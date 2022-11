Los amores de Laurita Fernández: de Federico Hoppe a Nicolás Cabré y a un romance que la sorprendió

escuchar

Enamoradiza, Laurita Fernández blanqueó hace apenas unos meses su relación con Claudio Brusca o Peluca como todos llaman al productor de Bienvenidos a Bordo, el programa que ella conduce en eltrece. Se conocieron este año cuando la actriz y bailarina se hizo cargo del ciclo, reemplazando a Guido Kaczka, y hubo buena onda desde el primer día. Dicen algunos testigos que el noviazgo comenzó a mediados de año y se vieron durante un tiempo a escondidas. Recién hace algunas semanas se permitieron contarlo. Fue Peluca el primero que habló en Intrusos: “Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”.

Luego contó cómo se lo dijo a su familia: “Llamé a mi mamá y le dije ‘hola, mamá, te mando la foto de mi novia’. Cuando la vio, me respondió: ‘Pero Clau, si la vemos todas las tardes’ y le dije: ‘No, es mi novia’. Punto”. Y agregó: “Hay una casualidad y es que el papá de ella trabajó muchísimos años con gente de mi familia. Muchos se conocen y se ven una vez por mes cuando almuerzan o cenan con la gente del trabajo”.

Por su parte, la actriz, bailarina y conductora habló en Socios del espectáculo sobre la relación: “Es el mismo vínculo que tenemos desde que nos conocimos, nos hablamos todo el día por el programa. Solo que ahora chapamos. Eso es básicamente lo que cambió. Estoy súper bien, contenta y la verdad que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año”.

Quienes conocen a la actriz saben que está enamoradísima y que le costó entregarse luego de su ruptura con Nicolás Cabré. Sobre los primeros encuentros con Peluca, aseguró: “Se dio naturalmente, nos gustamos y dijimos ‘por qué no’. Pelu es muy compañero y muy laburante, como yo. Empezamos a hablar cada vez más de temas que no tenían que ver con el trabajo, un día nos citamos y de pronto vi cosas en él en las que antes no había reparado”.

Sus idas y vueltas con Nicolás Cabré

Laurita Fernández y Nicolás Cabré, una romance que tuvo varios idas y vueltas

Antes de volver a confiar en el amor, Fernández venía de una separación muy comentada con el actor Nicolás Cabré, con quien fueron y vinieron varias veces hasta que se dieron cuenta de que ya no quedaba nada más que cariño entre ellos. Se conocieron en 2018 cuando ella se estaba separando de Federico Bal y se había convertido en el reemplazo de Griselda Siciliani en la obra Sugar. La relación comenzó casi de inmediato y por ese entonces ella decía: “No esperaba sentirme así. Se dio sin buscarlo sinceramente porque al principio lo vi como un compañero de trabajo”.

Una de las cosas que más entusiasmaba a Cabré es que Laurita tenía un vínculo muy lindo con su hija Rufina, fruto de su amor con la China Suárez. Durante la pandemia decidieron probar la convivencia, pero no resultó. Se separaron a mediados de 2020 y en ese momento ella dijo: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere y cuando algo no coincide, tenemos distintas maneras de encararlo. Aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. La convivencia y el encierro no fueron fáciles y a Nico le afectaron mucho el humor porque es una persona que necesita gastar energía”, explicó ella en Los ángeles de la mañana, el ciclo de Ángel De Brito.

Seis meses después se dieron otra oportunidad y estuvieron juntos casi un año más hasta abril de 2021. Parecía una reconciliación definitiva, vieron casas para comprar en un country de moda y hasta hablaron de tener hijos. Pero un día Laurita publicó en sus redes sociales “Nos queremos mucho, fueron tres años hermosos”. Así anunciaba su nueva ruptura. Sin embargo, sintieron que todavía había amor y volvieron a estar juntos en agosto de 2021, aunque en apenas cuatro meses se dieron por vencidos. “No hay vuelta atrás. Es una historia cerrada y terminada. Tuvimos el plan de tener una familia, pero todo decantó en que no era el momento”, contó ella en los medios entonces.

Tiempo después dijo sobre esa relación en el programa de La Once Diez Agarrate Catalina: “Supongo que cuando terminás, rara vez es de común acuerdo y uno siempre está más enojado que otro. Hemos agotado todos los recursos y cada uno entendió que no era por ahí. Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era . No me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado. Opto por quedarme con lo lindo que viví con otra persona y me hace re bien llevarme bien de verdad”.

Entre baile y baile nació el amor con Federico Bal

Laurita Fernández y Federico Bal también fue una pareja muy mediática Gerardo Viercovich

Cuando se enamoró de Nicolás Cabré acababa de separarse de otro actor, Federico Bal, a quien había conocido en 2015 para formar parte de la pista de “Bailando por un sueño” (eltrece) . Después de siete meses de competencia, se coronaron campeones. En ese momento Bal estaba de novio con Bárbara Vélez y ambos eran muy celosos. Tiempo después, él se refirió a ese momento: “No podía tocar a Laurita, ni mandarle mensajes, ni festejar con ella”.

Por su parte, la bailarina estaba en pareja con otro Federico, Hoppe, productor estrella de Marcelo Tinelli. Sin darse cuenta, entre coreografía y coreografía, Bal y Fernández se enamoraron. Ambos terminaron con sus respectivas parejas a finales de 2016. Unos meses más tarde, en marzo de 2017, empezaron a mostrarse juntos en público y enseguida blanquearon la relación en el programa. “Agradezco haberme cruzado con vos, me terminé enamorando como nunca pensé que me iba a enamorar de alguien. Y todo se transformó porque ya no eras mi bailarina, empezaste a ser mi novia y no me avergüenza decirlo así porque me hago cargo de lo que siento. A veces es importante hacerse cargo. En el camino la gente se puede enojar mucho, muchísimo, pero yo me enamoré . Pido perdón a todos los que pudieron haberse enojado, o la gente que tal vez no entendió, pero me enamoré y de golpe estoy bailando con mi novia. Y cuando tenga 60 años ojalá esté con vos, pero sino voy a poner YouTube y voy a decir ´mirá qué feliz era en ese momento´, así que nada, te amo mucho”, confesó Bal en “Bailando...”

Se separaron en 2018 . Unos meses atrás Laurita habló sobre esta relación en el programa de radio de Catalina Dlugi. “ Lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles. Todos pasamos por momentos de calentura y enojos en cualquier ruptura. Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien. Creo que el otro también se queda con lo bueno de mí”.

Federico Hoppe, el primer gran amor

Laura Fernández y Federico Hoppe Twitter

Laurita debutó en la pista de “Bailando por un sueño” en 2010 acompañando a Matías Alé y en esas circunstancias conoció a Federico Hoppe. No empezaron a salir de inmediato, pero cuando lo hicieron hasta Tinelli opinaba de la pareja. Se separaron a mediados de 2016 , dicen que por decisión de ella. Sobre esta ruptura Laurita reflexionó en su momento: “Aunque hay muchísimo amor y nunca dejamos de vernos, durante un tiempo estuvimos muy tirantes. Por eso, decidimos tomar una distancia. La situación era muy difícil, estábamos muy tensionados, en una sintonía de pelea constante, nos molestábamos por cualquier cosa. Era todo el tiempo una discusión y después amor, amor, amor. Y yo quiero hacerle bien a la persona que tengo al lado, lo mismo quiero para mí. A veces, un respiro a tiempo es la decisión más madura para estar en paz y después elegir qué camino tomar. Siempre con amor y respeto”. La separación fue bastante escandalosa porque se habló de infidelidades de ambas partes.