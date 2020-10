La actriz mantuvo una charla íntima con Clauda Albertario Crédito: Prensa Telefe

5 de octubre de 2020 • 10:36

Luisana Lopilato habló sobre la recuperación de su hijo Noah, quien en 2016 fue diagnosticado con un cáncer de hígado. El pequeño es el primer hijo que tuvo la actriz junto al cantante Michael Bublé, con quien también comparte otros dos hijos, Elías y Vida.

La modelo, que se encuentra radicada en Vancouver, Canadá junto a su familia mantuvo un íntimo diálogo con Claudia Albertario en un vivo en Instagram. En la entrevista habló de diversos temas y también sobre la salud de Noah. "Está re bien, los tres están re bien. Uno sigue teniendo chequeos y tenés miedos como padre pero ya lo dejo en las manos de Dios, ya digo 'que lo cuide Dios', ya está. Ahora hay que seguir para adelante", destacó.

Luisana Lopilato habló con Claudia Albertario sobre la salud de su hijo Crédito: Captura Instagram

Además, resaltó la fortaleza que logró al haber podido hacerle frente a la situación que le tocó pasar. "Obvio fue difícil", observó, y agregó: "Quizás ahora me siento, no sé si fuerte, pero sí con más fuerzas de poder ayudar a otras mamás. Como en su momento me ayudaron y necesitaba hablar con mamás y familias y ver lo que estaban pasando". "Hoy me siento con más fuerzas para hablar y transmitir desde mi experiencia lo que una madre necesite", completó.

Luisana Lopilato y su hijo Noah Crédito: Instagram

Luisana insistió en el cariño que recibió por parte de la gente en general, de su familia y cómo se apoyó en la fe. "Siempre digo que tengo mucha fe. Mi familia me apoyó un montón, la gente en la calle, las oraciones y el amor que recibí. Quiero tratar de devolver todo lo que me dieron", completó.