El productor Nacho Viale se manifestó en las redes sociales acerca de la muerte de su tía abuela, Silvia "Goldy" Legrand, quien falleció el viernes mientras dormía.

Nacho posteó una foto de "Goldy" junto a Mirtha en su cuenta de Instagram, y citó un fragmento del poema que formó parte de la emotiva carta que Silvia le escribió a su hermana cuando la conductora cumplió 50 años en la televisión argentina.

"Chau tía Goldy, 'mi vida fue de día y fue en enero, al aire libre, bajo un sol redondo encendido en la sombra de un macondo, feliz santafesino y chacarero. El murmullo era el sonido de aquel piano y un pequeño carnaval como trasfondo y ándamos corriendo por el fondo con una mandarina en cada mano'", citó Nacho, para luego agradecer el apoyo recibido y hacer mención a la dura situación que atraviesa Mirtha.

"Muchas gracias a todos los que han escrito y han hecho llegar, de la manera que sea, muestras de cariño, amor y contención. Muy importante toda esa presencia en estos momentos", expresó Viale en sus historias, donde agregó que la muerte de Goldy significa "un duro golpe" para su abuela y toda la familia, que afrontarán "con templanza".

El sábado por la noche, Juana Viale, quien está al frente de La noche de Mirtha y Almorzando, recordó a Goldy con entereza , aunque no pudo evitar emocionarse en varios momentos. "Creo que lo más lindo que puedo hacer es seguir con el programa adelante, porque a pesar de todas las situaciones que ha tenido que pasar su hermana, 'Goldy' siempre le dijo que tenía que ir a trabajar. Por eso, acá estoy cubriendo el lugar de mi abuela, a quien le mando un beso muy grande", dijo Juana, intentando no quebrarse. "Es muy difícil la situación, me imagino que perder una hermana es muy difícil".

"Vamos a extrañar mucho sus tortas, que ella mandaba a hacer para los cumpleaños de cada uno con una dedicación arriba. Vamos a extrañar sus sabias palabras, siempre acompañadas de algún proverbio. No hay que olvidarse que vivió 93 años. Hay mucho para recordar y mucho para sonreír", añadió Viale, antes de recibir a sus invitados.

"Goldy" falleció el viernes por la tarde , en su casa de la localidad bonaerense de Martínez mientras dormía la siesta . Tenía 93 años. Como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus, en su sepelio estuvieron presentes uno de sus yernos y uno de sus nietos . Su hermana, quien no pudo asistir, la recordó en las redes con unas desgarradoras palabras .

"Te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo", escribió la diva de los almuerzos, quien también perdió a su hermano, José Martínez Suárez, el 17 de agosto de 2019 .