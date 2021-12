La sorprendente confesión de Flor Vigna sobre su carrera: “No me está rindiendo económicamente”

Hace poco menos de un mes, Flor Vigna pateó el tablero cuando anunció que finalmente estaba lista para cumplir uno de sus grandes sueños: debutar como cantante. El lanzamiento se produjo de la mano de un single titulado “UY!”, y de un video que se destacaba, entre otros aspectos, por el protagónico del flamante novio de la actriz y bailarina: Luciano Castro.

La ex Combate fue invitada a la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand -que por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus es comandada por su nieta, Juana Viale- y se explayó sobre las consecuencias, positivas y negativas, que tuvo esa suerte de salto al vacío que decidió dar. “No me está rindiendo económicamente”, reveló Vigna, quien utilizó todos sus ahorros para la creación de su primer video y de los que vendrán en el futuro. “Me empecé a rodear de gente muy creativa, de bailarines, estoy muy contenta con eso”, remarcó la artista, quien además es productora y directora del primer video con el que mostró su nueva faceta.

Asimismo, también confesó que hizo trabajos que, si bien le rendían en el plano económico, no la satisfacían. “Eran proyectos que no me llenaban, llegaba a casa cansada, pero no me pasaba nada con eso”, destacó, sin mencionar cuáles fueron esos trabajos que aceptó sin el entusiasmo que le hubiese gustado sentir. “Igual necesité que me llamen de muchos lugares porque de todo eso aprendí, yo fui tomando cosas de todos los lugares por los que pasé”, hizo la salvedad. De todos modos, su carrera como cantante pasó a ser una prioridad indiscutible. “Estaba desesperada por hacerlo, era ahora el momento, lo elegí y me lo tengo que bancar porque soy millonaria de vida”, expresó.

En una reciente entrevista con LA NACION, Vigna habló sobre cómo fue trabajar con su pareja. “Cuando le pregunté re contra aceptó, hasta tomamos clases de acrobacia para poder hacerlo bien. El es súper comprometido cada vez que agarra un laburo, así que lo valoro un montón. Él me apoyó mucho, sobre todo cada vez que venía contenta porque me había salido un logro o re miedosa porque tenía terror de pegármela. Te da mucho miedo invertir tus ahorros en algo nuevo, así que él me ayudó mucho en esos momentos. Es más lindo el back, todo lo que me ayudó en el detrás, que lo del video que obvio es enorme”, explicaba Vigna.

Flor Vigna y Luciano Castro se conocieron en el gimnasio y en octubre confirmaron que estaban de novios

Asimismo, la bicampeona de “Bailando por un sueño“ también aludió a cómo buscó salir de la zona de confort. “Siempre hay lugares que te van quedando chiquitos: una casa, un trabajo, una relación, un lugar en el mundo. Me parece que tiene que ver un poco con eso, con darte cuenta que ya no pertenecés a algún lugar, que estás padeciendo por querer estar en automático o querer quedarte en lo cómodo. Lo que propone el tema es animarse a decir: ‘Ya no quiero más esto. Quiero escribir una nueva historia y usar todos los colores’. Tiene que ver con hacerse responsable de lo que a uno le hace mal y no quedarse llorando sino decir: ‘No quiero más esto, voy a cambiarlo’”, contaba.

Vigna y la comida que compartió con Castro y Sabrina Rojas

Flor Vigna contó cómo conoció a Luciano Castro

Si hay algo que caracteriza a la relación entre Sabrina Rojas y Luciano Castro es que supieron conservar la armonía tras la separación y ahora comparten salidas con sus respectivas parejas, el Tucu López y Vigna, quien habló de una reciente comida de la que formó parte con la exmujer de su pareja.

“Creo que Sabri y Lu hicieron lo mejor posible, y hoy en día son los mejores padres y tienen conversaciones súper buenas. Hemos comido todos juntos porque lo que quieren ellos es darle prioridad a la familia”, manifestó en PH: Podemos Hablar, donde también esbozó una reflexión. “Yo creo que todos vivimos lo que teníamos que vivir con nuestras parejas, y a mí me re costó entender eso de la vida que, como alguien decía, fracasa el amor. Para mí, el amor no fracasa, se termina un ciclo”, dijo Vigna. “Yo no creo que haya fracasado mi relación anterior, yo creo que vivimos lo mejor que podíamos vivir, que fuimos lo mejor el uno para el otro en esa etapa. Y se terminó”, agregó.