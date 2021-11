La palabra de Luisana Lopilato tras su Covid positivo: “Mi familia y yo estamos muy bien”

El martes se confirmó que Luisana Lopilato, quien se encuentra filmando escenas de su nueva película, Pipa, en el norte argentino, dio positivo de coronavirus. La actriz transita la enfermedad con síntomas leves y se encuentra aislada en la provincia de Salta.

Este miércoles, Luisana decidió brindarles tranquilidad a sus seguidores con un breve video compartido en sus Stories de Instagram donde confirmó que está sobrellevando el Covid sin complicaciones. “Gracias a todos por sus mensajes”, dijo Lopilato al inicio. “Estoy bien, con mi familia estamos todos bien, les mando un beso gigante y estén atentos que voy a subir más material”, expresó la actriz en relación al largometraje. Además, posteó una secuencia de fotos donde se la ve bien de ánimo junto a su perra Coquita.

Luisana Lopilato habló sobre su Covid positivo - Fuente: Instagram Stories @luisanalopilato

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION, la ex Casados con hijos atraviesa un cuadro similar a “una gripe común”. “No tuvo fiebre ni otros síntomas, simplemente es un resfrío. Nada complejo”, señalaron desde su entorno, algo que confirmó la misma actriz este miércoles. Las fuentes indicaron que su positivo de Covid-19 fue detectado gracias a los controles periódicos que se realizan en el set. “Están haciendo chequeos a todo el equipo cada 48 horas”, informaron.

El contagio de Lopilato no afectó la agenda de rodaje del film. “Ella no grababa hasta el próximo viernes porque hicieron justo el paso de las escenas de Purmamarca en Jujuy a Cafayate, en Salta, por lo que por ahora el rodaje no se vio alterado”, indicaron.

Rodaje con problemas

A principios de octubre, la actriz llegó de Canadá a la Argentina acompañada de su esposo, Michael Bublé, y de sus hijos, para volver a ponerse en la piel de Pipa Pelari en la tercera entrega de la saga de Perdida, basada en las novelas de Florencia Etcheves, que la tiene como protagonista y cuyas dos primeras partes, Perdida y La corazonada, están disponibles en Netflix.

Directivos de la escuela de Tilcara habrían sido extras en el film de Luisana Lopilato

Además del Covid positivo de la actriz, a mediados del mes pasado el rodaje sufrió un cimbronazo cuando un grupo de madres y padres denunció que no fueron consultados ni avisados de que la grabación de algunas escenas de esta producción se llevaría a cabo en la escuela de Tilcara a la que asisten sus hijos. Asimismo, pusieron bajo la lupa que algunos integrantes del personal directivo del centro educativo, la escuela Eduardo Casanova de Tilcara, hayan participado en escenas como extras.

Luisana Lopilato, en el rodaje de Pipa Instagram

Por otro lado, algunos padres pusieron en duda el cumplimiento de los protocolos de Covid-19 impuestos en Jujuy. “Hace más de un año y medio que estamos cumpliendo los protocolos en las escuelas y la presencialidad plena en la provincia de Jujuy comenzó hace 15 días, no hace seis meses”, expresaba una madre a mediados de octubre en medio de las quejas.

En medio de esa polémica, Lopilato compartió una profunda reflexión desde el set.“La adrenalina que se siente antes de que digan ‘Acción’. En ese preciso instante siempre me pregunto ‘¿Por qué lo hago?’ y la respuesta es muy simple: porque me hace feliz y porque me termina de completar como persona, y en especial como mujer (...) Sé que para nosotras no siempre es tan fácil, cubrimos muchos roles: mamá, esposa, amiga, hija... Y hay días que son más difíciles que otros, pero lo que les puedo decir es que nunca dejen de perseguir sus sueños. El balance muchas veces es difícil, pero la satisfacción de hacer lo que uno ama es mucho más grande”, remarcaba.

La historia de Pipa y cómo se une con los otros films

Luisana Lopilato en La corazonada Netflix

La película en la que la actriz volverá a ponerse en la piel de la policía Manuela “Pipa” Pelari tiene nuevamente detrás de cámara al director Alejandro Montiel. Lopilato estará acompañada, entre otras figuras, por la actriz chilena Paulina García. El rodaje tiene como puntos neurálgicos Salta y Jujuy, y Lopilato tenía pautada una filmación de dos meses y medio, que se vio alterada al contagiarse de Covid.

Tráiler de "La Corazonada" - Fuente: Netflix

La última vez que vimos a Pelari, personaje concebido por la periodista y escritora Florencia Etcheves para sus novelas Cornelia y La virgen en tus ojos, la encontramos intentando resolver el crimen de Gloriana Márquez (Delfina Chaves). Cuando su mejor amiga, Minerva del Valle (Maite Lanata), asegura haber sido la autora, se genera un desconcierto entre los investigadores que intuyen que hay algo detrás de esa confesión. Pipa, quien siempre está un paso por delante del resto con su atenta mirada, comenzará a atar los cabos sueltos.

La corazonada: Luisana Lopilato y Joaquín Furriel hablan sobre sus personajes

“Pipa, mi personaje, recibe su primera oportunidad para poder destacarse como policía. Ella no va a parar hasta llegar a la verdad. Es una mujer con mucha fuerza. Ella es un conjunto de cosas. No es tan femenina, no es una mujer que esté fijándose en qué ponerse. Ella está lista para ir a trabajar. Se levanta de la cama, se toma un café, se pone una bota y sale”, le explicaba Luisana a LA NACION el año pasado en el marco del estreno del segundo film de la trilogía, La corazonada.