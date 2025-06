Lizy Tagliani habló de la salida de Viviana Canosa de eltrece

Lizy Tagliani volvió a hacer referencia al enfrentamiento que aún mantiene contra Viviana Canosa: la conductora de La peña de morfi le restó importancia a la ausencia de la periodista en la mediación que tuvo lugar hace dos semanas en los Tribunales de Lomas de Zamora, aseguró que el objetivo es lograr una retractación, explicó que no espera recomponer la relación porque ya está rota, y lamentó el fin de Viviana en vivo, el show televisivo donde comenzó el escándalo que terminó en la Justicia.

“Sabemos que la semana pasada fue la conciliación y que Viviana Canosa no fue. ¿Cómo tomaste este gesto?”, fue lo primero que le preguntó el movilero de Desayuno Americano a Tagliani anoche en la función de prensa de Abre tus alas, el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza. “No lo tomé de ninguna manera. Sigo en la misma”, aseguró y explicó que continúa atenta -junto con sus abogados- tanto a la querella que inició contra Canosa y Lucas Bertero por “calumnias e injurias” como a la causa judicial a la que la periodista sumó su declaración y que todavía se encuentra en secreto de sumario.

Lizy Tagliani quiere que Viviana Canosa se retracte Instagram @lizytagliani

“Estoy tratando de conseguir las disculpas y la retractación que me merezco porque estoy segura de que nada de todo lo que dijeron es verdad. Eso para mí es lo más importante”, agregó en relación con la querella. “Esto tiene que terminar y la única forma que veo posible es con la retractación”, repitió confiada de una resolución a su favor. “¿Vos querés que ella públicamente se retracte?”, le consultó entonces el movilero. “No lo quiero yo. Es una necesidad personal, pero también lo dice el Código”, aclaró.

Cuando le preguntaron si desde eltrece se comunicaron con ella para pedirle disculpas o para contarle que el programa de Canosa llegaba a su fin, Lizy prefirió no responder. “Eso prefiero dejarlo para lo privado, pero no me gusta que la gente se quede sin trabajo, honestamente. No forma parte de una disculpa o una sanación a lo que me pasó a mí. Eso va por otro carril y no me gusta”, analizó. “No es un efecto venganza. No necesito que las personas se queden sin trabajo para sentirme mejor”, sumó. “Quiero que se haga Justicia y la Justicia se tiene que hacer en Tribunales”.

Por último, la conductora explicó que si bien espera las disculpas, no se sentaría a tomar un café con Canosa. “Me parece que hay vínculos que se rompen y no hay disculpas que valgan en lo personal. Públicamente sí, las necesito y las quiero y me parece que es una obligación ética y moral que se retracte”, dijo.

Y cerró: “Tiene que saber que me afectó, que el daño es casi irreparable y que retractarse es una gran forma de hacerme un bien y hacerse un bien a ella”.

El fin de un ciclo

Viviana Canosa al frente de su programa de eltrece Captura de pantalla

El vespertino de actualidad Viviana en vivo saldrá al aire por última vez el próximo 31 de julio. Los panelistas del ciclo -Débora D’Amato, Damián Rojo, “Pampa” Mónaco, Gabriel Levinas y Mariano Roa- habrían sido notificados por Coco Fernández, el gerente de producción del canal, sobre el fin del ciclo, mientras que el propio Suar fue el encargado de hablar con la conductora para comunicarle la decisión.

“Ya hablé con Viviana. Van a haber muchos cambios en el canal, lógico de la pantalla. Soy programador de Canal 13 desde hace muchos años. Son cosas que uno va modificando, así es el trabajo”, le comentó el productor y gerente de programación a los cronistas que lo abordaron hace una semana, antes de la función de prensa de Rocky, en el teatro Lola Membrives. Respecto a la fecha de salida de la conductora de la pantalla, si bien no dio detalles aclaró que el contrato de Canosa es hasta julio: “Todavía no lo sabemos, pero yo ya hablé con ella y quiero que hable ella”, señaló ese mismo día.

Fue en ese mismo programa donde comenzó el escándalo con Lizy Tagliani que terminó en la Justicia, un episodio que, aunque no lo hicieron público, a las autoridades del canal no les gustó.