inquietantes. Mientras los cuerpos continúan bajo autopsia y pruebas toxicológicas, ya se ha confirmado que el actor habría fallecido aproximadamente nueve días antes de ser hallado. Mendoza explicó que la última señal del marcapasos de Hackman fue registrada el 17 de febrero, lo que refuerza la hipótesis de que ese habría sido su último día de vida.

Mientras la investigación sigue su curso, varias estrellas del cine han rendido homenaje a Hackman recordando su carrera y resaltando su talento. “La comunidad perdió a un grande y yo a un amigo. Tuve el placer de trabajar con él en dos películas, Los inolvidables (1992) y Bajo sospecha (2000). Como todos los que compartieron alguna escena con él, aprendí que era un intérprete generoso y un hombre cuyo talento elevaba el trabajo de todos”, expresó Morgan Freeman el domingo por la noche en la gala de los premios Oscar. Hackman, quien protagonizó otros clásicos como Contacto en Francia (The French Connection) y Mississippi en llamas, dejó una huella imborrable en Hollywood.

